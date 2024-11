Cosmo Impresa è la società di consulenza che guida la tua azienda nel futuro dell’industria 4.0

Grazie a un team di professionisti altamente qualificati, Cosmo Impresa aiuta i suoi clienti a cogliere le migliori opportunità presenti sul mercato

Borgosatollo (Bs) 28 novembre 2024. Orientarsi nell’universo dell’industria 4.0 può essere molto complicato. Burocrazia e legislazione possono apparire come buchi neri in grado di fagocitare ogni progetto d’impresa, anche l’idea più innovativa. Ma nel buio dell’universo del business, in mezzo a costellazioni di opportunità e scelte responsabili, ci sono professionisti in grado di guidare qualsiasi flotta spaziale verso nuovi mondi ancora inesplorati. Stiamo parlando dei consulenti di Cosmo Impresa, una realtà che orbita attorno alle aziende come un satellite in grado di fare loro da guida e sviluppare un progetto d’impresa chiaro, efficiente, performante, sostenibile.

Cosmo Impresa è una società che supporta le aziende con consulenze puntuali e qualificate su tematiche quali la finanza agevolata, la formazione, le certificazioni ISO, le normative sulla privacy, la sicurezza alimentare e sui luoghi di lavoro. “La nostra missione è fornire alle aziende gli strumenti adatti a sviluppare un efficace sistema di gestione aziendale”, spiega Cinzia Gigli, Direttrice Commerciale di Cosmo Impresa. “Aiutiamo i nostri clienti ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e a trovare le soluzioni più vincenti in rapporto ai loro piani e alle loro esigenze. Ciò che ci caratterizza maggiormente sono gli elevati standard nell’erogare i nostri servizi di consulenza, garantiti dalle certificazioni ISO che abbiamo conseguito negli anni e da un team di esperti dalla comprovata esperienza”.

Finanza Agevolata

Il core business di Cosmo Impresa è la finanza agevolata, ovvero il parterre di strumenti finanziari e fiscali che il legislatore mette a disposizione delle imprese per favorire nuovi investimenti e progetti di sviluppo. “Selezioniamo i migliori bandi perché i nostri clienti possano avere accesso a fondi adeguati a finanziare le loro attività”, racconta la manager. “Tramite un’accurata programmazione, portiamo avanti tutto l’iter di acquisizione dell’agevolazione fino all’ottenimento del contributo desiderato e alla produzione della dovuta rendicontazione. In questo modo, riusciamo a garantire il raggiungimento degli obiettivi di crescita delle nostre impresa. Questa attività consulenziale ci ha portato a esplorare tutti i contesti economico-finanziari, anche se, negli ultimi anni, ci siamo concentrati molto sui settori dell’agricoltura e dello sport studiando soluzioni affidabili e su misura per monitorare le performance aziendali dei nostri clienti e intervenire in modo mirato sui loro progetti di crescita”.

Normative sulla Privacy

Un altro, fondamentale ambito di intervento riguarda le normative sulla privacy. “Noi di Cosmo Impresa, prima di svolgere qualsiasi azione di adeguamento e suggerire eventuali correttivi, predisponiamo un’attenta attività di screening sullo stato dell’arte aziendale rispetto al tema della privacy”, racconta Gigli. “Può capitare, infatti, che alcune pratiche adottate dalle aziende rispettino già le normative vigenti e, quindi, vadano solo formalizzate e tracciate, oppure accade che risulti necessario impostare un sistema ex novo. In entrambi i casi, un’analisi iniziale approfondita diventa fondamentale per definire un piano d’azione completo ed efficace”. Per analizzare il più attentamente possibile la situazione di un’azienda dal punto di vista della privacy, Cosmo Impresa mette a disposizione consulenti e tecnici di comprovata esperienza in grado di studiare nel dettaglio il modello organizzativo aziendale.

Sicurezza sul Lavoro

“Ci occupiamo anche di valutazione dei rischi, un processo che consiste nell’identificare e valutare i potenziali pericoli e rischi associati a un’attività, impianto o processo lavorativo”, afferma la Direttrice Commerciale. “Questa valutazione serve a identificare le misure necessarie per prevenire infortuni, danni ai lavoratori o all’ambiente. Oltre a essere prevista come obbligo di legge, questa attività incentiva la messa in opera di misure proattive per la sicurezza sul lavoro, contrastando un approccio passivo secondo il quale gli incidenti e le relative conseguenze debbano essere affrontati solo a posteriori. Il nostro compito è aiutare le aziende a prevedere e identificare eventuali carenze nei processi di sicurezza, prima che queste possano causare infortuni o danni”.

Piano Integrato di Gestione Aziendale

Riduzione dei costi, incremento della qualità dei servizi, contenimento dell’impatto ambientale, salvaguardia della salute e della sicurezza del capitale umano: un programma di gestione integrato permette di controllare questi e molti altri aspetti dell’organizzazione aziendale in un unico sistema operativo. Nonostante la maggior parte delle aziende adotti già dei sistemi, formali o informali, per affrontare questi aspetti, risultano esserci ancora grandi e profonde lacune organizzative che spesso si traducono in lavoro aggiuntivo e improduttivo per il personale. “Realizzare sistemi integrati è conveniente poiché consente una sostanziale semplificazione delle prassi aziendali e una sensibile riduzione dei costi”, dichiara Gigli. “Per questo motivo, proponiamo ai nostri clienti una soluzione che metta a sistema i vantaggi derivanti dall’ottenimento di specifiche certificazioni ISO. In questo modo, si può sviluppare un apparato gestionale che copra tutti gli aspetti dell’organizzazione aziendale, quali la gestione della qualità del servizio, l’impatto ambientale e la sicurezza sul lavoro, creando uno strumento volontario di autocontrollo e responsabilizzazione teso a raggiungere e ottenere le conformità necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi di business. Stiamo parlando di strumenti pratici di gestione che non sostituiscono le leggi esistenti, ma che ne tengono conto per cercare di attuarle al meglio e di raggiungere livelli di crescita aziendale sempre più elevati”.

