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Arrestato il figlio del fondatore di Mango Isak Andic: l'avrebbe ucciso spingendolo da un dirupo durante un'escursione

In un primo momento le autorità avevano classificato il decesso come un incidente, ma successivamente gli investigatori hanno riaperto il caso

Jonathan Andic e il padre Isak Andic, fondatore di Mango - Ipa
Jonathan Andic e il padre Isak Andic, fondatore di Mango - Ipa
19 maggio 2026 | 15.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La polizia catalana ha arrestato Jonathan Andic, figlio del fondatore della catena di moda Mango, Isak Andic, nell'ambito delle indagini sulla morte del padre, avvenuta nel dicembre 2024 sui monti nei pressi di Barcellona. L'imprenditore 71enne era precipitato per circa 100 metri in un dirupo durante un'escursione nella zona del Montserrat proprio insieme al figlio. In un primo momento le autorità avevano classificato il decesso come un incidente, ma successivamente gli investigatori hanno riaperto il caso ipotizzando un omicidio.

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Jonathan Andic è stato ora fermato dalla Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, che lo sta interrogando. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, già lo scorso anno gli investigatori non avevano trovato elementi conclusivi per confermare l'ipotesi dell'incidente, ma una serie di indizi aveva portato a considerare scenari alternativi. In particolare, il giudice incaricato del caso avrebbe cambiato nel settembre scorso la posizione di Jonathan Andic da testimone a possibile indagato. La famiglia Andic ha più volte espresso fiducia nell’operato della magistratura, dichiarando di cooperare pienamente con le autorità e auspicando che venga presto accertata l'innocenza del figlio dell'imprenditore.

Isak Andic, nato a Istanbul nel 1953 da una famiglia sefardita, si era trasferito in Catalogna da adolescente, iniziando a vendere T-shirt ai compagni di scuola. Dopo aver avviato un'attività nel commercio all'ingrosso e nei mercati, nel 1984 aveva fondato il primo negozio Mango, trasformando rapidamente il marchio in uno dei principali gruppi della moda internazionale con una rete di centinaia di punti vendita in Europa e nel mondo.

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omicidio morte fondatore azienda moda gruppo
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