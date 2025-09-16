Elesa porta soluzioni innovative per il settore alimentare e delle bevande a Drinktec 2025

Dal 15 al 19 settembre a Monaco, l’azienda presenta la propria gamma di componenti e tecnologie all’avanguardia come gli indicatori di posizione elettronici wireless dal design premiato, i componenti per il vuoto e le linee Visually e Metal Detectable.

Monaco, 16 settembre 2025. Elesa S.p.A., leader internazionale nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali, partecipa a Drinktec 2025, Monaco (15-19 settembre), la principale piattaforma mondiale dedicata alle tecnologie per le bevande e gli alimenti liquidi.

L’evento rappresenta un’occasione unica di incontro con professionisti provenienti da tutto il mondo, tra cui operatori del settore del packaging, imbottigliamento, ristorazione e ricerca universitaria.

A Monaco, Elesa espone le proprie linee di componenti tra cui: gli innovativi indicatori di posizione elettronici con trasmissione dati mediante radiofrequenza, componenti per il vuoto, le linee di componenti standard Visually e Metal Detectable, oltre a una ricca gamma di accessori e componenti per Conveyor.

Tra i principali prodotti in esposizione, gli indicatori di posizione elettronici wireless si confermano uno dei prodotti di punta di Elesa. La serie DD51-E-RF ha vinto nel 2023 il premio Red Dot “Innovative Product”, mentre la serie DD52R-E-RF ha ricevuto lo stesso anno il German Design Award Special e il German Innovation Award Special. Questi indicatori, collegabili senza cablaggi, semplificano il set-up delle macchine e riducono il rischio di errori, migliorando l'efficienza produttiva. Con display LCD, segnalano disallineamenti e impediscono l’avvio della macchina in caso di errore di posizionamento. La comunicazione via radiofrequenza tra l’unità di controllo UC-RF e gli indicatori è sicura anche in ambienti con WiFi, Bluetooth e cellulari, grazie a un protocollo proprietario che garantisce l’impossibilità di accedere al PLC tramite l’UC-RF. Facili da installare e configurare, rispondono alle esigenze di velocità, precisione e sicurezza nel settore produttivo. Aggiunta recente al catalogo Elesa, i componenti per il vuoto (ventose, portaventose e una serie di accessori standard) sono ideali per la presa e la manipolazione di prodotti e confezioni di forme e dimensioni diverse. Disponibili in vari diametri, forme e mescole offrono un grip elevato grazie a un design innovativo del piano di appoggio. Utilizzabili in numerosi settori, garantiscono una presa sicura anche su superfici irregolari o bagnate, con applicazioni che vanno dai prodotti delicati a quelli più pesanti come lastre di vetro e metallo. Un altro punto di forza di Elesa è rappresentato dalle linee Visually Detectable e Metal Detectable. Questi componenti, realizzati in materiali idoneo al contatto con i cibi (FDA CFR.21 e EU 10/2011) rispettivamente in tecnopolimero colore “Blu segnale” RAL 5005 e colore “Blu verdastro” RAL 5001 con speciale additivo presente nella massa del materiale plastico, che permette la rilevazione di particelle cubiche di 5 mm di lato tramite metal detector, sono progettati per essere facilmente individuabili all’occhio umano o al metal detector in caso di contaminazione accidentale delle preparazioni. Gli inserti metallici in acciaio INOX AISI 303 e AISI 304 garantiscono elevati gradi di resistenza alla corrosione e le geometrie e forme compatte li rendono facilmente pulibili garantendo così massima igiene.

Con un forte know-how ed expertise tecnica nello sviluppo di prodotti con materiali all’avanguardia, Elesa si conferma un partner di riferimento per il settore alimentare rispondendo ai più severi requisiti di sicurezza.

Elesa presenta soluzioni che coniugano massima igiene e affidabilità funzionale: la linea Hygienic Design progettati in conformità con elevati standard in materia sanitaria come 3-A, EHEDG e le linee guida DGUV .garantisce componenti facilmente pulibili, realizzati in acciaio inox e materiali conformi FDA, con forme e guarnizioni studiate per evitare accumuli di sporco e contaminazioni, riducendo tempi e costi di sanificazione.

La gamma di componenti per conveyor offre supporti e basi di sostegno in tecnopolimero oltre a guide laterali e centrali progettate per garantire scorrevolezza, resistenza e flessibilità anche in ambienti complessi come linee di imbottigliamento e packaging. L’integrazione di questi prodotti permette di realizzare impianti efficienti, sicuri e conformi ai più severi standard igienici, ottimizzando al contempo i processi produttivi.

Drinktec 2025

Elesa continua a supportare le aziende con soluzioni tecnologiche avanzate, sicure e sostenibili, progettate per rispondere alle sfide di un settore in continua evoluzione, invitando tutti i professionisti a visitare il proprio stand (Pad. C1 – stand 641) per scoprire una vasta gamma di innovazioni.

1941 – 2025 Da oltre 80 anni al servizio dell’industria

Fondata nel 1941, Elesa S.p.A. è oggi un punto di riferimento globale nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali. L’azienda offre la più ampia gamma di soluzioni sul mercato, tra cui manopole, maniglie, volantini, indicatori di posizione, elementi di serraggio, cerniere, piedini di livellamento, ruote e accessori per l’automazione.

Con sede a Monza e una solida rete vendite internazionale che include 15 filiali commerciali, 7 quelle dirette in Canada, Francia, Messico, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera, e 8 in joint-venture Elesa+Ganter in Austria, Cina, India, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Turchia, Elesa esporta i suoi prodotti in oltre 60 paesi, offrendo supporto tecnico, disponibilità a magazzino e servizio clienti altamente qualificato.

Contatti:

Immediapress

MSL Ufficio Stampa Elesa

Alessandro Pavanati-alessandro.pavanati.ext@mslgroup.com

Elena Oricelli-elena.oricelli@mslgroup.com

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.