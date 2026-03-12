Come scegliere il rossetto giusto: colori, finish e consigli per ogni look

Milano, 12 Marzo 2026. Chi se ne intende di economia chiama effetto lipstick l’improvviso quanto repentino aumento delle vendite di rossetti nei momenti di crisi. Non c’è da stupirsi, così, che in questi anni di profonda incertezza politico-economica rossetti, tinte, lucidalabbra siano diventati i veri protagonisti dei make-up: un tocco di colore alle labbra non solo può rallegrare e dare personalità all’intero look, infatti, ma diventa un manifesto contro le brutture esterne. Ecco qualche consiglio utile per scegliere il rossetto giusto.

Abbinare il rossetto all’incarnato è la regola classica

La regola classica è scegliere il rossetto a partire dall’incarnato. Chi ha un sottotono di pelle caldo dovrebbe preferire, secondo questa regola, rossetti in tonalità calde come mattone, terracotta, il corallo per quanto riguarda i rossi e il beige parlando di nude. Al contrario chi ha un sottotono freddo dovrebbe enfatizzarlo con tonalità altrettanto fredde come magenta, viola, borgogna o per quanto riguarda i rossetti rossi il rosso ciliegia e parlando di rossetti color carne invece quelli con sfumature grigie o perlacee. I rossetti dalla finitura bronzata o ramata sono perfetti per chi ha un sottotono caldo, mentre chi ha un sottotono freddo farebbe meglio a preferire finiture glitterate nei toni dell’argento per esempio.

Rossetto: quale scegliere per valorizzare i lineamenti

L’incarnato è solo uno degli elementi a cui abbinare il rossetto per ottenere il make-up labbra perfetto. In molti tra gli addetti ai lavori sottolineano che anche la forma del viso conta quando si tratta di scegliere il rossetto giusto. La parola d’ordine è equilibrio: se i lineamenti sono allungati o squadrati così meglio evitare tonalità di rossetto scure e fredde, come quelle del viola per esempio, che finirebbero per indurirli ancora di più e preferirne di più calde e gentili; al contrario per un ovale molto tondeggiante meglio scegliere rossetti dalle tonalità fredde che sfinano e alleggeriscono.

Non mancano consigli per abbinare il rossetto di volta in volta al taglio dei capelli e all’acconciatura, alla forma e al colore degli occhi o a come si è scelto di truccarli e secondo innumerevoli combinazioni che mirano all’armonia generale dell’aspetto della persona (come dovrebbe essere per ogni elemento del make-up).

Scopri il mondo del make-up labbra e lasciati ispirare dai colori più trendy! Sul sito delle profumerie Pinalli trovi i prodotti più di tendenza per creare look unici e alla moda, perfetti per ogni occasione. Non perdere l’opportunità di brillare!

Come abbinare il rossetto ai look e alle diverse occasioni

L’occasione e l’outfit sono due aspetti da non trascurare quando si tratta di scegliere il rossetto. Molte di quelle che erano un tempo regole d’oro sono state oggi superate dalla voglia di esprimere, attraverso il trucco, innanzitutto la propriapersonalità e unicità. Questo non vuol dire, comunque, che non si consigliato scegliere per il giorno rossetti neutri e dalle texture leggere e lasciare alla sera le tinte labbra più forti o dalle finiture glossate. Per abbinare il rossetto ai vestiti, il consiglio migliore è di procedere per affinità e cioè scegliendo tonalità simili per quello che si indossa sul corpo e quello che si indossa sulle labbra. Rossetti con sfumature ambrate e aranciate sono perfetti da abbinare, così, a outfit in cui dominano colori come il marrone o il giallo. Rossetti dai colori pastello sono l’abbinamento più facile e sempre riuscito con look in cui protagonisti siano il blu o l’azzurro come la gran parte dei look formali. Se per l’abbigliamento si è fatta una scelta minimal, quella di indossare bianco e nero, si può giocare d’audacia sulle labbra scegliendo tinte più forti come il viola o il rosso vermiglio.

Contatti:

Pinalli s.r.l.

Sito web: https://www.pinalli.it/make-up/make-up-labbra/rossetti

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Pinalli s.r.l.