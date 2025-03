“Dentista Sostenibile” apre nuove sedi a Novara e Seriate (BG), cresce l’odontoiatria accessibile a tutti

L’innovativo network odontoiatrico, specializzato in soluzioni avanzate per la salute dentale, amplia la sua presenza sul territorio. L’obiettivo è offrire trattamenti di qualità a costi competitivi, contrastando il turismo dentale e garantendo un’assistenza continua ai pazienti.

Novara, 7 marzo 2025.L’espansione di “Dentista Sostenibile” prosegue con le nuove sedi di Novara e Seriate (BG) che consolidano la presenza del gruppo in Piemonte e Lombardia.

«Abbiamo deciso di aprire a Novara perché molti pazienti provenivano già da questa città per ricevere cure presso lo studio di Arese. Ora, con una sede locale, i trattamenti sono più accessibili. Nel primo mese la risposta dei pazienti è stata eccezionale, confermando la validità della nostra iniziativa. Seriate, invece, rappresenta una scelta strategica: la cittadina ospita già un day hospital dove eseguiamo interventi odontoiatrici complessi in anestesia generale. Tuttavia, non esisteva un punto di riferimento per completare il trattamento immediatamente dopo l’operazione. Ora, con il nuovo poliambulatorio, accompagniamo i pazienti lungo tutto il percorso di cura, assicurando un’assistenza completa e tempestiva in ogni fase del trattamento», spiega Pantaleone Citriniti, Project Manager e Direttore Amministrativo con quarant’anni di esperienza nel settore.

Insieme al dottor Massimo Filippo Gattuso, medico chirurgo oro-maxillo-facciale, docente del Master universitario di II livello presso l’Università La Sapienza di Roma e direttore scientifico di “Dentista Sostenibile”, parte del Gruppo Stomatologico Italiano, Citriniti ha sviluppato questo progetto nel 2017. L’obiettivo era chiaro: convenzionare in tutta Italia una rete di studi odontoiatrici indipendenti, ognuno con la propria struttura, partita IVA e direttore sanitario, ma uniti da un modello fondato su eccellenza e sostenibilità.

«Vogliamo essere presenti in tutta Italia, vicini fisicamente ai pazienti. Con queste nuove aperture ribadiamo la nostra filosofia: offrire cure di qualità, abbattere le barriere economiche e geografiche e garantire un servizio di prossimità - illustra Citriniti -. Il nostro modello si basa su un concetto innovativo di turismo dentale “al contrario”: invece di spostarsi all’estero, sempre più persone scelgono di curarsi vicino casa, con trattamenti eccellenti a condizioni vantaggiose».

Uno dei maggiori punti di forza di questa rete è l’assistenza post-operatoria tempestiva e continuativa. Chi viene operato all’estero spesso non ha la possibilità di tornare rapidamente in caso di complicazioni, mentre “Dentista Sostenibile” offre un supporto costante da parte di specialisti di riferimento nel settore. Questo consente di gestire qualsiasi necessità con interventi mirati, evitando disagi per il paziente.

«L’assistenza post-intervento è fondamentale per il successo di ogni impianto dentale. Ma non è tutto: ci distinguiamo per la trasparenza, con prezzi pubblicati chiaramente sul sito e invariabili rispetto al preventivo iniziale, anche in caso di modifiche al piano di trattamento - conclude Citriniti -. Ogni percorso di cura include, se necessarie, estrazioni, TAC e panoramica, oltre a una garanzia economica decennale con controlli periodici gratuiti».

Le nuove sedi di Novara e Seriate (BG) si aggiungono a quelle già presenti a Milano, Arese, San Donato Milanese, Chivasso, Roma, Brescia, Palermo e Catania, per creare una rete sempre più capillare al servizio dei pazienti.

Contatti: https://dentistasostenibile.com/