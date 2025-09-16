Elesa porta soluzioni innovative per il settore alimentare e delle bevande a Drinktec 2025

Dal 15 al 19 settembre a Monaco, l’azienda presenta la propria gamma di componenti e tecnologie all’avanguardia come gli indicatori di posizione elettronici wireless dal design premiato, i componenti per il vuoto e le linee Visually e Metal Detectable.
Monaco, 16 settembre 2025. Elesa S.p.A., leader internazionale nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali, partecipa a Drinktec 2025, Monaco (15-19 settembre), la principale piattaforma mondiale dedicata alle tecnologie per le bevande e gli alimenti liquidi.
L’evento rappresenta un’occasione unica di incontro con professionisti provenienti da tutto il mondo, tra cui operatori del settore del packaging, imbottigliamento, ristorazione e ricerca universitaria.
A Monaco, Elesa espone le proprie linee di componenti tra cui: gli innovativi indicatori di posizione elettronici con trasmissione dati mediante radiofrequenza, componenti per il vuoto, le linee di componenti standard Visually e Metal Detectable, oltre a una ricca gamma di accessori e componenti per Conveyor.
Con un forte know-how ed expertise tecnica nello sviluppo di prodotti con materiali all’avanguardia, Elesa si conferma un partner di riferimento per il settore alimentare rispondendo ai più severi requisiti di sicurezza.
Elesa presenta soluzioni che coniugano massima igiene e affidabilità funzionale: la linea Hygienic Design progettati in conformità con elevati standard in materia sanitaria come 3-A, EHEDG e le linee guida DGUV .garantisce componenti facilmente pulibili, realizzati in acciaio inox e materiali conformi FDA, con forme e guarnizioni studiate per evitare accumuli di sporco e contaminazioni, riducendo tempi e costi di sanificazione.
La gamma di componenti per conveyor offre supporti e basi di sostegno in tecnopolimero oltre a guide laterali e centrali progettate per garantire scorrevolezza, resistenza e flessibilità anche in ambienti complessi come linee di imbottigliamento e packaging. L’integrazione di questi prodotti permette di realizzare impianti efficienti, sicuri e conformi ai più severi standard igienici, ottimizzando al contempo i processi produttivi.
Drinktec 2025
Elesa continua a supportare le aziende con soluzioni tecnologiche avanzate, sicure e sostenibili, progettate per rispondere alle sfide di un settore in continua evoluzione, invitando tutti i professionisti a visitare il proprio stand (Pad. C1 – stand 641) per scoprire una vasta gamma di innovazioni.
1941 – 2025 Da oltre 80 anni al servizio dell’industria
Fondata nel 1941, Elesa S.p.A. è oggi un punto di riferimento globale nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali. L’azienda offre la più ampia gamma di soluzioni sul mercato, tra cui manopole, maniglie, volantini, indicatori di posizione, elementi di serraggio, cerniere, piedini di livellamento, ruote e accessori per l’automazione.
Con sede a Monza e una solida rete vendite internazionale che include 15 filiali commerciali, 7 quelle dirette in Canada, Francia, Messico, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera, e 8 in joint-venture Elesa+Ganter in Austria, Cina, India, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Turchia, Elesa esporta i suoi prodotti in oltre 60 paesi, offrendo supporto tecnico, disponibilità a magazzino e servizio clienti altamente qualificato.
Contatti:
Immediapress
MSL Ufficio Stampa Elesa
Alessandro Pavanati-alessandro.pavanati.ext@mslgroup.com
Elena Oricelli-elena.oricelli@mslgroup.com
