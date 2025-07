Data Masters: l'AI Academy tutta italiana per il settore tech

Bari,11 luglio 2025 - Il rapido avanzamento delle tecnologie e i cambiamenti trasversali che stanno interessando qualunque settore richiedono competenze specializzate e in continua evoluzione. Questa trasformazione, dall'impatto travolgente a ogni livello operativo, impone a tutti i professionisti una maggiore adattabilità, ma soprattutto la capacità di restare al passo con le evoluzioni del mondo del lavoro.

In quest’ambito, un valido supporto arriva da realtà specializzate come Data Masters, l'AI Academy italiana di riferimento nel panorama tech, specializzata nell'offrire formazione avanzata sulle più recenti innovazioni.

I corsi proposti sono formulati per potenziare le competenze digitali e formare profili professionali altamente qualificati, in grado di rispondere a una domanda sempre più esigente, che richiede elevate abilità operative.

Il ruolo di Data Masters nella formazione tecnologica

La formazione tecnologica rappresenta un requisito imprescindibile per chi aspira a una carriera nel settore tech. Dall'Intelligenza Artificiale alla Data Science, dal Machine Learning alla Generative AI, possedere competenze avanzate permette di mantenere una posizione di vantaggio e di accedere a prospettive di carriera dall'alto valore aggiunto.

Tutto questo assume una rilevanza cruciale in un mondo del lavoro in cui si continua a registrare un gap tra le conoscenze disponibili e quelle richieste dalle filiere a più rapida crescita. Un "digital mismatch" che lascia da un lato le aziende sfornite di talenti e dall'altro molti professionisti incapaci di competere nello scenario produttivo attuale.

A mancare non sono i ruoli, ma una fase di formazione adeguata, capace di anticipare le nuove esigenze con una fase di preparazione mirata. A spuntarla, un limitato quantitativo di professionisti che, proprio grazie alle loro competenze, possono aspirare a posizioni di rilievo e a pacchetti retributivi molto più interessanti.

Data Masters è la realtà che nasce proprio per colmare questo disallineamento. Forte di un approccio formativo orientato all'autonomia e alla pratica, l'Academy offre corsi mirati a fornire strumenti immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Le competenze tech fornite da Data Masters sono infatti quelle maggiormente richieste dai nuovi modelli produttivi: un ventaglio di skill indispensabile per avere successo e competere in un panorama professionale dalla rapida evoluzione.

Il catalogo formativo su AI, Data Science e Data Analysis

I percorsi proposti da Data Masters sono pensati per un pubblico estremamente ampio, anche a chi si avvicina al settore per la prima volta. L'offerta didattica, che include corsi live e on-demand, è pensata sia per chi vuole aggiornare le proprie competenze e riposizionarsi nel mercato del lavoro, sia per chi è all’inizio del percorso professionale e desidera ampliare le proprie opportunità di carriera.

Tra le proposte più interessanti, spiccano i corsi di Generative AI, indispensabili per comprendere il funzionamento dei tool più utilizzati in ambito automazione ed AI, applicando le risorse offerte dai modelli generativi a casi d’uso reali.

Per rispondere all'evoluzione professionale contemporanea, un valido supporto arriva anche dal corso di Machine Learning Starter Kit, un piano formativo che permette di acquisire tutte le competenze necessarie per competere non solo nel campo del Machine Learning, ma anche nella Data Science e nella programmazione Python.

Per approfondire quest'ultimo aspetto, che oggi rappresenta una delle risorse più importanti nel mondo del lavoro, Data Masters propone anche il corso Python from Zero to Hero, un programma di formazione strutturato per fornire delle basi solide e progetti pratici, in modo da poter utilizzare Python anche negli scenari più complessi.

Ma ampie possibilità arrivano anche dai corsi di Data Scientist Starter Kit, Data Analytics Tools, AI Act, Reinforcement Learning e DAX Avanzato: una serie di moduli indispensabili per raggiungere obiettivi professionali strategici.

A garantire il meglio in ogni percorso è la guida di docenti esperti, professionisti del settore appassionati che condividono quotidianamente il loro know-how, per assicurareun alto livello di specializzazione.

La loro esperienza, unita a programmi costantemente aggiornati, fa sì che ogni corso non sia una mera trasmissione di nozioni, ma un'opportunità utile per crescere, qualificarsi e far parte della generazione dei professionisti tech del futuro.

Contatti:

Immediapress

Per maggiori informazioni

Sito web: https://datamasters.it/

Email: team@datamasters.it

