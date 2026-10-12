circle x black
Cerca nel sito
 

Arabia Saudita, nuovo attacco degli Houthi all’aeroporto di Riad: un morto e 11 feriti

Preso di mira anche lo scalo internazionale King Fahd di Dammam, nell’est del Paese.

Arabia Saudita, nuovo attacco degli Houthi all’aeroporto di Riad: un morto e 11 feriti
12 ottobre 2026 | 09.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Almeno una persona è morta e altre 11 sono rimaste ferite nel nuovo attacco sferrato ieri sera contro l’aeroporto internazionale King Khalid di Riad, in Arabia Saudita. A riferirlo è l’Autorità generale per l’aviazione civile saudita, precisando che i feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale e che sono in corso le verifiche per quantificare i danni alle strutture aeroportuali. La vittima è un cittadino pakistano residente nel Paese.

L’attacco ha provocato anche un incendio nel Terminal 4, secondo quanto riferito dal portavoce della coalizione militare a guida saudita impegnata contro gli Houthi in Yemen. Nelle ore precedenti, le difese aeree saudite avevano inoltre intercettato un missile da crociera nei pressi dello scalo.

L’episodio arriva a meno di 24 ore dal precedente attacco missilistico contro l’aeroporto, costato la vita ad almeno 13 persone e che ha provocato centinaia di feriti, secondo gli ultimi aggiornamenti delle autorità. Tra le vittime figurano cittadini sauditi e stranieri. L’ambasciata indiana a Riad ha confermato domenica la morte di un cittadino indiano rimasto ferito nell’attacco di sabato. Il bilancio complessivo dei feriti di quell’episodio è salito a 309.

La gravità degli attacchi ha imposto la chiusura dello scalo almeno fino alla tarda serata di domenica, con la cancellazione di oltre 600 voli. Anche l’aeroporto internazionale King Fahd di Dammam, nell’est del Paese, è stato preso di mira nella serata di domenica. L’Autorità per l’aviazione civile ha confermato l’attacco e avviato le verifiche sulla sicurezza e sui danni riportati dalla struttura.

Gli Houthi, movimento armato yemenita sostenuto dall’Iran, hanno rivendicato gli attacchi, compreso quello di sabato, sostenendo che si tratti di una risposta all’intensificazione dei raid aerei sauditi in Yemen. In una dichiarazione, le forze armate controllate dal movimento hanno affermato che, nelle 24 ore precedenti, l’aviazione saudita avrebbe condotto 124 attacchi, denunciando vittime tra donne e bambini e minacciando nuove operazioni contro aeroporti e infrastrutture del regno. Il gruppo ha inoltre invitato compagnie aeree e viaggiatori a non utilizzare gli aeroporti e lo spazio aereo sauditi.

La nuova escalation ha riacceso il dibattito su un possibile intervento diretto degli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha dichiarato sabato che intende parlare con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e che Washington sta valutando la possibilità di unirsi ai raid contro gli Houthi. "Potremmo farlo. Valuteremo la situazione", ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca, aggiungendo che una decisione sarebbe stata presa rapidamente.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
attacco aereoporto Riad Arabia Saudita Yemen guerra iran iran news iran oggi Houthi houthi arabia saudita
Vedi anche
News to go
Consumi, Istat: nel 2025 spesa famiglie a 2.782 euro
Centrosinistra, Schlein: "Unica garanzia non fare errori 2022, con nostre divisioni Meloni a Chigi"
Sanremo, De Martino e la sfida del festival: "Ci metto entusiasmo e incoscienza" - Video
Roma, Svilar k.o. e un mese di stop: il video dell'infortunio
Bechis e Cardinaletti sposi, il matrimonio e il primo bacio tra marito e moglie - Video
Trump alla Casa Bianca: "Abbiamo fatto risorgere Colombo" - Videonews
All'Ecofin accordo al ribasso su unione mercati - Videonews del nostro inviato
Caro carburanti, Eni taglia ancora il diesel a 2,19 - Video
Alberto Leonardis: "Ammiro Meloni ma su diritti civili sono vicino a Schlein" - Video
'Salute!', il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - Video
News to go
Auto, gli incentivi per passare a Gpl o metano
News to go
Pedopornografia online, sette arresti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza