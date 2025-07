Dalle nuove terapie ai super robot con l’AI per contrastare l’epidemia dei tumori il futuro dell’Oncologia si incontraa Milano

Milano, 3 luglio 2025 - Tre giorni di convegni e tavole rotonde con i massimi esperti, stakeholder e rappresentanti delle Istituzioni per ragionare sul presente e disegnare il futuro dell’oncologia in Italia. Motore Sanità è lieta di annunciare la Midsummer School2025 che si terrà a Milano dal 9 all’11 luglioe si propone come un momento cruciale per la diagnosi e la cura dei tumori,proponendosi come incubatore di idee innovative e proposte concrete che nascano da un serrato confronto sulle sfide emergenti. Il punto di partenzasarà l’analisi della best practice lombarda, di cui si parlerà nella prima giornata aPalazzo Lombardia, in Sala Marco Biagi, Piazza Città di Lombardia 2, per poi spostarsi all’Istituto Europeo di Oncologia, presso l’Aula Magna La Pietra, via Ripamonti 435, dove i lavori proseguiranno il 10 e l’11 luglio, attraverso diversi focus dedicatialle eccellenze che lo IEO è in grado di mettere in campo, per poi passare ad un confronto sullo stato dell’arte della ricerca e dell’assistenza in una tavaola rotonda con i principali IRCCS italiani.

Un programma fitto con l’innovazione al centro

Il programmaè assai fitto. I temi affrontati durante i lavori - aperti il 9 luglio alle 12 con gli interventi di Marco Alparone, Vice Presidente e Assessore al Bilancio e Finanza, Regione Lombardia, Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO, Mariella Enoc, Procuratrice speciale Ospedale Valduce e Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità - saranno molti.

A QUESTO LINK IL PROGRAMMA COMPLETO

Il confronto tra esperti si concentrerà sull’innovazione diagnostico-terapeutica e organizzativa in oncologia e sulla risposta istituzionale necessaria per affrontare le sfide del futuro. Al centro del dibattito vi saranno i progressi della medicina di precisione, dall’impiego dell’intelligenza artificiale alla genomica e all’immunoterapia, che stanno rivoluzionando l’identificazione e il trattamento dei tumori. Si analizzerà l’impatto delle nuove tecnologie – come la misurazione della malattia minima residua (MRD) e l’uso della diagnostica NGS – e delle terapie agnostiche e mirate, con particolare attenzione alla rapidità di trasferimento delle evidenze cliniche nella pratica. Verranno inoltre affrontati i nodi cruciali legati all’accesso, alla sostenibilità e alla governance del sistema sanitario, tra cui l’integrazione tra diagnostica e terapia, il potenziamento degli screening, il finanziamento delle terapie innovative e la gestione delle risorse regionali. Un confronto tra esperti e istituzioni per delineare modelli organizzativi efficaci e condividere buone pratiche, in risposta all’urgenza di rendere l’innovazione realmente accessibile.

“L’innovazione digitale e l’innovazione biologica – dichiara Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità - stanno facilitando il progresso verso una oncologia di precisione. Il mondo dell’oncologia si sta attrezzando per arrivare a cure sempre più efficaci e personalizzate ma per raggiungere l’obiettivo sono necessari nuovi modelli organizzativi dai centri di ricerca alle reti oncologiche, capaci di cogliere appieno l’innovazione. L’evento esplorerà le realtà attuali e future dell’oncologia indicando le azioni necessarie per una offerta di eccellenza ma equa ed omogenea nel territorio italiano”

“IEO – dichiara il professor Roberto Orecchia, Direttore Scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia - è nato non solo per far fronte a una domanda di cura dei tumori che sta assumendo dimensioni epidemiche, ma anche per creare un modello di innovativo di terapia, ricerca e organizzazione, da trasmettere al Paese per migliorare globalmente la vita dei pazienti oncologici. L’evento di Motore Sanità ci permette di svolgere questa nostra missione in un contesto di eccellenza. La prevenzione e la genetica oncologica, la chirurgia d’avanguardia, l’oncologia mutazionale e le nuove applicazioni della fisica sono le frontiere del futuro che presenteremo e che stiamo già sperimentando in IEO, seguendo le visioni dei migliori centri oncologi mondiali. Ci sarà spazio anche per le nuove tecnologie, motore di tutte le innovazioni, come le terapie con particelle nucleari o la diagnosi endoscopica con ION, il broncoscopio robotico più avanzato al mondo per la diagnosi precoce dei tumori del polmone”.

Il confronto con le istituzioni locali e nazionali

Fondamentale sarà il confronto con le istituzioni, rappresentate sia a livello locale che nazionale. Marco Alparone, Vice Presidente e Assessore al Bilancio e Finanza della Regione Lombardia, interverrà in apertura, mentre ad Alessio Butti, Sottosegretario all’innovazione tecnologica, è affidata la conclusione dei lavori. Tra coloro che hanno già confermato la propria presenza, Maria Cristina Cantù, Vice Presidente X Commissione Permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale Senato della Repubblica, Silvia Roggiani, Membro Camera dei Deputati, Andrea Costa, Consulente Ministero Sanità PNRR, Gian Antonio Girelli, Presidente Intergruppo Prevenzione e Riduzione del Rischio. Presenti anche i consiglieri regionali della Lombardia, Carlo Borghetti e Angelo Orsenigoe il Vice Presidente VII Commissione Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione Sergio Gaddi.

La Midsummer School 2025 è organizzata da Motore Sanità in collaborazione con Regione Lombardia con il patrocinio di IEO, Alleanza Contro il Cancro, FAIS, e il contributo incondizionato di Bracco, CDI, Convatec, Johnson & Johnson MedTech, Siemens Healthineers, Bristol Myers Squibb, Daiichi-Sankyo, Pfizer.

