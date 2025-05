Cosetta Meschiari, Memoria Eterna: il Bestseller su come conservare i propri ricordi attraverso le urne digitali

Milano, 30.05.2025 – Hai mai sentito la paura di essere dimenticato, di svanire nel nulla, di non lasciare traccia del tuo passaggio su questa terra? In un mondo in cui il tempo scorre inesorabile, e i ricordi rischiano di sbiadire, esiste finalmente una soluzione.

Per tutti coloro che desiderano preservare la memoria e trasformare i propri ricordi in un'eredità senza tempo, esce oggi il libro di Cosetta Meschiari "MEMORIA ETERNA. Custodire il senso della vita e l’immortalità dell’anima con le urne digitali Memoryp®" (Bruno Editore). All'interno, l'autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per utilizzare le urne digitali, una tecnologia rivoluzionaria che unisce la tecnologia e l'umanità per preservare la memoria, offrendo una visione chiara del funzionamento dell'intero sistema.

"Il mio libro si propone come una guida per tutti coloro che desiderano navigare nel complesso mondo della memoria digitale, scoprendo come le urne digitali possano trasformare la loro vita e quella delle persone che amano" afferma Cosetta Meschiari, autrice del libro. "Attraverso un linguaggio chiaro e diretto, il testo accompagna il lettore in un viaggio emozionante e coinvolgente che porta alla scoperta di come creare un'eredità che non si limita al materiale, ma abbraccia l'anima e il cuore."

Secondo l'autrice, le persone non sono sempre consapevoli delle potenzialità del digitale per custodire e condividere i propri ricordi. Per questo, si trovano spesso in difficoltà quando cercano di trovare strumenti efficaci per preservare la propria memoria, per raccontare la propria storia, per tramandare i propri valori.

"Cosetta Meschiari è un'autrice che ha pensato di aiutare, con il proprio libro, tante persone a realizzare il sogno di creare una vera e propria eredità digitale, di non essere dimenticati" incalza Giacomo Bruno, editore del libro. "Le informazioni condivise dall'autrice dimostrano che ottimizzare la propria memoria e trasformare i ricordi in qualcosa di eterno è realmente possibile: tutto sta nel sapere come fare."

"La professionalità in campo editoriale di Giacomo Bruno e del suo team è di assoluto valore. In questa occasione, hanno dimostrato una particolare sensibilità verso un tema delicato come la morte e le urne digitali" conclude l’autrice. "La cura meticolosa nella pubblicazione, l’attenzione strategica al marketing e, soprattutto, il costante supporto morale fanno della Bruno Editore un vero punto di riferimento per ogni autore".

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/43ysLeF

Cosetta Meschiari, nata a Modena il 31 maggio 1959, esercita da 35 anni la professione di consulente del lavoro, approfondendo le dinamiche professionali e umane. La sua passione per i fenomeni sociali l’ha portata a laurearsi in Sociologia e a brevettare le urne digitali Memoryp, un innovativo strumento per preservare la memoria di persone e animali. Attraverso il suo lavoro, desidera valorizzare il ricordo, rafforzando il legame tra passato, presente e futuro. Sito web: http://www.memoryp.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

