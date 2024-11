Debutta Kamiji Cosmetics: il Made in Italy di alta qualità che segna la nuova era della cosmesi

L’azienda di Verona rappresenta il connubio perfetto di innovazione e tradizione. Con una gamma di prodotti di eccellenza, Kamiji Cosmetics offre soluzioni all’avanguardia per la cura di pelle e capelli, basate su una filosofia chiara e ben definita.

Verona, 13 novembre 2024.Il settore della cosmesi è in forte espansione e rappresenta uno dei capisaldi dell’economia del nostro Paese, tanto che le stime del Centro Studi di Cosmetica Italia prevedono, per il 2024, una crescita del 9,8% con un valore complessivo di 16,5 miliardi di euro.

Oggi i consumatori sono più attenti alla cura della persona e sono sempre più numerosi coloro che scelgono i prodotti basandosi sulla qualità delle formulazioni, in linea con una maggiore consapevolezza su temi come salute e impatto ambientale. Tuttavia, sul mercato si registra anche il moltiplicarsi di nuovi marchi stranieri che offrono articoli a prezzi quasi stracciati che potrebbero nascondere potenziali pericoli.

«È fondamentale non lasciarsi distrarre, o sedurre, da un’immagine accattivante o da un prezzo troppo competitivo poiché la qualità del prodotto rimane il requisito essenziale. Oggi alcuni brand si focalizzano più sul marketing che sulla ricerca e sullo sviluppo di formule sicure, ma è importante ricordare che la popolarità di un marchio non è sempre garanzia della bontà dei suoi prodotti. Pertanto è necessario valutare attentamente questi aspetti quando si sceglie un cosmetico da applicare sulla pelle»,spiega Francesco Mazzola che, insieme a Chiara Lo Porto, ha dato vita a Kamiji Cosmetics, un progetto frutto di due anni di lavoro e il coronamento di un sogno.

«Kamiji Cosmetics non è esclusivamente un sogno che si realizza - puntualizza Chiara Lo Porto -. Alla base della nostra idea imprenditoriale c’è una filosofia ben precisa che ha guidato il nostro operato dagli albori del progetto: fin da subito, infatti, ci siamo concentrati sulla selezione di materie prime di eccellenza per offrire prodotti di altissima qualità, abbiamo basato il nostro lavoro sulla trasparenza e sulle certificazioni perché per noi è importante che ogni prodotto sia sicuro e rispetti severi standard. Per questo motivo ci siamo affidati a un laboratorio con una lunga esperienza, attivo dal 1936, che ci garantisce competenze solide e documentate: grazie a questa azienda storica possiamo creare prodotti innovativi utilizzando materie prime di pregio e sottoponendo ogni formula a controlli rigorosi sempre con la certezza di seguire fedelmente le normative vigenti».

Francesco Mazzola e Chiara Lo Porto ci mettono letteralmente la faccia, come si suol dire: «Il nostro obiettivo è consolidare un marchio Made in Italy che sia riconosciuto non solo per il suo valore e per la qualità dei suoi cosmetici, ma anche per l’etica che ci ispira.Poiché siamo i primi a diffidare dei prodotti che arrivano “da chissà dove”, realizzati da un “laboratorio” non ben identificato e magari accompagnati da informazioni opache, il messaggio che vogliamo trasmettere è chiaro:i nostri cosmetici sono creati da noi, con una filiera corta e controllata. Per qualsiasi esigenza o problema siamo noi a rispondere in prima persona. Questo, per una forma di correttezza verso chi ci sceglie».

Le linee di Kamiji Cosmetics sono pensate per offrire una cura completa alle esigenze di ogni persona: «Abbiamo esordito con i prodotti per capelli, come shampoo, balsamo e maschere, per poi ampliare la gamma con docciaschiuma e trattamenti per il corpo, creando un pacchetto completo per la routine quotidiana.Le nostre linee combinano la delicatezza di formule adatte a tutte le pelli con ingredienti naturali come l’olio di semi di lino o gli estratti di cocco e avocado biologici,dall’altissimo potere antiossidante. La produzione è in continua espansione e presto aggiungeremo alla nostra offerta prodotti per la skincare, come oli detergenti, ideali per pelli sensibili o soggette a dermatiti, e una gamma di creme e sieri, tra cui un siero all’acido ialuronico, noto per le sue proprietà idratanti e rimpolpanti, e uno speciale siero lifting, che aiuta a tonificare e levigare la pelle, ideale per prepararsi a una serata speciale.Ogni linea, sia per il corpo sia per i capelli, è studiata per garantire delicatezza ed efficacia, sempre nel rispetto dell’epidermide e delle sue esigenze».

Kamiji Cosmetics, con il suo connubio di tradizione, innovazione e qualità certificata, si prepara a diventare un punto di riferimento per le consumatrici alla ricerca di cosmetici di valore che offrono risultati concreti.

Contatti: https://kamijicosmetics.com/