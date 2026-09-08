Dall'industria alla casa: TCL porta a IFA 2026 la sua visione integrata dell'energia

L'Inspiration Habitat mostra come l'esperienza di TCL nei settori fotovoltaico, dell'accumulo energetico e delle tecnologie per la casa connessa possano favorire un approccio più intelligente e sostenibile all'abitare del futuro

BERLINO, 8 settembre 2026 /PRNewswire/ -- In occasione di IFA 2026, TCL Industries e TCL Technology presenteranno congiuntamente tecnologie all'avanguardia e prodotti innovativi in tre settori principali: dispositivi intelligenti, display ed energia pulita. All'insegna del tema «Inspiration Habitat», TCL propone uno spazio espositivo immersivo in cui i visitatori possono entrare, toccare con mano e vivere in prima persona la sua visione di una quotidianità intelligente, supportata dall'IA in ogni possibile scenario.

TCL mostra come la gestione intelligente dell'energia stia diventando una componente sempre più importante dell'esperienza abitativa connessa. Riunendo produzione di energia solare, sistemi di accumulo, elettrodomestici e tecnologie per la casa intelligente, l'azienda presenta un approccio più integrato alle modalità con cui l'energia viene prodotta, gestita e consumata nella vita quotidiana.

Un ecosistema energetico completo per la casa

A IFA, TCL completa questo percorso mostrando come le competenze sviluppate su scala industriale possano contribuire alla creazione di abitazioni più intelligenti, connesse e sostenibili.

L'esposizione di TCL includerà le più recenti soluzioni energetiche residenziali di SunPower Home Energy e TCL Smart Home, tra cui i nuovi pannelli back-contact SunPower Origin, i pannelli TCL T5 Pro TOPCon shingled e i pannelli back contact C2, oltre a sistemi di accumulo per uso residenziale e pompe di calore. Un sistema intelligente di gestione dell'energia domestica riunisce in un'unica piattaforma la produzione e l'accumulo di energia, il riscaldamento e il fabbisogno energetico dell'abitazione, offrendo ai proprietari una maggiore visibilità e un controllo più ampio sull'ottimizzazione dei consumi, a favore di uno stile di vita più sostenibile.

«Ciò che rende unica la visione energetica di TCL è il fatto che abbia origine ben prima di arrivare nelle case», ha dichiarato Valentina Maggiore, Vice Presidente Marketing di TCL SunPower, la divisione di TCL dedicata all'energia solare. «Non ci limitiamo a sviluppare tecnologie energetiche, ma le implementiamo su vasta scala nei nostri stabilimenti produttivi. Nel 2025, le fonti rinnovabili, tra cui l'elettricità verde acquistata e l'energia solare autoprodotta, hanno rappresentato l'11,7% dei consumi energetici di TCL Industries. L'impiego su larga scala di impianti solari e sistemi di accumulo nei nostri stabilimenti ci fornisce conoscenze pratiche che ci consentono di trasformare la nostra esperienza operativa in soluzioni residenziali più affidabili».

Questo approccio rappresenta l'espressione concreta della strategia più ampia di TCL, che mette in relazione la propria esperienza nella produzione avanzata, nelle iniziative ESG a livello operativo e nelle tecnologie intelligenti con soluzioni pratiche destinate ai consumatori, abbracciando l'intero percorso dall'innovazione industriale alla vita domestica.

Vivi l'esperienza TCL a IFA 2026

I visitatori e i rappresentanti dei media potranno vivere l'esperienza del TCL Inspiration Habitat nel padiglione 21A di Messe Berlin, dal 4 all'8 settembre 2026.

La disponibilità dei prodotti e le funzionalità supportate possono variare a seconda del mercato.

Per maggiori informazioni, scaricare il TCL ESG Report 2025.

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Informazioni su TCL

TCL è un marchio leader nel settore dell'elettronica di consumo e una delle principali aziende mondiali dell'industria televisiva. Presente in oltre 160 mercati in tutto il mondo, TCL è specializzata nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di prodotti di elettronica di consumo, tra cui televisori, sistemi audio, elettrodomestici, dispositivi mobili, occhiali intelligenti, display professionali e molto altro.

Informazioni su TCL SunPower Global

Sostenuta dalla forza globale, dalla solidità finanziaria e dalla leadership tecnologica del Gruppo TCL, TCL SunPower Global è un'azienda leader nel settore dell'energia solare, impegnata a offrire in tutto il mondo soluzioni solari ad alte prestazioni, affidabili e accessibili. L'azienda combina tecnologie avanzate, una produzione integrata verticalmente e una forte attenzione alla sostenibilità per promuovere la transizione energetica globale. TCL SunPower Global riunisce due marchi complementari: SunPower, che offre soluzioni energetiche residenziali premium completamente integrate; TCL-TCL Solar, che propone soluzioni solari ed energetiche ad alte prestazioni e dal costo competitivo. Insieme, soddisfano le diverse esigenze del mercato solare globale, dagli impianti residenziali sui tetti ai progetti commerciali, fino agli impianti su scala industriale.

Per maggiori informazioni: sunpowerglobal.com, tclsolar.com e LinkedIn.

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