Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un patrimonio complessivo di circa 436 milioni di dollari, tra cui OpenAI, Beast Industries, oltre 16.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD

Composizione della tesoreria di Eightco al 24 giugno 2026: 90 milioni di dollari di azioni OpenAI (indirette), 18 milioni di dollari di azioni Beast Industries, 16.278 ETH, 283 milioni di WLD e 149 milioni di dollari in contanti e mezzi equivalenti, per un totale di circa 436 milioni di dollari

Il token Worldcoin (WLD) è ora quotato su Robinhood, consentendo maggiore accesso a milioni di persone

OpenAI ha annunciato di aver presentato un S-1 riservato, preparandosi per un'offerta pubblica iniziale

World offre una soluzione al problema del "doppio umano" in un mondo in cui aumentano i deepfake

Eightco offre un'esposizione indiretta ad alcune delle società private più innovative, tra cui OpenAI e Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 27 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o "la Società") ha fornito oggi un aggiornamento sulle proprie partecipazioni complessive, evidenziando la crescente presenza nel settore degli asset digitali e degli investimenti strategici in aziende tecnologiche private leader.

Al 24 giugno 2026, alle ore 18:00. ET, ORBS detiene partecipazioni che includono un investimento di 90 milioni di dollari (indirettamente, tramite società veicolo) in OpenAI, un investimento di 18 milioni di dollari in Beast Industries, un investimento di 1 milione di dollari in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,54 dollari per WLD (secondo Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) e un totale di circa 149 milioni di dollari in contanti e stablecoin, per un valore complessivo delle partecipazioni pari a circa 436 milioni di dollari.

Le principali notizie in testa all'informazione:

Il management di ORBS ritiene che il portafoglio di tesoreria della Società contenga alcuni degli elementi più cruciali per il futuro dell'intelligenza artificiale e del sistema finanziario digitale. Tra le partecipazioni, i punti salienti delle ultime settimane sono:

"Continuiamo a rilevare sviluppi positivi in ciascun investimento strategico chiave di ORBS", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, membro del Consiglio di Amministrazione di Eightco. Per noi, il fatto che Worldcoin sia quotato su Robinhood Crypto, e sia ora disponibile per la negoziazione da parte dei 28 milioni di clienti di HOOD, è una conferma della strategia di World. Secondo noi, la maggiore liquidità attesa di WLD accresce l'utilità del token WLD stesso. MrBeast rimane impareggiabile come il creator più influente al mondo, e crediamo che ciò continui a consolidare l'intera offerta di Beast Industries.

"Inoltre, crediamo che la solida performance dell'IPO di SpaceX faccia ben sperare per il tanto atteso IPO di OpenAI", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee.

Eightco: esposizione ai principali megatrend

Eightco si fonda su tre megatrend che, secondo le previsioni dell'Azienda, plasmeranno il prossimo decennio dell'innovazione: intelligenza artificiale, identità digitale ed economia dei creator, con posizioni in ciascuno di essi attraverso investimenti indiretti in OpenAI (21% delle partecipazioni in portafoglio di ORBS), Worldcoin (35%) e Beast Industries (4%).

Intelligenza artificiale: OpenAI

Eightco ha investito circa 90 milioni di dollari in veicoli a scopo speciale con esposizione a partecipazioni azionarie nella società madre di OpenAI, pari a circa il 21% delle attività di tesoreria, una delle concentrazioni più elevate tra tutti i veicoli quotati.

ChatGPT, l'app consumer di OpenAI, è diventata l'app consumer di intelligenza artificiale numero uno al mondo (Sensor Tower) e nel febbraio 2026 ha superato i 900 milioni di utenti attivi settimanali, diventando così la tecnologia consumer con la crescita più rapida della storia (UBS via Reuters).

Identità digitale: Token WLD

Eightco detiene oltre 283 milioni di WLD, pari a circa l'8,2% della fornitura circolante, la maggiore posizione istituzionale resa pubblica a livello globale e che costituisce circa il 35% degli asset di tesoreria di Eightco.

Worldcoin è il token nativo di World, una rete globale di 'Proof of Human' creata da Tools for Humanity (cofondata da Sam Altman e Alex Blania) e gestita dalla World Foundation. I dispositivi Orb rilasciano un World ID che tutela la privacy e verifica che l'utente sia una persona fisica e non un agente AI.

In base al modello di business annunciato da World, le applicazioni pagano commissioni per ogni verifica, mentre la verifica degli utenti finali rimane gratuita, con sia gli emittenti di credenziali che il protocollo World che monetizzano l'autenticazione degli utenti verificati. World individua un'opportunità di fatturato potenziale complessiva pari a 6,35 trilioni di dollari in 13 settori, tra cui quello bancario, l'e-commerce, il gaming, i social media e l'IA agentica (secondo Tools for Humanity).

Economia dei creatori — Beast Industries

Eightco ha investito 18 milioni di dollari nel capitale azionario di Beast Industries, pari a circa il 4% delle attività di tesoreria.

Beast Industries vanta una delle più ampie reti di distribuzione diretta al consumatore al mondo, con oltre 500 milioni di follower complessivi su tutte le piattaforme, grazie soprattutto a MrBeast, la persona più seguita su YouTube a livello globale. Man mano che l'IA trasforma la creazione di contenuti in un bene standardizzato, la distribuzione e la fiducia del pubblico diventano risorse sempre più scarse.

Informazioni su Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una holding quotata in borsa, che sta implementando una strategia di tesoreria innovativa basata su Worldcoin (WLD), offrendo agli investitori un'esposizione indiretta, tramite un unico ticker, a tre dei trend principali di questo ciclo: l'IA attraverso il suo investimento indiretto in OpenAI, l'identità digitale attraverso la posizione di maggiore detentore pubblico di WLD e del protocollo Proof-of-Human, e l'economia dei creator attraverso la partecipazione azionaria in Beast Industries di MrBeast. Grazie al supporto di investitori istituzionali leader, tra cui Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, Eightco sta creando l'infrastruttura per la verifica umana nell'era dell'IA agentica.

Per ulteriori informazioni:

X: @iamhuman_orbs

Sito Web: 8co.holdings

Domande frequenti

Che cos'è il titolo ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una società quotata in borsa al Nasdaq. ORBS offre un'esposizione indiretta a: OpenAI e Beast Industries.

Chi possiede la maggior quantità di Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detiene 283 milioni di WLD, pari a circa l'8,2% dell'offerta circolante e alla maggiore posizione istituzionale resa pubblica a livello globale.

Che cos'è la Proof of Human?

Proof of Human è una verifica crittografica, secondo cui un utente è una persona fisica unica e vivente, non un bot o un agente AI. Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per i social network, il settore bancario, il commercio agentico e qualsiasi sistema che richieda il principio "una persona, un account" nell'era dell'IA agentica.

In che modo Eightco (ORBS) si collega a Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) è il maggiore detentore istituzionale pubblicamente noto di Worldcoin (WLD), il token che alimenta la rete 'Proof of Human' di World.

Chi è il CEO di Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell è il CEO di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Nel consiglio di amministrazione della società vi sono Tom Lee (Managing Partner e Responsabile della ricerca presso Fundstrat e presidente di Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, in veste di consulente del consiglio di amministrazione, Brett Winton (Chief Futurist presso ARK Invest).

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, differenti rispetto alle dichiarazioni di fatti storici, potrebbero essere ritenute di natura previsionale, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni relative a: le aspettative della Società secondo cui l'IA, l'identità digitale e l'economia dei creatori daranno forma al prossimo decennio di innovazione; la convinzione della Società secondo cui il proprio portafoglio di tesoreria contenga alcune delle componenti più importanti per il futuro sistema di IA e finanziario digitale; la convinzione secondo cui una maggiore liquidità di WLD migliori l'utilità del token WLD; le dichiarazioni riguardanti il potenziale di un'offerta pubblica iniziale (IPO) di OpenAI in seguito al deposito di un modulo S-1 riservato; l'affermazione secondo cui la solida performance dell'IPO di SpaceX faccia ben sperare per un'IPO di OpenAI; le dichiarazioni secondo cui ChatGPT rappresenta latecnologia di consumo con la crescita più rapida della storia; le affermazioni secondo cui la verifica "Proof-of-Human" offre un'infrastruttura fondamentale per i social network, il settore bancario, il commercio basato su agenti (agentic commerce) e qualsiasi sistema che richieda il principio "una persona, un account" nell'era dell'IA agentica; le affermazioni secondo cui World offre una soluzione al problema del "doppio umano" in un mondo in cui aumentano i deepfake; le dichiarazioni riguardo all'opportunità di ricavi accessibili a World, pari a 6,35 trilioni di dollari, in settori come quello bancario, l'e-commerce, il gaming, i social media e l'IA agentica; le dichiarazioni riguardo alla posizione della Società come maggiore detentore istituzionale di WLD a livello globale, tra quelli dichiarati pubblicamente; le affermazioni secondo cui la distribuzione e la fiducia del pubblico diventano risorse sempre più scarse man mano che l'IA rende la produzione di contenuti una commodity; le dichiarazioni relative ai piani di OpenAI di rendere la pubblicità un'importante fonte di ricavi; le affermazioni secondo cui MrBeast rimane impareggiabile come creator più influente al mondo; e le dichiarazioni riguardo alla realizzazione, da parte della Società, del livello infrastrutturale per la verifica umana nell'era dell'IA agentica. Termini quali "pianifica", "prevede", "intende", "anticipa", "continua", "espande", "fa avanzare", "sviluppa", "ritiene", "indicazioni", "obiettivo", "potrebbe", "rimane", "proietta", "prospettiva", "stima", "dovrebbe" e altre espressioni di significato analogo intendono individuare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali termini. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali convinzioni e ipotesi del management, soggette a rischi e incertezze, e non costituiscono garanzie di risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale da quelli indicati in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'incapacità della Società di dirigere la gestione o le operazioni di società private in cui non detiene una partecipazione di controllo, incluse OpenAI e Beast Industries; il rischio di perdite o svalutazioni sugli investimenti strategici della Società, compresa la sua partecipazione indiretta nel capitale di OpenAI (detenuta tramite veicoli societari a scopo specifico), la sua posizione in WLD e la sua partecipazione nel capitale di Beast Industries; la capacità della Società di mantenere la conformità ai requisiti del Nasdaq per la permanenza alla quotazione; costi, oneri o spese imprevisti che riducano le risorse di capitale della Società o ne ritardino l'impiego; l'incapacità di raccogliere capitali adeguati per finanziare o espandere le proprie attività operative o gli investimenti strategici; la volatilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi WLD ed ETH, che potrebbe incidere in modo significativo sul valore delle riserve di asset digitali della Società; modifiche normative, legislazione futura e nuove disposizioni regolamentari con impatto negativo sugli asset digitali, sull'adozione dell'intelligenza artificiale o sulla raccolta di dati biometrici; rischi connessi allo sviluppo, all'adozione e all'accettazione da parte del mercato della tecnologia Proof-of-Human e della rete World; incertezza rispetto ai ritmi e all'evoluzione dell'implementazione dell'IA agentica in applicazioni aziendali e per i consumatori; incertezza riguardo alla roadmap dei prodotti di OpenAI, agli sviluppi del modello di business, incluse le strategie pubblicitarie e alle tempistiche o all'esito di un'eventuale IPO; rischi legati alla capacità di Beast Industries di raggiungere le proprie proiezioni di crescita; la concorrenza nei mercati dell'identità digitale e delle infrastrutture per l'IA; la dipendenza da fonti terze per la valutazione di determinati investimenti; l'incertezza riguardo al costante successo di MrBeast e alle performance del modello di business di Beast Industries, focalizzato sui creator; rischi connessi alle posizioni concentrate della Società in determinati asset digitali e investimenti in società private, nonché, gli orientamenti mutevoli dell'opinione pubblica e delle istituzioni governative riguardo agli asset digitali o ai settori legati all'IA. Alla luce di tali rischi e incertezze, si raccomanda ai lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un'analisi di altri rischi e incertezze, nonché di altri fattori rilevanti, ognuno dei quali potrebbe far sì che i risultati effettivi di Eightco differiscano da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali qui riportate, si rimanda ai documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), inclusi i fattori di rischio e le altre informazioni contenute nella Relazione annuale sul modulo 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2026 e nei successivi documenti depositati presso la SEC e disponibili al pubblico. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data di pubblicazione e Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni o di annunciare pubblicamente i risultati di eventuali revisioni di tali dichiarazioni al fine di riflettere eventi o sviluppi futuri, salvo quanto richiesto dalla legge.

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