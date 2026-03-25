Cuppy Clean, un nuovo modo di vivere la pausa caffè

Ogni giorno, negli uffici italiani, si ripete lo stesso gesto. Ci si alza dalla scrivania, si percorre il corridoio, si arriva davanti alla macchinetta del caffè. Un bicchiere di plastica, un pulsante premuto, il caffè che scende. Un minuto, forse meno. È un’abitudine talmente radicata da essere silenziosa, quasi invisibile. Eppure, sommata giorno dopo giorno, ora dopo ora, quella semplicità genera numeri enormi: fino a 5 miliardi di bicchieri di plastica utilizzati ogni anno negli uffici italiani, con una percentuale di bicchieri non riciclati che supera l’80 percento. Plastica che diventa rifiuto, occupa spazio, produce emissioni di CO₂ e consuma risorse importanti. Il tutto per un utilizzo che dura solo pochi secondi.

“È da qui, da questo paradosso quotidiano, che nasce Cuppy Clean, un sistema pensato per eliminare alla radice lo spreco legato alla pausa caffè in ufficio”, racconta Oscar Da Re, CEO di Nowastec srl, l’azienda responsabile della commercializzazione di questo rivoluzionario prodotto. “Cuppy Clean è un sistema compatto che lava, igienizza e asciuga tazzine in ceramica utilizzando il vapore, senza bisogno di allacciamenti idrici né di scarichi, e con consumi estremamente ridotti. Il cuore della tecnologia è un generatore di vapore che raggiunge i 135 gradi, capace di garantire una pulizia profonda e immediata: ogni ciclo utilizza appena 5 millilitri d’acqua e solo 5 watt di energia elettrica, un valore infinitamente più basso rispetto a quello di una lavastoviglie tradizionale. Una tanica da 5 litri di acqua pulita consente fino a 500 lavaggi, riducendo drasticamente sia il consumo idrico sia quello energetico, mentre la gestione dell’acqua di scarico avviene in modo semplice e controllato, senza sprechi. In termini ambientali, il confronto è netto: meno acqua, meno energia, zero plastica monouso e un impatto in termini di emissioni di CO₂ sensibilmente inferiore rispetto ai sistemi di lavaggio convenzionali”.

Ma Cuppy Clean non è solo una soluzione tecnica: è una risposta concreta a un problema strutturale degli uffici contemporanei, dove spesso non è possibile installare lavastoviglie, cappe o impianti complessi. Il sistema può essere integrato in mobili esistenti, inserito in coffee corner compatti, utilizzato in versione mobile o da incasso, adattandosi agli spazi reali degli ambienti lavorativi e ottimizzando anche l’uso degli ambienti. “Cuppy Clean è un progetto che unisce industria, sostenibilità e visione concreta, trasformando un gesto quotidiano in una scelta responsabile”, spiega il manager. “Perché la vera innovazione, in questo caso, non è chiedere alle persone di rinunciare a qualcosa, ma offrire un’alternativa migliore: una tazzina vera al posto di un bicchiere di plastica, una pausa caffè che non produce rifiuti, un’abitudine che non pesa sull’ambiente. Grazie al nostro sistema di lavaggio, ogni persona diventa parte della responsabilità collettiva di garantire un futuro migliore alle nuove generazioni. Cuppy Clean dimostra che la sostenibilità non passa solo da grandi rivoluzioni, ma anche da soluzioni intelligenti applicate ai gesti più semplici, quelli che ripetiamo ogni giorno senza pensarci”.

Dietro questa tecnologia, brevettata e sviluppata da Lamec Cablaggi, gruppo industriale con una lunga esperienza nella progettazione elettromeccanica, c’è la voglia di rivoluzionare gli spazi che ognuno di noi attraversa ogni giorno. “I benefici di adottare il sistema Cuppy Clean sono già stati certificati”, dichiara Da Re. “Il nostro prodotto ha conquistato il primo posto ex aequo al concorso Prodotti Rifiuti Zero 2024, un prestigioso riconoscimento che celebra l’impegno di Nowastec nel perseguire l’innovazione mantenendo uno sguardo sulla sostenibilità. Il premio è stato anche un importante tributo alla passione e all’impegno del nostro team, che ha reso possibile lo sviluppo di questa tecnologia e che ci sprona a proseguire, con ancora più determinazione, verso un futuro senza sprechi”.

In fondo, la storia di Nowastec e di Cuppy Clean non è che il racconto della gente comune, di chi vive le città e percorre, giorno dopo giorno, la strada che porta a nuovi successi. Riunirsi con i colleghi attorno a un buon caffè può essere visto come un momento di serenità tra le difficoltà della giornata, un gesto che ci ricorda che, ovunque andiamo, non siamo mai soli. E forse è proprio da qui, da una pausa caffè fatta meglio, che può iniziare un modo diverso di vivere il lavoro e gli spazi che gli dedichiamo.

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