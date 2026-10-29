Dalla farmacia di fiducia a quella digitale: il modello di Farmacia Igea, "la farmacia dalla tripla A"

Consulenza del farmacista, sicurezza e un catalogo per tutte le esigenze: come Farmacia Igea sta cambiando il modo in cui ci prendiamo cura di noi stessi, mettendo al centro il rapporto umano.

Negli ultimi anni il modo in cui gli italiani gestiscono la propria salute quotidiana è cambiato in profondità. Acquistare un integratore, un prodotto di dermocosmesi o un dispositivo medico online è diventato un gesto abituale, esattamente come prenotare una visita o consultare un referto dallo smartphone. Ma in un settore delicato come quello della salute, la vera discriminante non è la comodità: è la fiducia. E la fiducia, online, va costruita con la stessa serietà del bancone di una farmacia di quartiere.

È su questo concetto che si muove Farmacia Igea , realtà del Gruppo Farmacie Igea attiva online dal 2014 e radicata in diverse sedi fisiche a Roma. In oltre dieci anni di attività digitale ha portato sul web l'esperienza della farmacia tradizionale, con un'idea di fondo semplice da enunciare e complessa da realizzare: offrire a distanza la stessa affidabilità, lo stesso assortimento e la stessa assistenza che ci si aspetta entrando in una farmacia di cui ci si fida.

La sicurezza prima di tutto

Il primo elemento che distingue una farmacia online da un generico negozio di prodotti per il benessere è la natura stessa dell'attività: alle spalle del sito c'è una farmacia reale, con farmacisti qualificati e disponibili. Non è un dettaglio. Significa che l'acquisto avviene all'interno di un perimetro regolamentato, con prodotti tracciati e con la possibilità, per il cliente, di ricevere un'indicazione professionale prima di completare l'ordine.

Un catalogo che copre l'intero percorso della salute

Il secondo pilastro è l'ampiezza dell'offerta. Una farmacia non è un singolo reparto: è un ecosistema. Il catalogo di Farmacia Igea spazia dai farmaci da banco agli integratori alimentari, dalla dermocosmesi all'igiene e al benessere della persona, dall'omeopatia e fitoterapia all'alimentazione speciale - senza glutine, senza lattosio, per esigenze specifiche - fino alla sanitaria e ortopedia, alla veterinaria e a un'intera area dedicata a mamma e bambino.

Particolarmente utile, per chi non sa esattamente cosa cercare, è l'approccio per bisogno: una navigazione organizzata non solo per categoria di prodotto, ma per esigenza concreta - dal sonno disturbato alla stanchezza fisica, dal benessere delle gambe alla cura della pelle. È il modo in cui ragiona davvero una persona quando varca la soglia di una farmacia: non chiede "un prodotto", chiede una soluzione a un problema.

Il farmacista resta al centro

Farmacia Igea mette il contatto umano al centro del suo servizio. Il servizio clienti è raggiungibile via telefono e via WhatsApp ed è attivo dal lunedì al venerdì: chi ha un dubbio su un prodotto, su una posologia o su quale soluzione sia più adatta può chiederlo, esattamente come farebbe di persona.

È la combinazione tra efficienza del digitale unita alla disponibilità di un interlocutore competente a riavvicinare l'esperienza online a quella tradizionale, colmando la distanza che di solito separa un sito da una relazione di fiducia.

La promessa della "tripla A"

Tutto questo l'azienda lo sintetizza in un claim diventato la sua firma: “La farmacia dalla Tripla A”. Più che uno slogan, è una dichiarazione di metodo che poggia su tre parole. Amore, inteso come una cura che va oltre il farmaco: l'idea che prendersi cura di sé non significhi solo trattare un sintomo, ma adottare uno stile di vita sano e fare prevenzione. Ascolto, perché ogni esigenza di salute è diversa e merita tempo e attenzione, soprattutto quando nasce da un dubbio o da una preoccupazione. E Aiuto, il proposito di essere un punto di riferimento costante nel percorso di benessere della persona, dal consiglio veloce al supporto più approfondito nella gestione delle terapie. Tre promesse che, messe insieme, descrivono ciò che un cliente cerca.

A completare il quadro, gli aspetti pratici che fanno la differenza nel quotidiano: le spedizioni sono gratuite a partire da 29 euro di spesa, un piccolo incentivo a costruire l'ordine con calma, scegliendo i prodotti giusti, nella massima comodità.

La farmacia che arriva direttamente a casa tua

Il punto non è sostituire la farmacia sotto casa, ma estenderla: renderla disponibile quando gli orari non coincidono, quando ci si trova lontani, quando si preferisce informarsi con calma prima di decidere. La farmacia digitale non allontana il farmacista: lo porta dentro casa.

Per chi voglia approfondire l'offerta e i servizi, tutte le informazioni sono disponibili su farmaciaigea.com. La sede principale della farmacia si trova a Roma, in Largo Cervinia 22-23.

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Farmacia Igea

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Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Farmacia Igea