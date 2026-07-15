Enogastronomia, territorio e tradizione: a Pago Veiano torna la Sagra del Vitello Paesano di Razza Marchigiana, appuntamento di riferimento dell'estate sannita

L'estate italiana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dedicati alla valorizzazione delle eccellenze zootecniche del territorio. Sabato 25 e domenica 26 luglio 2026, Pago Veiano, in provincia di Benevento, ospiterà la 19ª Sagra del Vitello Paesano di Razza Marchigiana, manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per gli appassionati della cucina tradizionale e per chi desidera conoscere da vicino una delle razze bovine più pregiate del panorama nazionale. La razza Marchigiana è infatti riconosciuta tra le principali razze bovine da carne italiane per qualità e caratteristiche produttive.

La manifestazione rappresenta un'occasione per promuovere le produzioni locali, sostenere gli allevatori e raccontare una tradizione che continua a tramandarsi di generazione in generazione.

L'evento proporrà un percorso gastronomico interamente dedicato al vitello paesano di razza Marchigiana, protagonista di ricette tipiche preparate secondo la tradizione sannita, affiancato da prodotti del territorio, vini locali e specialità artigianali.

Ma la sagra non sarà soltanto cucina. Il programma prevede anche momenti di intrattenimento, musica, convivialità e occasioni di incontro che trasformano Pago Veiano, per due serate, in un punto di ritrovo per visitatori provenienti da tutta la Campania e dalle regioni limitrofe.

Il tema scelto per questa edizione – "Cultura, Gusto e Tradizioni" – sintetizza lo spirito di una manifestazione che punta a valorizzare non soltanto il patrimonio enogastronomico, ma anche l'identità culturale di un territorio ricco di storia e vocazione agricola.

Negli ultimi anni le sagre autenticamente legate alle produzioni locali stanno vivendo una crescente attenzione da parte del turismo esperienziale, sempre più orientato verso eventi che raccontano l'identità dei territori attraverso i sapori, le produzioni agricole e le tradizioni popolari. In questo contesto, la Sagra del Vitello Paesano di Pago Veiano si conferma tra gli appuntamenti più rappresentativi del Sannio.

L'appuntamento è fissato per 25 e 26 luglio 2026 a Pago Veiano (BN).

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