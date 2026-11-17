Per molti imprenditori italiani la gestione degli aspetti fiscali, legali e del personale ha seguito per decenni lo stesso schema. Il commercialista per bilancio e dichiarazioni, il consulente del lavoro per le buste paga, l’avvocato chiamato quando qualcosa andava storto, ciascuno nel proprio studio, con i propri tempi e una conoscenza parziale dell’azienda. Finché le questioni restano separate, il modello regge. Il problema nasce quando una decisione tocca tutti e tre gli ambiti insieme, cosa che nella vita di una PMI succede molto più spesso di quanto si pensi: un’assunzione importante, l’ingresso di un nuovo socio, una verifica fiscale che coinvolge i contratti con i fornitori, una riorganizzazione che ridisegna i ruoli del personale. È su questo terreno che si è fatto strada il modello degli studi di consulenza multidisciplinari, dove competenze fiscali, legali e giuslavoristiche lavorano sullo stesso dossier.

Studi multidisciplinari e PMI: il costo nascosto della consulenza frammentata

Quando i professionisti non dialogano tra loro, il coordinamento ricade sull’imprenditore, che si trova a fare da tramite tra figure con linguaggi e priorità diverse. Una clausola contrattuale scritta senza valutarne le conseguenze fiscali, un accordo con un dipendente chiuso senza verificare l’impatto contributivo, una delibera societaria che non tiene conto della pianificazione tributaria dell’anno: sono errori che raramente emergono subito, ma che si traducono in costi, contestazioni o occasioni perse a distanza di mesi.

La consulenza integrata prova a rovesciare questa logica. Invece di passare il problema da un professionista all’altro, lo si affronta fin dall’inizio con tutte le competenze necessarie, valutando insieme gli effetti fiscali, legali e lavoristici di ogni scelta. Per una piccola o media impresa, che raramente dispone di un ufficio legale o di una direzione amministrativa strutturata, avere un unico interlocutore significa ridurre i passaggi, i tempi e il rischio che qualcosa cada nello spazio vuoto tra un consulente e l’altro.

Il modello Iustax: fiscalità, diritto societario e lavoro in un’unica regia

Su questa impostazione è costruito Iustax, studio di consulenza fiscale, legale e del lavoro con sedi a Torino, in corso Massimo d’Azeglio, e a Milano, in via Mascheroni. Lo studio, la cui attività è descritta nel dettaglio su Iustax.it , riunisce commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati in un team che segue PMI, società di capitali e professionisti, con l’obiettivo dichiarato di far dialogare le diverse competenze su ogni decisione aziendale.

L’area fiscale comprende gli adempimenti ordinari, i rapporti con l’Agenzia delle Entrate e la pianificazione fiscale, con l’analisi della struttura dell’impresa, l’ottimizzazione del carico tributario e l’accesso ad agevolazioni e crediti d’imposta. Sul versante del diritto societario lo studio affianca imprenditori e soci dalla costituzione di SRL e SPA alla redazione di statuti e patti parasociali, fino alle operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e cessioni di quote. Il diritto commerciale copre la contrattualistica tra imprese, il recupero crediti stragiudiziale e giudiziale e la gestione del contenzioso commerciale, svolti in collaborazione con uno studio di avvocati.

Accanto a queste attività c’è l’area dedicata al diritto del lavoro: elaborazione delle buste paga, adempimenti contributivi, Certificazione Unica, procedure disciplinari e assistenza nelle vertenze, dalla conciliazione stragiudiziale fino al Tribunale del Lavoro.

Dalle operazioni straordinarie al contenzioso: dove l’integrazione pesa di più

Il valore di un approccio multidisciplinare si vede soprattutto nei passaggi delicati. Una cessione di quote, per esempio, richiede la verifica degli effetti fiscali per chi vende e per chi compra, la revisione dello statuto e degli eventuali patti tra soci, e spesso una riflessione sul personale, quando l’operazione porta con sé cambiamenti organizzativi. Gestire questi aspetti con professionisti diversi che si parlano poco espone l’impresa a incoerenze che possono emergere anni dopo, magari durante un controllo.

Lo stesso vale per il contenzioso tributario. Iustax assiste le imprese in tutte le fasi: dalla gestione degli avvisi di accertamento all’accertamento con adesione, dal ravvedimento operoso alla rappresentanza davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Quando una contestazione fiscale riguarda contratti, rapporti con i fornitori o inquadramenti del personale, poter contare su competenze legali e giuslavoristiche nello stesso studio consente di costruire una difesa coerente in ogni suo punto, senza dover ricostruire ogni volta la storia dell’azienda per un nuovo interlocutore.

Controllo di gestione, revisione legale e Modello 231: la consulenza che guarda avanti

Una parte del lavoro degli studi multidisciplinari non riguarda la risoluzione dei problemi ma la loro prevenzione. Nel caso di Iustax questo si traduce nel controllo di gestione, con l’analisi di bilancio, la costruzione di budget previsionali e una reportistica periodica che trasforma i dati contabili in informazioni utili per le decisioni dell’imprenditore. Per molte PMI, abituate a guardare i numeri una volta l’anno in sede di bilancio, avere un quadro aggiornato dell’andamento aziendale cambia il modo di pianificare investimenti, assunzioni e richieste di finanziamento.

Lo studio si occupa inoltre di revisione legale dei conti, con la verifica della contabilità, il controllo della conformità del bilancio ai principi contabili OIC o IAS/IFRS e la relazione di revisione secondo i principi ISA Italia, oltre che di tenuta della contabilità e consulenza contabile. Tra i servizi rientra anche il Modello 231, lo strumento organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 per prevenire la responsabilità amministrativa dell’ente in caso di determinati reati commessi nel suo interesse: un tema che le imprese di dimensioni medie e piccole tendono a sottovalutare e che richiede, per sua natura, competenze legali, organizzative e di controllo interno capaci di lavorare insieme.

Iustax è uno studio di consulenza fiscale, legale e del lavoro con sedi a Torino e Milano. Un team multidisciplinare di commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati affianca PMI, società e professionisti in fiscalità d’impresa, diritto tributario e societario, gestione del personale, contabilità e revisione legale.

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