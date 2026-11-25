Dopo la linea di robotica umanoide, l'azienda italiana con sede a Milano porta la realtà estesa (realtà virtuale e realtà mista) e robot quadrupedi nella simulazione per difesa e sicurezza.

Milano, 25 Novembre 2026. DeuSens, azienda italiana di tecnologie immersive e Physical AI, presenta DeuSens Defense, la divisione dedicata alla simulazione e all'addestramento per la difesa e la sicurezza. Il lancio arriva dopo la presentazione della linea di robotica umanoide e teleoperazione e completa un'offerta che unisce realtà virtuale, realtà mista, intelligenza artificiale e robotica.

DeuSens Defense opera su due ambiti: l'addestramento e la dimostrazione di mezzi e sistemi, a cui oggi si aggiunge la robotica. La sua offerta è rivolta a forze armate, forze dell'ordine e aziende della filiera della difesa, con diversi progetti già avviati.

Tre soluzioni

Simulatori di tiro multiutente in realtà virtuale: più operatori si allenano insieme nello stesso spazio fisico, con repliche fedeli degli asset reali sensorizzate che riproducono peso, dimensioni e rinculo dell'arma, senza l'utilizzo di un controller. Esercizi di precisione, reazione ed estrazione, fino agli interventi coordinati di squadra. Realtà mista a scala reale: un blindato leggero per il trasporto truppe a scala 1:1, in cui si aprono portelli e vani, si configurano blindatura, armamento e mimetica e si segue passo dopo passo la manutenzione. Lo stesso approccio di digitalizzazione vale per mezzi terrestri, navali e aerei, che si possono presentare in fiere ed eventi senza spostare il mezzo fisico. Robotica per la sorveglianza e l'ispezione: robot quadrupedi che svolgono ronde, leggono manometri e indicatori, segnalano anomalie e possono essere guidati a distanza con visori XR.

Dalla robotica alla difesa

DeuSens Defense adotta lo stesso approccio trasversale per la declinazione della robotica umanoide e Physical AI lanciata nei mesi scorsi: robot che imparano in gemelli digitali prima di operare nel mondo reale e che possono essere teleoperati con la realtà virtuale. In difesa e sicurezza questo significa salvaguardare un operatore umano dai rischi reali.

«In Italia vediamo crescere la domanda di un addestramento realistico, ma anche sicuro e, soprattutto, misurabile», spiega Guido D'Arezzo, Country Manager di DeuSens Italia. «Con DeuSens Defense uniamo la simulazione immersiva e la robotica in un'unica proposta, pensata per chi deve preparare persone e mezzi a situazioni che non si possono improvvisare.»

Una tecnologia duale

DeuSens lavora con le tecnologie immersive dal 2014. Il precedente più vicino è il programma di formazione in realtà virtuale per i vigili del fuoco aeroportuali su oltre 30 aeromobili, con tracciamento e misura delle prestazioni. Le tecnologie di DeuSens Defense sono duali: nascono e sono collaudate in ambito civile e si applicano alla difesa senza ripartire da zero.

L'azienda è parte attiva dell'ecosistema italiano dell'innovazione: a maggio 2026 ha partecipato ad AI Week, a Fiera Milano Rho, nello stand del Polo di Innovazione ICT coordinato da Piemonte Innova.

Chi è DeuSens

DeuSens Italia è la società italiana di DeuSens, con sede a Milano. DeuSens progetta e sviluppa soluzioni di realtà virtuale, realtà aumentata, realtà mista, spatial computing, intelligenza artificiale e robotica per la difesa, l'industria, la cultura e i marchi. Maggiori informazioni su deusens.com/it.

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DEUSENS HYPERXPERIENCE ITALIA S.R.L

Sito web: https://deusens.com/it

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