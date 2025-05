Conference League – Il Chelsea può diventare il primo club a vincere tutte e tre le coppe europee: il successo con il Betis a 1,85 su Sisal.it

Roma, 27 maggio 2025 – Va in scena allo Stadion Wrocław di Breslavia, in Polonia, la finale di Conference League tra il Real Betis e il Chelsea. Se per il club andaluso si tratta della prima finale europea della storia, per i londinesi è l’opportunità di completare la collezione di trofei UEFA, avendo già vinto Champions League ed Europa League. Sarebbe la prima squadra a riuscirci e, per gli esperti di Sisal, ha ottime chance di farlo: i Blues sono infatti ampiamente favoriti dal pronostico, con la vittoria nei 90 minuti a 1,85, si sale a 4,50 per l’impresa degli andalusi, mentre il pareggio – che porterebbe le squadre ai supplementari – è a 3,50. Il Chelsea è avanti anche nelle quote sul Vincente, a 1,40 contro il 3,00 del Betis. La pratica dovrebbe essere chiusa entro i 90 minuti di gioco, almeno a guardare le quote sui tempi supplementari, a 3,50, e sui calci di rigore, ipotesi ancora più remota, a 6,50. La porta dei londinesi è rimasta inviolata in tre delle ultime 4 uscite, ma difficilmente lo sarà contro il Betis - il cui gol è infatti a 1,47,- che ha anche aperto le marcature in 12 delle 13 partite di Conference League disputate: l’ipotesi che gli spagnoli vadano a segno per primi è a 2,75, più facile che passi in vantaggio il Chelsea, a 1,62.

Tanti gli indisponibili nel Betis, Pellegrini ha però la certezza Antony, il brasiliano ha inciso molto sul cammino degli andalusi in Conference, con ben 4 gol e 3 assist in sole 8 partite: la sua rete nella finale è a 5,00, stessa quota per un assist. Il miglior realizzatore della squadra è però Isco, con 11 gol e 8 assist in stagione, la sua marcatura è a 4,50, davanti a lui solo Cucho Hernandez, a 4,25. Sponda Chelsea, il primo indiziato al gol è Cole Palmer che nel torneo è andato solamente una volta a rete: il gol più importante, quello nella finale, vale 2,50. In Premier sconta una squalifica, per la finale sarà invece in campo, pronto a dare il suo contributo: Nicolas Jackson, 2 reti nella competizione, è proposto marcatore a 3,00. Ma a essere decisivo potrebbe essere anche qualcuno dalle retrovie, il gol dalla panchina è infatti un’opzione a 2,50.



