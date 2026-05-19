Cinque flotte europee premiate ai primi Geotab Innovation Awards europei

Le flotte più virtuose stabiliscono nuovi standard per sicurezza data-driven, sostenibilità, produttività e gestione delle flotte basata sull'AI

BARCELLONA, 19 maggio 2026 /PRNewswire/ -- GEOTAB CONNECT EUROPE

Geotab Inc. ("Geotab"), leader globale nelle soluzioni per i veicoli connessi e la gestione degli asset, ha annunciato oggi i vincitori dei primi Geotab Innovation Awards europei. Presentati nel corso di Connect Europe 2026 a Barcellona, i riconoscimenti premiano cinque organizzazioni che gestiscono complessivamente oltre 10.000 veicoli in Europa, per un utilizzo esemplare dei dati dei veicoli connessi nel generare miglioramenti misurabili in termini di sicurezza, produttività, sostenibilità ed eccellenza operativa.

I Geotab Innovation Awards, lanciati a livello globale nel 2023, premiano le flotte che si distinguono per un utilizzo avanzato dei dati forniti da Geotab per produrre cambiamenti significativi in materia di sicurezza, operazioni più intelligenti e sostenibilità. In occasione del traguardo di 1 milione di subscriptions nella regione EMEA raggiunto da Geotab, i premi europei promuovono l'eccellenza in tutto il continente, mettendo in luce i risultati ottenuti all'interno della dimensione e della regolamentazione europea.

"Le flotte europee operano in uno degli ambienti più complessi a livello globale, tra mercati diversificati, normative stringenti e una pressione crescente verso la decarbonizzazione", ha dichiarato Edward Kulperger, Senior Vice President EMEA di Geotab. "Queste organizzazioni dimostrano chiaramente il valore degli approfondimenti analitici basati sui dati per prendere e portare avanti decisioni. I vincitori stabiliscono un punto di riferimento elevato per l'intera regione."

Safety Champion: Richfords | Regno Unito

Partner: Quattro Telematics411% di ROI e riduzione del 22% del rischio di collisione per una flotta specializzata nel ripristino da danni da incendio e alluvione

Richfords è un'azienda specializzata nel ripristino da danni causati da incendi e alluvioni, attiva nel sud dell'Inghilterra, che fornisce servizi di pronto intervento a compagnie assicurative, periti e privati, sette giorni su sette.

Avviato nell'ottobre 2025 con un progetto pilota di due mesi su 20 conducenti, il programma Geotab Vitality è stato esteso all'intera flotta di 53 veicoli nel gennaio 2026. Al termine del progetto pilota, l'azienda aveva registrato un miglioramento del 59% nei comportamenti di guida sicura, una riduzione del 22% del rischio di collisione e un ritorno sull'investimento del 411%.

Maintenance Champion: Go-Ahead Group | Regno Unito, Irlanda

Il monitoraggio automatizzato dei guasti genera consistenti risparmi sui costi su una flotta di 6.150 veicoli

Go-Ahead Group è uno dei principali operatori di trasporto pubblico del Regno Unito, con una flotta di circa 6.150 autobus in esercizio tra il Regno Unito e l'Irlanda, tra cui la più grande flotta di autobus a zero emissioni del Paese.

Il team di ingegneria di Go-Ahead utilizza la telematica Geotab per monitorare i guasti in tempo reale sull'intera flotta di 6.150 veicoli, con un centro operativo attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che consente agli ingegneri di fornire istruzioni immediate ai conducenti al rilevamento di guasti critici. Il sistema è stato in grado di prevenire gravi guasti a motori e cambi, segnalando ogni mese tra gli 8 e i 10 veicoli con pressione dell'olio insufficiente nella sola divisione Go-Ahead London, con un risparmio fino a £20.000 (~€23.000) per ogni guasto al motore evitato e una riduzione dei tempi di fermo degli autobus.

Sustainability Champion: Picnic | Paesi Bassi, Germania, Francia

Flotta di 5.000 veicoli elettrici ottimizza i percorsi, riduce i consumi energetici e consegna più ordini

Picnic è un supermercato online in forte crescita che consegna la spesa a domicilio nei Paesi Bassi, in Germania e in Francia, operando con una flotta di oltre 5.000 veicoli elettrici per le consegne, progettati e costruiti su misura.

Picnic ha sviluppato un algoritmo Vehicle-to-Trip basato sui dati di Geotab, che sfrutta lo stato di carica della batteria, i profili di consumo energetico e i dati GPS per ottimizzare l'assegnazione dei percorsi all'interno della propria flotta elettrica di 5.000 veicoli. Il risultato: una riduzione della flotta dal 5% al 13% nei Paesi Bassi, con la consegna di un numero maggiore di ordini utilizzando meno veicoli e con un ridotto consumo energetico.

Productivity Champion: Marymantes Speed SRL | Spagna

Partner: JesmarAzienda in crescita aumenta la produttività del 10% e raggiunge la piena conformità normativa

Marymantes Speed SRL è un'azienda di trasporto su strada e logistica con sede a Saragozza, che opera con una flotta internazionale in tutta Europa.

Utilizzando il sistema Geotab Tachograph di MyGeotab per monitorare in tempo reale le ore di lavoro dei conducenti, Marymantes ha aumentato di oltre il 10% la media delle ore lavorate per conducente, mantenendo al contempo la piena conformità alla normativa spagnola in materia di lavoro e tempi di riposo — un risultato confermato in occasione di un'ispezione governativa sul lavoro nel 2025, durante la quale i report generati dal sistema AFA hanno fornito documentazione probatoria della conformità, contribuendo a evitare sanzioni.

Marketplace & AI Award: Barhale | Regno Unito

Partner: LEVLRiduzione dell'8,8% delle collisioni evitabili, zero conducenti ad alto rischio e risparmio sui premi assicurativi

Barhale è un'azienda leader nel Regno Unito nel settore dell'ingegneria civile e delle infrastrutture, con una delle flotte più grandi e complesse del settore.

Integrando la telematica Geotab con il sistema di videosorveglianza AI di SureCam, Barhale ha unificato i codici di errore, gli eventi registrati dalle telecamere e i dati sul comportamento di guida in un'unica visione operativa, utilizzando le analisi di Collision Risk Management di Geotab per identificare i rischi prima che si verifichino incidenti. Nonostante una crescita della flotta del 40%, l'azienda ha ridotto le collisioni evitabili dell'8,8%, eliminato completamente i conducenti ad alto profilo di rischio e negoziato una riduzione del 2,7% sui premi assicurativi.

I vincitori sono selezionati da un panel di esperti Geotab in fleet management e analisi dei dati, che valutano le candidature sulla base di diversi criteri, tra cui i risultati misurabili, i miglioramenti operativi e la leadership nel settore.

Per ulteriori informazioni su Connect Europe 2026, visitare geotab.com/it/area-stampa

Informazioni su Geotab

Geotab è leader mondiale nelle soluzioni per il trasporto connesso, nella videotelematica e nell'analisi dei dati basata sull'intelligenza artificiale. Scelta da oltre 100.000 clienti - da flotte di piccole e medie dimensioni alle aziende Fortune 500, fino alle organizzazioni del settore pubblico, compreso il governo federale degli Stati Uniti - Geotab connette circa 6 milioni di veicoli in tutto il mondo e processa 100 miliardi di dati ogni giorno. Con le certificazioni ISO/IEC 27001:2022, SOC2, FIPS 140-3 e FedRAMP, e un ecosistema di oltre 700 partner, la piattaforma aperta di Geotab rappresenta un sistema unico in cui vengono integrate sicurezza, conformità e gestione operativa. La nostra missione: un mondo in movimento più sicuro, più efficiente e più sostenibile.

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