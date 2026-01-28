DXC annuncia una partnership strategica con Euronet per espandere le proprie capacità globali di emissione e pagamento

ASHBURN, Virginia, 28 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), partner globale nel campo della tecnologia e dell'innovazione aziendale, ha annunciato oggi una partnership strategica con Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: azienda leader mondiale nel settore delle tecnologie di pagamento, per ampliare le capacità di emissione, credito revolving e pagamenti per gli istituti finanziari di tutto il mondo.

Grazie a questa collaborazione, DXC integrerà Hogan, la sua piattaforma bancaria principale, che gestisce oltre 300 milioni di conti di deposito e oltre 5.000 miliardi di dollari in depositi a livello globale, con la piattaforma Ren di Euronet, una moderna soluzione di emissione, elaborazione e pagamento. Le funzionalità combinate aiuteranno banche, fintech e altre organizzazioni di servizi finanziari di tutte le dimensioni ad accelerare il lancio di programmi di emissione di carte, credito e pagamento, semplificando al contempo operazioni quali la riconciliazione e il regolamento e riducendo il time-to-market per i nuovi prodotti e l'onboarding dei clienti.

Inizialmente, DXC collaborerà con Euronet per consentire ai clienti comuni di adottare soluzioni di emissione e pagamento preintegrate che supportano programmi di credito, debito e credito revolving, insieme a gateway per l'accettazione dei pagamenti. Nel corso del tempo, la partnership amplierà la capacità di DXC di servire un numero maggiore di istituzioni finanziarie con funzionalità di emissione e pagamento scalabili e moderne, oltre all'accesso al più ampio portafoglio di servizi di Euronet.

Con l'intensificarsi della concorrenza nel settore dei servizi finanziari, l'emissione e i pagamenti sono diventati un'area strategica di interesse per le banche che cercano di crescere, differenziarsi e approfondire le relazioni con i clienti. I player digital-first e le piattaforme consumer si stanno espandendo nel settore dei pagamenti con carte e integrati, aumentando le aspettative in termini di velocità, flessibilità e portata. In risposta a ciò, le banche stanno investendo in moderne capacità di emissione e pagamento che consentono loro di competere su larga scala, lanciare nuovi prodotti in modo efficiente ed estendere la propria offerta a tutti i mercati e canali.

"L'emissione e i pagamenti sono diventati motori di crescita fondamentali per le istituzioni finanziarie, ma troppo spesso rimangono frammentati e lenti da implementare", ha affermato Sandeep Bhanote, responsabile globale e direttore generale dei servizi finanziari presso DXC. "Grazie alla partnership con Euronet, stiamo combinando le comprovate capacità di emissione e pagamento con l'esperienza di DXC nei servizi finanziari per aiutare i clienti a lanciare nuovi programmi più rapidamente, crescere con fiducia ed espandersi in nuovi mercati."

Euronet apporta alla partnership una suite completa di servizi di emissione, pagamento e transazione, tra cui capacità globali di emissione, elaborazione e transazioni transfrontaliere. Questi servizi, combinati con l'esperienza di DXC nei servizi finanziari nella modernizzazione e nella gestione di piattaforme bancarie e di pagamento mission-critical, rafforzano la capacità di DXC di aiutare i clienti a modernizzare le infrastrutture di pagamento e a sbloccare nuove opportunità di crescita. Più in generale, la collaborazione rafforza l'impegno di DXC nel promuovere funzionalità di pagamento sicure, scalabili e pronte per il futuro per gli istituti finanziari.

"DXC vanta una lunga tradizione nel supportare le principali istituzioni finanziarie mondiali", ha affermato Oscar Munoz, vicepresidente vendite per le Americhe di Euronet. "Lavorando insieme, aiutiamo le banche e i fornitori di servizi di pagamento a modernizzare gli ambienti di emissione e pagamento con maggiore velocità, flessibilità e sicurezza."

Informazioni su DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) è un partner leader a livello globale per tecnologia e innovazione che offre software, servizi e soluzioni a imprese e organizzazioni del settore pubblico in tutto il mondo, aiutandole a sfruttare l'intelligenza artificiale per ottenere rapidamente risultati in un'epoca di cambiamento esponenziale. Grazie a un'approfondita esperienza in servizi di infrastrutture gestite, modernizzazione delle applicazioni e soluzioni software specifiche per settore, DXC modernizza, protegge e gestisce alcune delle infrastrutture tecnologiche più complesse al mondo. Maggiori informazioni su dxc.com

Informazioni su Euronet Worldwide, Inc.

Leader mondiale nell'elaborazione dei pagamenti e nelle transazioni transfrontaliere, Euronet trasferisce denaro nei modi in cui i consumatori e le aziende fanno affidamento ogni giorno. Le sue soluzioni includono trasferimenti di denaro, elaborazione di crediti e debiti, servizi ATM e POS, pagamenti con marchio, cambio valuta e altro ancora. Con prodotti e servizi disponibili in oltre 200 paesi e territori attraverso il proprio marchio e segmenti di attività di marca, Euronet e le sue tecnologie e reti finanziarie rendono la partecipazione all'economia globale più facile, veloce e sicura per tutti.

