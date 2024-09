EnergyTeller, Ecom spa mette al centro trasparenza e assistenza nel mercato luce e gas

L’azienda barese spiega il percorso che ha portato le persone al centro dei processi di gestione: “Dal lavoro di divulgazione sui Social al rapporto con ogni singolo cliente, che ha a disposizione una figura dedicata per ogni tipo di esigenza”

Bari,25 settembre 24. Il mercato libero dell’energia ha allargato il ventaglio delle offerte in favore dei consumatori. La concorrenza, però, ha spesso concentrato i suoi sforzi sulla riduzione dei costi in bolletta, tralasciando un aspetto quanto mai fondamentale: quello dell’assistenza, utile ad eliminare problematiche che purtroppo persistono ancora oggi.

«La necessità più diffusa riguarda la carenza comunicativa che rende difficile comprendere le condizioni economiche di un contratto – spiega Maria Teresa Gelsi, Customer Care Manager di Energia Comune – Le persone hanno bisogno di una vera e propria campagna di sensibilizzazione che promuova consapevolezza nel mondo dell’energia. È per questo che abbiamo concentrato la maggior parte dei nostri sforzi nell’assistenza ai clienti, affidando questo aspetto alla figura dell’EnergyTeller».

Ma come nasce questa figura? E quali sono le sue funzioni e i vantaggi per i consumatori?

«L’idea di base è quella di porre le persone al centro di ogni processo di gestione. In questo senso, competenze tecniche, capacità di ascolto e problem solving sono il fondamento dell’EnergyTeller. Vogliamo che le persone siano tutelate e si fidino di noi. È così che nasce questo servizio “deluxe”, grazie al quale i clienti possono comporre il proprio numero dedicato, sapendo di poter rivolgere domande e ricevere risposte da una persona di cui conoscono il volto e la voce».

Una caratteristica che, nel caso di Energia Comune, diventa un vero e proprio lavoro di comunicazione in rete sui temi legati ai servizi dell’energia, come sottolinea Lucrezia Dibiase, Marketing Communication Manager:

«Conoscere ogni singola voce in bolletta è fondamentale. Noi abbiamo deciso di spiegarne i dettagli attraverso un intenso lavoro sui Social, dove raccontiamo anche delle nuove normative e dei cambiamenti che interessano il mercato dell’energia».

Una scelta che è stata premiata dalla rete, segno di quanto la trasparenza sia oggi fra i principali valori ricercati nei servizi, soprattutto per quelli che riguardano le utenze domestiche.

«Il successo sulle piattaforme Social ci ha portati a ripensare il sistema aziendale, creando la figura dell’EnergyTeller. In questo modo il lavoro di divulgazione iniziato in rete trova la sua completa realizzazione rapporto con ogni cliente che sceglie di affidarsi a Energia Comune».

Una scelta che porta con sé un’esclusiva garanzia:«La persona che si affida a noi sa di avere un unico riferimento con il quale non dovrà più seguire istruzioni registrate per parlare con un operatore call center e dover spiegare tutto da capo. Grazie al numero dedicato, infatti, ognuno potrà parlare col proprio EnergyTeller. È questa la rivoluzione che proviamo a fare in questo mercato».

Il tutto con un impegno a 360 gradi nella tutela delle persone. I protocolli di intesa firmati con diverse associazioni di consumatori, testimoniano come Energia Comune offra non soltanto un servizio energetico, ma una vera e propria assistenza quotidiana puntuale e affidabile.

