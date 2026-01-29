Dalla corsa alla strada: in vendita collezione Ferrari di grande valore storico

ASHFORD, Inghilterra, 29 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- È stata messa in vendita una collezione unica di Ferrari da Formula 1 e da strada, rarissime e storicamente significative, che offre ai collezionisti la possibilità di possedere cinque vetture che insieme hanno fatto segnare una pietra miliare significativa nell'evoluzione tecnologica della leggendaria casa automobilistica italiana.

Presentata da Furlonger, uno dei principali specialisti britannici di Ferrari, Lamborghini e Bugatti, e in collaborazione con il partner europeo Egon Zweimüller, la collezione "Scuderia '89 – The Pursuit for Paddle" ripercorre lo sviluppo della trasmissione semiautomatica, o 'paddle-shift', dal prototipo da corsa e pioniere in F1 ad alcune delle supercar più iconiche mai uscite da Maranello.

La collezione comprende la Ferrari 639 F1 del 1988, un prototipo di fabbrica utilizzato per testare il primo cambio semiautomatico con paddle al volante, e la Ferrari 640 F1 del 1989, la prima vettura di F1 a montare il nuovo cambio e guidata da Gerhard Berger nella stagione 1989. La Ferrari F40 del 1989, in perfette condizioni, è un modello iconico ampiamente considerato l'archetipo della supercar e mai superato per le emozioni viscerali, mentre la Ferrari F50 del 1996 è dotata del motore V12 da 4,7 litri, che affonda le radici nel motore delle auto di F1 639 e 640. L'ultima vettura della collezione, una Ferrari 355 Spider del 1998, è un prezioso esempio di prima auto stradale in assoluto dotata di cambio con paddle al volante; si tratta al contempo di un modello portabandiera della tecnologia derivata dalla F1 che ha fatto segnare la transizione verso le auto stradali ad alte prestazioni.

Simon Furlonger, fondatore e amministratore delegato di Furlonger Specialist Cars, ha dichiarato: "Abbiamo riunito alcune delle auto da corsa e da strada più iconiche e significative nella storia della Ferrari. Questi modelli hanno rappresentato l'alba di una nuova era, in cui la Ferrari ha sfruttato come non mai il suo know-how in Formula 1 per le sue auto da strada. E, naturalmente, la 639 e la 640 gettarono le basi per gli anni dominanti di Schumacher che sarebbero seguiti, nei primi anni del 2000".

Ferrari 639 F1 del 1988 (telaio n. 106)

L'unico Tipo 639 in mani private nonché il secondo di due prototipi di fabbrica, il telaio n. 106 è stato sviluppato per testare il nuovissimo motore V12 da 3,5 litri della Tipo 035 della Ferrari. Ancora più significativo è il fatto che la 639 sia stata la prima vettura di F1 a essere dotata degli iconici "paddle shifter", ormai comuni sulle moderne auto da corsa e da strada. Questa vettura è rimasta in possesso della fabbrica Ferrari dal 1988 fino all'aprile del 1999, anno in cui è diventata di proprietà privata. Da allora l'auto ha beneficiato di cure diligenti, con ampi lavori eseguiti da Ferrari Classiche, ed è ancora perfettamente guidabile, con recenti uscite a Goodwood e Silverstone.

Ferrari 640 F1 del 1989 (telaio n. 110)

Guidata da Gerhard Berger nella stagione 1989 nei Gran Premi di Canada, Germania, Gran Bretagna, Messico e Stati Uniti, è stata la prima vettura di Formula 1 a utilizzare un cambio con paddle al volante nel Campionato del mondo. Dopo il ritiro dalle corse, il telaio n. 110 è stato inizialmente utilizzato come veicolo da esposizione statica, prima di essere restituito per un restauro completo, durante il quale ha ottenuto la certificazione Ferrari Classiche. In tempi più recenti, il telaio n. 110 si è ricongiunto con Berger per alcuni giri di dimostrazione al Goodwood Members Meeting del 2024 e gli è stato conferito il prestigioso Chairman's Trophy al Pebble Beach Concours del 2025.

Ferrari F40 del 1989

Questo esemplare della leggendaria supercar Ferrari degli anni '80 è la F40 da corsa di maggior successo nel Regno Unito, essendo uno dei 30 esemplari dell'epoca. Ora tornata alle specifiche originali di fabbrica e rifinita in Rosso Corsa, questa F40 ha percorso solo 24.000 chilometri da nuova. Si presenta sia come uno splendido esemplare da strada che come un'opportunità di restauro, per riportarla alle specifiche da gara dell'epoca, rendendola idonea per eventi come la Historic Le Mans o la 6 ore di Spa.

Ferrari F50 del 1996

Questa Ferrari F50 è una delle sole 25 auto fornite nel Regno Unito: è estremamente originale, rifinita in Rosso Corsa e ha percorso solo 14.000 miglia. La vettura è caratterizzata dalla sua "trama originale" e viene fornita con un ampio corredo di accessori, tra cui entrambi i tetti, una custodia da viaggio e un kit di attrezzi.

Ferrari F355 Spider del 1998

Questa F355 Spider con finitura Rosso Corsa è uno dei 139 esemplari consegnati nel Regno Unito e ha percorso solo 5.500 miglia da nuova. Viene fornita con un set completo di manuali e strumenti e vanta una provenienza eccezionale.

Le vetture della collezione 'Scuderia '89' sono disponibili per l'acquisto solo in gruppo, con un valore stimato di più di 20 milioni di sterline. Si consiglia agli interessati di contattare Furlonger o Zweimüller per visionare le vetture e per ulteriori informazioni: www.simonfurlonger.co.uk

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2871628/Scuderia_89_Collection.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2871627/5739958/Furlonger_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/dalla-corsa-alla-strada-in-vendita-collezione-ferrari-di-grande-valore-storico-302674063.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.