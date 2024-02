Entain Italia sostiene la creazione di percorsi formativi nella produzione audiovisiva e cinematografica: presentato l’Audiovisual Hub di Napoli.

Saranno 80 i giovani NEET a cui sarà offerta l’opportunità di seguire corsi

Roma, 26 febbraio 2024 – Entain Italia, parte di Entain plc, gruppo internazionale nel settore dell’intrattenimento, sostiene il progetto Audiovisual Napoli Hub che aiuterà i giovani marginalizzati offrendo loro opportunità di lavoro, promuovendo l'inclusione sociale. L'iniziativa è realizzata dall'associazione L'Altra Napoli in collaborazione con l'Università di Napoli Federico II.

In occasione del CSR Award, che si è tenuto lo scorso dicembre, il progetto Audiovisual Napoli Hub è stato premiato dalla Fondazione Entain, organizzazione no-profit istituita per coordinare e sostenere le attività di CSR del Gruppo. Il premio sostiene le organizzazioni del terzo settore in tutta Italia finanziando progetti di inclusione sociale con particolare attenzione allo sport, alla tecnologia e alla tutela dell'ambiente.

Ottanta giovani che attualmente non frequentano corsi di istruzione, lavoro o formazione (i cosiddetti "NEET") avranno la possibilità di accedere a corsi di formazione gratuiti nel settore audiovisivo e della produzione cinematografica, due settori in crescita nella città di Napoli. Il progetto mira a promuovere l'integrazione sociale dei giovani a rischio di emarginazione. A tal fine, verranno create delle classi in cui i partecipanti lavoreranno a fianco di studenti universitari, consentendo scambi reciproci tra partecipanti provenienti da contesti diversi.

“In qualità di azienda leader nel settore tecnologico, noi di Entain siamo entusiasti di supportare un progetto che prevede corsi di formazione in ambito digitale per giovani marginalizzati. Crediamo fermamente che la collaborazione tra istituzioni, terzo settore e privati sia fondamentale per promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità, contribuendo alla sostenibilità economica e sociale delle nostre comunità", ha dichiarato Giuliano Guinci, Responsabile Relazioni Istituzionali e CSR del gruppo Entain in Italia.

Entain

Il Gruppo Entain PLC, quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), è leader internazionale nel settore dell’intrattenimento che opera nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 30.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 140 licenze in oltre 40 paesi.

In Italia il gruppo impiega direttamente 450 dipendenti e, attraverso la propria rete di punti vendita, occupa indirettamente oltre 5.000 persone sull’intero territorio nazionale.

Fondazione Entain

La Fondazione Entain è un’organizzazione no-profit istituita nel 2019 per coordinare e sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi legati allo sport e non.

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali:

• a sostegno dello sport, come strumento di crescita e di inclusione

• nei territori, per la realizzazione di progetti di forte impatto sia ambientale che sociale all’interno delle comunità in cui opera

• per la promozione dell’innovazione, come nella natura di una realtà tecnologica, anche per lo sviluppo di soluzioni a tutela della salute mentale delle persone

L’Altra Napoli

Associazione fondata nel 2005 da un gruppo di amici napoletani accomunati dalla voglia di impegnarsi per contribuire al rilancio della città. Da allora Altra Napoli ha realizzato oltre 20 progetti nel Rione Sanità e nel quartiere Forcella, quartieri caratterizzati da gravi situazioni di fragilità economica e sociale, ma dove difficoltà e degrado convivono con straordinarie risorse artistiche ed umane da valorizzare.