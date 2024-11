Echosens lancia una piattaforma di gestione della salute epatica (LHM) a livello globale, semplificando la cura del fegato

La piattaforma cloud migliora le capacità di FibroScan®, fornendo strumenti avanzati per la gestione delle malattie epatiche basata sui dati

PARIGI, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Si stima che le malattie del fegato colpiscano 1,5 miliardi di persone in tutto il mondo e molti casi non vengono diagnosticati finché non è troppo tardi. Poiché patologie epatiche come la malattia epatica steatosica associata a disfunzione metabolica (MASLD) e la steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH) stanno diventando più diffuse, la necessità di una diagnosi tempestiva e di una gestione proattiva non è mai stata così urgente. Per affrontare questa crisi sanitaria globale, Echosens ha lanciato la piattaforma LHM (Liver Health Management), una soluzione cloud progettata per semplificare la cura delle malattie epatiche per gli operatori sanitari in diversi ambienti clinici.

La piattaforma LHM si integra con la tecnologia Echosens FibroScan®, offrendo trasferimenti automatizzati dei risultati, esami potenziati da marcatori biologici e strumenti di interpretazione che supportano un processo decisionale basato sui dati e più informato.

"La piattaforma LHM è progettata per soddisfare le crescenti esigenze degli operatori sanitari che stanno riscontrando un aumento del numero di pazienti affetti da malattie epatiche",spiega Dominique Legros, Ceo del gruppo Echosens. "Collegando FibroScan® alla piattaforma LHM, le aziende possono accedere a dati preziosi in tempo reale e offrire un'assistenza sanitaria basata sui dati, più precisa. La piattaforma inaugura una fase di gestione delle malattie epatiche di livello superiore, migliorando l'efficienza e consentendo ai medici di semplificare i flussi di lavoro, migliorare gli esiti per i pazienti e anticipare la crescente domanda di cure epatiche".

Le caratteristiche principali della piattaforma LHM – la sincronizzazione della lista di lavoro tra i dispositivi FibroScan® e la piattaforma, l'interpretazione dei risultati da remoto e l'archiviazione sicura dei dati – consentono alle aziende di integrare facilmente l'assistenza epatica nei flussi di lavoro clinici, garantendo una gestione efficiente dei dati dei pazienti e al contempo fornendo valutazioni complete della funzionalità epatica.

"La piattaforma LHM sta trasformando la nostra capacità di monitorare e gestire le malattie del fegato", conferma il Dott. Angelo Paredes, gastroenterologo. "Grazie al trasferimento automatico dei risultati FibroScan® e agli strumenti di interpretazione intuitivi, possiamo identificare rapidamente i pazienti a rischio e prendere decisioni basate su dati accurati, il che ci consente di fornire raccomandazioni e interventi tempestivi per migliorare gli esiti per i pazienti".

Spesso una malattia del fegato progredisce silenziosamente e i sintomi si manifestano solo nelle fasi avanzate. Poiché una persona su quattro è affetta da MASLD e molte non sono state diagnosticate, la piattaforma LHM fornisce una soluzione fondamentale rendendo l'esame della funzionalità epatica una procedura di routine, accessibile e utile a fini decisionali.

"Con la crescente prevalenza della MASLD e della MASH, la piattaforma LHM offre un supporto essenziale ai medici che cercano di individuare la malattia nelle primissime fasi, quando è ancora reversibile", aggiunge Legros. "Il nostro obiettivo è quello di consentire ai medici di intervenire tempestivamente, offrendo ai pazienti le migliori possibilità di migliorare la salute del fegato, soprattutto ora che sono disponibili trattamenti più mirati, come Rezdiffra™, lanciato da Madrigal Pharmaceuticals all'inizio di quest'anno".

Per maggiori informazioni o per integrare la piattaforma LHM nella propria attività visitare https://www.echosens.com/en-us/lhm/.

Informazioni su EchosensPioniere nel campo della salute del fegato, Echosens ha rivoluzionato la diagnostica epatica con FibroScan®, una soluzione non invasiva per una valutazione completa del fegato. Convalidata da oltre 4.200 pubblicazioni sottoposte a peer review e menzionata in oltre 180 linee guida internazionali, FibroScan® è disponibile in più di 127 paesi del mondo, consentendo milioni di esami del fegato in tutto il mondo. https://www.echosens.com/.

