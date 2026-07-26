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Responsabilità editoriale di Emiliano Belmonte

Cooperazione internazionale, l'italiano Marco Bassano racconta l'esperienza maturata nello Yemen

Cooperazione internazionale, l'italiano Marco Bassano racconta l'esperienza maturata nello Yemen
26 luglio 2026 | 10.40
LETTURA: 2 minuti

Anni di lavoro in uno dei contesti umanitari più complessi al mondo e un percorso professionale oggi orientato alla pianificazione strategica e al coordinamento delle organizzazioni internazionali. È l'esperienza di Marco Bassano, professionista italiano impegnato nella cooperazione internazionale, che ripercorre il lavoro svolto nello Yemen a supporto della leadership di UNICEF, tra pianificazione strategica, coordinamento inter-agenzia e gestione delle priorità umanitarie.

Nel Paese della Penisola Arabica, segnato da una prolungata crisi umanitaria, Bassano ha contribuito al coordinamento delle attività di UNICEF, una delle principali agenzie umanitarie operative nel paese. Lavorando direttamente con il Rappresentante di UNICEF in Yemen, ha supportato la pianificazione delle priorità programmatiche, il dialogo con le numerose agenzie delle Nazioni Unite e il coordinamento con autorità nazionali e partner internazionali. Un'attività finalizzata a rafforzare la coerenza degli interventi e la capacità di risposta in un contesto operativo particolarmente complesso per i bambini e per le comunità più vulnerabili.

Il lavoro ha riguardato il coordinamento delle attività decisionali, il supporto agli organismi di governance interna, la preparazione di analisi e briefing strategici e il monitoraggio delle iniziative concordate con il sistema delle Nazioni Unite, contribuendo a favorire una risposta più coordinata alle esigenze dei bambini e della popolazione.

L'esperienza maturata nello Yemen rappresenta una tappa significativa del percorso professionale di Bassano, oggi impegnato presso la sede centrale dell'UNICEF a New York dopo aver ricoperto in passato incarichi nell’ufficio del Segretariato Generale delle Nazioni Unite e UNDP. Continua a operare sui temi della pianificazione strategica, del coordinamento istituzionale e del supporto ai processi decisionali dell'organizzazione.

Nei prossimi giorni Bassano condividerà una riflessione condividerà una riflessione sull'esperienza maturata nello Yemen, le sfide della gestione di programmi in un contesto umanitario e il valore del coordinamento internazionale nel rendere più efficaci gli interventi a favore delle comunità.

articolo di Emiliano Belmonte

Contatti:
Emiliano Belmonte
emiliano.stampa@gmail.com

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Riproduzione riservata
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cooperazione internazionale pianificazione strategica coordinamento istituzionale
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