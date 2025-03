Dr. Francesco Marrapodi, Implantologia Dentale Moderna: il Bestseller su come migliorare la salute dentale con l’implantologia a carico immediato

Milano, 11.03.2025 – Sono tante le tecniche di implantologia dentale che i chirurghi dentali, dentisti generici di tutto il mondo usano quotidianamente per migliorare il benessere dei propri pazienti. Peccato che alcune siano particolarmente invasive e che non sempre generano i risultati sperati. Fortunatamente la tecnologia è in grado di offrire soluzioni valide e di assoluto valore aggiunto.

Per tutti i professionisti del settore che desiderano approfondire le proprie conoscenze di implantologia dentale, esce oggi il libro del Dr. Francesco Marrapodi “IMPLANTOLOGIA DENTALE MODERNA. Tecniche moderne e mininvasive per migliorare il benessere e la vita del paziente, tra innovazione, estetica e fiducia” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per aumentare la qualità della vita dei pazienti attraverso l’implantologia a carico immediato.

“Il mio libro esplora l’implantologia dentale, dalle basi teoriche alle tecniche avanzate, con un focus particolare su metodologie innovative come il carico immediato e gli impianti iuxtaossei digitally made” afferma il Dr. Francesco Marrapodi, autore del libro. “L’obiettivo è fornire una guida dettagliata che unisca teoria, pratica clinica e casi di studio, per supportare i professionisti nella scelta delle soluzioni migliori”.

Secondo l’autore,è fondamentale diffondere informazioni basate sull’esperienza clinica e scientifica. Tale approccio, infatti, può aiutare i professionisti di questo settore a migliorare la qualità dei propri trattamenti grazie a soluzioni avanzate come gli impianti dentali moderni.

“Con il suo manuale, il Dr. Francesco Marrapodi va a condividere le proprie conoscenze e competenze legate all’implantologia dentale, offrendo una risorsa completa rivolta tanto ai professionisti del settore odontoiatrico quanto ai pazienti interessati” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “È inutile dire che l’implantologia a carico immediato genera davvero un risultato di valore per tutte le parti coinvolte”.

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore per la sua lunga esperienza nella pubblicazione di libri tecnici e pratici, nonché per il supporto che offre agli autori in termini di marketing e diffusione” conclude l’autore. “La competenza del team di Giacomo Bruno nel valorizzare contenuti specialistici li rende il partner ideale per raggiungere un pubblico interessato e qualificato”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3D0Gn7x

Dr. Francesco Marrapodi, nato a Milano nel 1977, si laurea in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di Messina nel 2002. Si forma in Implantologia e Chirurgia orale, si dedica con passione alle riabilitazioni fisse implantologiche, attraverso la formazione di corsi, master internazionali e post graduate. Affascinato dal mondo dentale sin dall’età di 12 anni, eredita dal suo dentista di famiglia l’etica del lavoro e l’attenzione verso i pazienti. Con esperienza nella gestione di cliniche private e reparti dentali ospedalieri internazionali, il Dr. Marrapodi integra tecnologie innovative e una spiccata visione imprenditoriale. Appassionato di kick-boxing, viaggi e pesca, valorizza lo sviluppo personale e professionale con una formazione continua. Email: dr.marrapodi@impladentcenter.com

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it