Ekoten Tekstil incrementa la sostenibilità nella produzione tessile grazie all’efficienza dell’IA guidata

Londra, Regno Unito, 05/02/2025 - Ekoten Tekstil, una sussidiaria Sun Tekstil, leader nell’industria tessile, sta trasformando la produzione grazie all'aiuto dell’IA, capace di identificare eventuali difetti e assicurare una qualità superiore di lavorazione. Ed al contempo, Ekoten Tekstil rafforza la propria leadership nella sostenibilità.

Ecco quanto affermato da Sabri Ünlütürk, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Sun Tekstil ed Ekoten Tekstil: “I nostri sistemi di IA guidata ci permettono di identificare e correggere eventuali difetti, prima che questi ci obblighino ad effettuare un inutile processo di riciclaggio, riducendo così lo spreco e ottimizzando le risorse in uso. Questa tecnologia rafforza entrambe l’efficienza e la sostenibilità nei nostri processi di produzione tessile”.

Le innovazioni dell’IA monitorano l’efficienza dell’acqua nella produzione tessile

L'industria tessile è una delle maggiori inquinatrici, responsabile di un uso intensivo delle risorse idriche. Di fatto, le si attribuisce all’incirca il 20% dell’inquinamento causato dalla quantità di acqua necessaria per tingere i prodotti. Al fine di individuare tempestivamente difetti nella produzione, la tecnologia di Ekoten Tekstil impiega l’IA, riducendo la necessità di riciclare e ritinteggiare i prodotti tessili. In tal modo, si verifica un netto risparmio sull'utilizzo dell’acqua. E questo è un fattore cruciale nella produzione tessile.

Data la siccità che si intensifica a livello globale, affettando tanto le comunità quanto le industrie, la conservazione dell’acqua è una priorità crescente. L’OMS riporta che la siccità ha un impatto su 55 milioni di persone nel mondo ogni anno, esacerbando le riserve idriche a disposizione di molteplici settori. Mentre, Ekoten Tekstil, migliorando l’efficienza e riducendo gli eccessi, contribuisce ad una sostenibilità più ampia. E tali sforzi si rivolgono alle sfide in questione.

Leader nella sostenibilità e nella forza lavoro inclusiva

L’impegno di Ekoten Tekstil (sussidiaria di Sun Tekstil) per la sostenibilità si estende oltre la conservazione dell’acqua. la compagnia si è di nuovo guadagnata la classificazione A dall’organizzazione internazionale inglese CDP (Carbon Disclosure Project), circa il cambiamento climatico. Ekoten Tekstil ha dimostrato prestazioni migliori nella media dell'industria tessile globale con classificazione B e nella media globale con classificazione C. Inoltre, Ekoten Tekstil assicura la propria leadership con classificazione A, nell’impegno preso con la CDP, nella gestione delle sue forniture. Come risultato, Ekoten Tekstil si piazza tra le catene di rifornimento più sostenibili del pianeta, per ben tre anni consecutivi.

La compagnia si dimostra una campionessa anche nell’inclusione gender sul posto di lavoro, con donne che giocano un ruolo chiave sia nella leadership sia nella produzione. La concentrazione sull’inclusione rafforza la visione di Ekoten Tekstil a lungo termine sulla combinazione tra innovazione e commercio responsabile.

Ünlütürk ha affermato: “L’innovazione non riguarda solo la tecnologia, ma anche un concetto progressista che prevede condizioni di lavoro inclusive. Alla Ekoten Tekstil, noi crediamo che il successo sostenibile derivi sia da progressi operativi sia dalla forza lavoro diversa ed emancipata”.

Con un costante investimento nell’IA, nella sostenibilità e nell’inclusione lavorativa, Ekoten Tekstil sta dando forma al futuro dell’industria tessile, con pratiche più intelligenti, più verdi e più responsabili.

