Elesa a IPACK-IMA 2025: innovazione e sicurezza al centro della scena

A Milano, l'azienda espone prodotti innovativi per l’industria delle macchine e delle attrezzature per il packaging e l’imbottigliamento, con un focus sulla sicurezza del confezionamento e il dialogo con il settore.

26 maggio 2025- Elesa, azienda leader nel settore nella progettazione e produzione di componenti standard per l’industria meccanica parteciperà a IPACK-IMA 2025 (Milano, 27 - 30 maggio), mettendo in mostra il suo impegno nella ricerca e sviluppo, con soluzioni all'avanguardia pensate per garantire sicurezza ed efficienza.

L'IPACK-IMA, si conferma come epicentro di innovazione nel settore del processing, packaging e dei materiali, con il coinvolgimento di operatori del settore alimentare e non alimentare.

Novità in gamma: i componenti per il vuoto e la linea Visually Detectable (TECNOPOLIMERO RAL 5005 “BLU SEGNALE” RILEVABILE)

Presso il Padiglione 5, Stand C02, Elesa propone, acanto all’intera gamma, due nuove linee di prodotti per il settore:

* I componenti per il vuoto, disponibili in diverse mescole (gomma antiolio, silicone, gomma naturale o gomma naturale gialla) e dimensioni, sono progettati per applicazioni ad alta precisione e si adattano a molteplici superfici (irregolari o oleose) e su film plastici per imballaggio. Una soluzione ideale capace di offrire affidabilità e performance in processi automatizzati. La linea si arricchisce con portaventose disponibili in diverse dimensioni e materiali, oltre a una gamma di accessori complementari, per garantire la massima flessibilità nelle applicazioni.

* La linea Visually detectable, realizzata in tecnopolimero idoneo al contatto con i cibi FDA approved (FDA CFR.21 e EU 10/2011) con inserti in acciaio INOX AISI 304. I componenti, studiati per garantire la massima sicurezza per le diverse preparazioni alimentari o farmaceutiche, si caratterizzano per il colore “Blu segnale” RAL 5005, che consente all’occhio umano di rilevare rapidamente eventuali frammenti o distacchi, riducendo il rischio di contaminazione sulla linea di produzione.

Innovazione in mostra

Oltre agli immancabili indicatori di posizione, anche elettronici ed elettronici wireless (senza cavi con trasmissione dati mediante radio frequenza), unici nel loro genere, Elesa esporrà anche:

* La Inox - stainless steel, una selezione di componenti in tecnopolimero con inserti in acciaio inox AISI 303, 304 o 316L, o interamente realizzati in acciaio inox, per una elevata resistenza alla corrosione in ambienti critici, confermando ancora una volta la capacità di Elesa di unire robustezza, design e l'attenzione per la qualità e la durabilità dei prodotti.

* Le maniglie ESC-SFT, con interruttore di sicurezza integrato con sensore a canali ridondanti, sono la scelta ideale per i circuiti di sicurezza che monitorano lo stato dei portelli pericolosi a bordo macchina anche in caso di porte scorrevoli. La maniglia ESC-STF, abbinata a una logica di controllo certificata, è in grado di interrompere il circuito di alimentazione in caso di apertura accidentale di porte o protezioni dei macchinari garantendo sicurezza immediata.

Un punto di riferimento nel mercato

Partecipare a IPACK-IMA 2025 significa per Elesa occupare una posizione di rilievo in un crocevia di idee e innovazioni, consolidando relazioni strategiche e dialogando con un pubblico specializzato. In un mercato in continua evoluzione, Elesa si conferma all'avanguardia, pronta a contribuire nella ridefinizione di concetti come la sicurezza e l’efficienza oltre a proporre soluzioni che talvolta anticipano le richieste del mercato.

IPACK-IMA 2025

Elesa accoglie tutti i professionisti del settore per scoprire una vasta gamma di innovazioni presso il loro stand (Padiglione 5 – Stand C02). Un'occasione per assistere direttamente a soluzioni che potenziano il lavoro quotidiano, con un focus su efficienza e sicurezza.

