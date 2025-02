Cimauto: presentata in anteprima la nuova Hyundai INSTER

Una serata indimenticabile al Relais Histò San Pietro sul Mar Piccolo ha unito tecnologia, design e tradizione territoriale, celebrando il lancio della nuova auto 100% elettrica e il 32° anniversario di Cimauto.

Taranto, 25 febbraio 2025.Il prestigioso Relais Histò San Pietro sul Mar Piccolo ha fatto da cornice a una serata di grande partecipazione, durante la quale Cimauto ha presentato in anteprima la nuova Hyundai INSTER. La location, simbolo di eleganza e attenzione all’ambiente, grazie ai suoi 70 ettari di ulivi secolari e all’impiego di fonti rinnovabili, ha offerto il contesto ideale per svelare un’auto in grado di unire prestazioni elevate e un concreto impegno per una mobilità sostenibile. "È una location speciale che esalta il nostro made in Taranto. - sottolinea Marina Sangermano, CEO di Cimauto - Siamo qui perché vogliamo valorizzare la nostra città, il nostro territorio e far conoscere strutture meravigliose. Abbiamo scelto questa basilica dell'Ottocento, costruita sopra i resti dell'antico acquedotto romano, perché rappresenta la cornice ideale per la presentazione della nostra nuova Hyundai INSTER, in sintonia con le esigenze ambientali di una città che da tempo è costretta a scegliere tra lavoro e salute. Questa vettura totalmente elettrica è un’innovazione che i nostri concittadini e clienti devono assolutamente scoprire."

All’evento erano presenti anche il District Sales Manager Paolo Gaggiano e la Regional Sales Manager Lucia Cazzato, che hanno illustrato con entusiasmo le caratteristiche distintive della nuova Hyundai INSTER, definendola il gioiellino della famiglia Hyundai. "Siamo qui per presentare la nuova nata nella famiglia Hyundai – ha spiegato Lucia Cazzato - un City SUV compatto, 100% elettrico, perfetto per quelle che sono le esigenze della mobilità cittadina e i gusti degli italiani”. Una vettura di grande personalità e un design innovativo, dinamico e giovane, che nonostante la sua compattezza, solo 3,80 metri di lunghezza, può comunque vantare degli spazi interni straordinariamente ampi.

Un altro grande pregio di INSTER è sicuramente la sua dotazione tecnologica, che riprogetta completamente gli standard ed i paradigmi di una vettura di questo segmento, soprattutto sul versante sicurezza.

"Hyundai INSTER è all'avanguardia anche per quanto riguarda l'autonomia – ci tiene a rimarcare Paolo Gaggiano - grazie alla batteria, disponibile nelle versioni da 42 e da 49 kilowatt, permette di percorrenze dai 325 ai 370 km – ed in alcune condizioni, come ha dimostrato il test di Quattroruote, supera anche i 500 km”. Altro aspetto qualificante il breve tempo di ricarica, dal 10% all'80% in meno di 30 minuti.

La serata si è arricchita di ulteriore emozione per la coincidenza con il 32° anniversario di Cimauto. Durante l’evento, il presidente di Hyundai Italia ha inviato i propri saluti in una toccante lettera, letta da Paolo Gaggiano, contribuendo a rendere l'evento ancora più memorabile-. Un evento che ha confermato l’impegno costante di Cimauto verso una mobilità sempre più sostenibile. La nuova Hyundai INSTER, con il suo design innovativo e le tecnologie all’avanguardia, rappresenta una ulteriore e concreta risposta alle sfide ambientali di oggi ed è pronta per essere vista e provata presso la concessionaria Cimauto.

