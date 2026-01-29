Enfinity Global avvia il primo impianto del portafoglio PPA da 366 MW con Microsoft in Italia

MILANO, 29 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Enfinity Global annuncia oggi l'entrata in esercizio commerciale del primo progetto all'interno del proprio portafoglio di Power Purchase Agreement (PPA) con Microsoft in Italia.

L'operatività di questo primo impianto solare fotovoltaico, con una capacità di 33,8 MW AC, segna l'inizio di una relazione strategica a supporto degli obiettivi di sostenibilità di Microsoft attraverso una fornitura affidabile di energia rinnovabile.

Questo primo PPA fa parte di una collaborazione più ampia che si estende fino a 366 MW AC, comprendendo ulteriori progetti di energia rinnovabile già in costruzione in Italia.

Nel quadro della collaborazione, Enfinity e Microsoft mirano anche a generare un impatto positivo attraverso investimenti e creazione di posti di lavoro nelle regioni in cui vengono realizzati gli impianti (Lazio, Emilia–Romagna e Basilicata).

Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global, ha dichiarato: "Siamo lieti di fornire energia solare a un leader tecnologico globale come Microsoft. In Enfinity Global, la nostra missione è offrire ai nostri clienti globali e locali soluzioni energetiche rinnovabili affidabili e ad alto valore aggiunto, continuando a operare come membri responsabili delle comunità in cui sviluppiamo i nostri impianti."

Enfinity Global Inc., insieme alle sue controllate, è una società statunitense leader nei servizi per l'energia rinnovabile e la sostenibilità, fondata nel 2019. L'azienda possiede un portafoglio da 39.3 GW di progetti in energie rinnovabili e sistemi di accumulo, comprensivo di impianti operativi, in costruzione e in sviluppo, e ha attualmente in negoziazione ulteriori 37 GW negli Stati Uniti. Con sedi negli Stati Uniti, in Europa, Giappone e India, Enfinity mira a contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Il team di leadership vanta un'esperienza tra le più consolidate a livello globale nel settore delle rinnovabili, con oltre 41 miliardi di dollari in operazioni finanziarie e 26 GW di impianti solari ed eolici sviluppati o acquisiti.

Enfinity Global continua a guidare il mercato dei PPA solari in Italia, avendo contrattualizzato 808 MW negli ultimi due anni con importanti clienti corporate e industriali.

