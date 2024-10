Creditori ASTALDI senza titoli SFP

Informazioni per tutti i creditori di ASTALDI che non dispongono di un proprio conto titoli e che quindi non hanno ancora potuto richiedere i titoli SFP.

Roma, ITALY - EQS Newswire - 28 Ottobre 2024 - Il 17 luglio 2020 il tribunale di Roma ha approvato la procedura di concordato preventivo.

Con la presente informativa ci rivolgiamo a tutti i creditori di ASTALDI/ASTARIS che non dispongono di un proprio conto titoli e che pertanto non hanno ancora potuto richiedere i titoli SFP.

È importante sapere che non può essere corrisposto alcun indennizzo se i titoli SFP non sono stati trasferiti sul proprio conto titoli.

Vi preghiamo di contattarci se desiderate venderci il vostro credito ASTALDI.

Black Pine Capital GmbH

Universitaetsring 8/6,

1100 Vienna

Austria

info@blackpinecapital.at