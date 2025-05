“Crescita e Capitale da MIX ad Eurotime Italia: i segnali positivi di un settore in evoluzione”

PMI in espansione: aumenti di capitale tra digital e consulenza per Eurotime Italia, Mix, Dotstay e Attitude

Roma, 27 maggio 2025.Nel corso dell’ultimo trimestre del 2024 e del primo trimestre del 2025 abbiamo assistito ad una serie di operazioni di aumento del capitale da parte di aziende italiane che operano nei settori della tecnologia, del digital marketing e delle consulenze aziendali. Lo sviluppo di queste singole realtà è legata alla crescita del settore dell' esportazione e delle internazionalizzazioni indicando una necessità delle PMI ad inserirsi in un’economia globalizzata che supera le barriere nazionali.

MIX Milan International Exchange, un’azienda attiva da 25 anni, ha deliberato ad Aprile un aumento gratuito del capitale sociale, che passa da 2,5 milioni a 6 milioni di euro. La società opera nel settore delle infrastrutture digitali come punto di interscambio di reti internet italiane e straniere, con la sua sede a Milano gestisce il traffico digitale.

Eurotime Italia srl, azienda attiva da 29 anni e con rappresentanti in 26 paesi, ha portato ad Aprile il proprio capitale sociale a 2M grazie alla forte crescita che ha caratterizzato il triennio 2021-2024. Inoltre nell’ultimo biennio l’azienda ha duplicato il fatturato passando da 5,5M nel 2022 ad 11,2M nel 2024. Eurotime Italia srl opera negli eventi e nelle consulenze aziendali con particolare attenzione all’internazionalizzazione delle PMI ed al marketing.

Il CdA di Dotstay ha approvato un aumento di capitale sociale a pagamento e in forma scindibile fino a un massimo di 2 milioni di euro, da offrire in opzione agli azionisti. L’azienda opera come relocation manager per proprietà in affitto a medio-lungo termine tramite piattaforme online mirate a giovani, studenti e lavoratori. L’operazione in questo caso fa parte di un piano per arrivare al break even della struttura.

Anche Attitude srl, parte del gruppo Attitude Group Spa, attiva nel campo del marketing e del digital marketing nel primo trimestre del 2025 ha effettuato un’operazione di aumento del capitale sociale. L’azienda attiva in tutta Italia supporta i suoi clienti nazionali ed internazionali nelle operazioni di digital marketing, telemarketing e lead generation.

Queste operazioni mostrano segni di crescita nei settori dei servizi IT, Digital Marketing e di consulenza aziendale. Un focus importante sta nell’internazionalizzazione delle imprese italiane, tramite consulenze o campagne di marketing. Ricordiamo infatti che nel 2024 il 57% delle piccole imprese ha esportato i propri prodotti, mentre oltre il 90% delle medie imprese ha avuto attività di export, sottolineando l'importanza dei mercati esteri per le PMI italiane. Questi dati testimoniano il valore crescente del settore dedicato al supporto alle operazioni internazionali delle aziende italiane.

