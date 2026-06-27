Dahua Technology presenta "L'IA visibile nelle nuove energie" presso Intersolar Europe 2026

MONACO, 27 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni e servizi AIoT incentrati sui video, ha presentato le sue ultime innovazioni per il settore delle energie rinnovabili a Intersolar Europe 2026. Con il tema "L'IA visibile nelle nuove energie", Dahua ha dimostrato come le tecnologie AIoT possano aiutare gli operatori del settore energetico a migliorare l'efficienza, l'affidabilità e la sicurezza lungo l'intera catena del valore energetico, dalla generazione e trasmissione di energia al consumo.

In occasione della fiera di quest'anno, Dahua ha presentato un portfolio completo di soluzioni che coprono cinque aree applicative chiave: Sicurezza intelligente, Ispezione delle apparecchiature, Gestione HSE-DPI, Ricarica dei veicoli elettrici e Centro di controllo intelligente. Insieme, queste soluzioni rispondono alla crescente esigenza di operazioni più intelligenti, luoghi di lavoro più sicuri e una gestione più efficiente degli asset nelle infrastrutture per le energie rinnovabili.

Per la Sicurezza Intelligente, Dahua ha presentato soluzioni di protezione perimetrale per impianti fotovoltaici e strutture energetiche, integrando termografia, collegamento radar-telecamera, monitoraggio a tripla lente e sicurezza wireless alimentata a energia solare. Grazie ad algoritmi termici proprietari, la soluzione estende il raggio di rilevamento fino all'85%. In un progetto fotovoltaico in Brasile, la soluzione ha ridotto oltre 1.000 falsi allarmi giornalieri generati da 204 dispositivi a circa un falso allarme per dispositivo a settimana. In Europa, le soluzioni di protezione perimetrale basate sull'intelligenza artificiale di Dahua sono state implementate anche in un parco solare da 60 MW in Romania.

Per l'Ispezione delle Apparecchiature, Dahua ha dimostrato soluzioni di ispezione intelligenti personalizzate per sottostazioni e altri asset energetici geograficamente distribuiti. Monitorando continuamente la temperatura e lo stato operativo delle apparecchiature, il sistema aiuta gli operatori a identificare potenziali anomalie in una fase iniziale. I registri e i report di ispezione automatizzati supportano ulteriormente le strategie di manutenzione predittiva, migliorando l'efficienza operativa e riducendo al contempo il carico di lavoro derivante dalle ispezioni manuali.

Per migliorare la sicurezza sul lavoro, Dahua ha presentato le sue soluzioni HSE-PPE, che includono sistemi di rilevamento basati su IA, sia fissi che portatili. Le soluzioni verificano automaticamente se il personale che accede ad aree ad alto rischio indossa i dispositivi di protezione individuale richiesti, come caschi e giubbotti di sicurezza, e forniscono avvisi in tempo reale in caso di rilevamento di irregolarità, contribuendo a rafforzare la conformità alle norme di sicurezza negli impianti energetici.

Dahua ha inoltre presentato il suo portfolio di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici, che comprende soluzioni di ricarica in corrente alternata per ambienti residenziali e soluzioni di ricarica rapida in corrente continua per applicazioni commerciali. Supportate da una piattaforma di gestione basata su cloud e da un'app mobile, le soluzioni consentono agli utenti di monitorare lo stato di carica, configurare i programmi di ricarica e gestire le operazioni di ricarica con maggiore flessibilità e praticità.

A complemento di queste applicazioni, il Centro di controllo intelligente di Dahua integra sicurezza, ispezione e gestione operativa in un'unica piattaforma basata su DSS Professional. La piattaforma supporta il monitoraggio video remoto, la gestione degli allarmi, la pianificazione delle attività di ispezione e l'analisi dei dati storici, fornendo agli operatori una visione centralizzata delle operazioni del sito. In Italia, la soluzione di protezione perimetrale termica di Dahua e la piattaforma DSS Professional hanno consentito la gestione centralizzata di siti solari remoti e sono state successivamente estese per coprire 80 siti con circa 1.600 termocamere.

Insieme, queste soluzioni riflettono l'impegno di Dahua nel promuovere il settore delle energie rinnovabili attraverso tecnologie intelligenti e una protezione completa del ciclo di vita. Guardando al futuro, Dahua continuerà a collaborare con partner globali per esplorare applicazioni innovative di intelligenza artificiale a supporto di un futuro energetico più sicuro, efficiente e sostenibile.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di smart energy di Dahua, visitare il sito web ufficiale dell'azienda qui.

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