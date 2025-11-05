Chongming ospita la gara Elite di ciclismo femminile

SHANGHAI, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il Tour of Chongming Island 2025, parte dell’UCI Women’s WorldTour, ha preso il via sull’isola eco-compatibile di fama mondiale di Shanghai, riunendo ciclisti d’élite, ciclisti amatoriali e tifosi per una celebrazione di tre giorni di sport, sostenibilità e cultura locale.

Presentata congiuntamente dall’Unione Ciclistica Internazionale (UCI), dalla General Administration of Sport cinese e dallo Shanghai Municipal People’s Government, la gara è organizzata dalla Chinese Cycling Association, dalla Shanghai Administration of Sports e dal Chongming District People's Government.

In qualità di unica gara WorldTour femminile su strada della durata di più giorni in Cina, si colloca tra gli eventi ciclistici più iconici, come il Tour de France, il Giro d’Italia e la Vuelta a España. Quest’anno, 108 ciclisti d’élite provenienti da 18 squadre (cinque squadre WorldTour, due squadre professionistiche e 11 squadre continentali) si sfideranno sulle strade panoramiche dell’isola.

Attraverso il paradiso eco-compatibile di Shanghai

Il percorso del 2025 attraversa Chongming, snodandosi tra zone umide, terreni agricoli e riserve costiere. I ciclisti non inseguiranno solo la vittoria, ma potranno anche ammirare il fascino rurale dell’isola, la sua vitalità ecologica e la sua ricchezza culturale: una dimostrazione vivente della crescente reputazione di Chongming come isola eco-compatibile di livello mondiale.

La prima tappa di martedì (14 ottobre), la Chongxi Stage, lunga 108,6 chilometri, è partita dal Chongming New City Park e ha attraversato punti di interesse come la Xisha Pearl Lake Scenic Area e Guangming Tianyuan. La tappa prevedeva una salita e due punti di sprint, mettendo alla prova la resistenza e la strategia dei ciclisti.

La seconda tappa, mercoledì, si snoda verso est per 128,6 km attraverso il Changxing Island Country Park e il ponte sul Fiume Azzurro, prima che la gara si concluda giovedì con un circuito cittadino di 111,4 km nel centro di Chongming, promettendo arrivi in volata e un pubblico entusiasta.

“Dall’organizzazione della National Road Cycling Elite Race nel 2003, Chongming ha mantenuto un grande legame con lo sport”, ha affermato Lu Chenfei, direttore ad interim del distretto di Chongming. “Il fascino e la gioia del ciclismo risplendono su questa isola eco-compatibile di fama mondiale, diventando un simbolo vibrante dell’immagine di Chongming”.

Da gara di élite a evento aperto a tutti

Oltre alla competizione professionistica, la gara WorldTour prevede una serie di eventi collaterali, tra cui la Yangtze River Delta Road Cycling Elite Race e la Trek100 Chongming Island Open, oltre ad attività interattive come sfide online e una breve campagna video “Ride and Travel”, per sottolineare il coinvolgimento della comunità.

La Trek100 Open di domenica ha attirato circa 1.500 dilettanti che hanno sostenuto lo stesso percorso di 108,6 km affrontato dai professionisti.

La Trek100 è una delle corse ciclistiche di beneficenza più influenti al mondo e dal 1990 ha attirato oltre mezzo milione di partecipanti in tutto il mondo, sostenendo programmi di beneficenza per 36 anni. Dopo il suo debutto in Cina nel 2016, la competizione si è estesa da Shanghai a Pechino, Hangzhou, Dalian, Xi’an, Chengdu, Guangdong e Tangshan.

Un Carnevale all’insegna del ciclismo e della cultura

Nel frattempo, la piazza nord del Chongming New City Park è stata trasformata in un vivace Carnevale ciclistico, unendo musica, arte e movimento. Il festival si è aperto domenica con spettacoli dal vivo, spettacoli di droni e un mercato creativo con prelibatezze locali, boutique-caffè e oggetti di artigianato.

Il momento saliente è stato il Costume Ride Show, una vetrina di atletismo e creatività. I ciclisti, vestiti con abiti diversi, hanno rivelato il fascino della tradizione locale, della cultura floreale e dei personaggi di animazione.

Le esibizioni notturne dei droni hanno aggiunto un tocco etereo, proiettando immagini luminose di zone umide, uccelli migratori e neofocene per simboleggiare l’ecosistema incontaminato di Chongming.

“Ecologia + Sport”: una visione in movimento

Chongming non si propone solo di ospitare gare di alto livello, ma sfrutta i suoi paesaggi naturali per promuovere attività ricreative sostenibili e un turismo verde, dando forma a un modello di sviluppo “ecologia + sport”.

Il portfolio sportivo dell’isola continua a espandersi. Nell’ottobre 2026, Chongming ospiterà i Campionati mondiali di ciclismo del 2026 su pista UCI, integrando in futuro il ciclismo su pista e quello su strada.

Inoltre, l’anno prossimo Chongming ospiterà il China Open di golf, mentre torneranno eventi tradizionali come il triathlon.

Fonte: The Organizing Committee of UCI Women's WorldTour 2025 - Tour of Chongming Island

Referente: Sig.ra Wang, Tel: 86-10-63074558

