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Attacco Houthi all'aeroporto di Riad: missile colpisce lo scalo, 2 morti e decine di feriti

Scene di panico, evacuata l'intera area: danni maggiori al terminal 3. Voli cancellati. Farnesina: "Evitare la zona"

Aeroporto di riad e Houthi - (Afp)
Aeroporto di riad e Houthi - (Afp)
10 ottobre 2026 | 18.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'aeroporto internazionale di Riad è stato teatro di un grave attacco attribuito ai ribelli Houthi dello Yemen. Un missile ha colpito oggi, sabato 10 ottobre, la struttura attorno alle 15, provocando momenti di panico e costringendo le autorità saudite a un'immediata evacuazione di massa dello scalo. Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche e testimoni oculari, l'azione militare ha preso di mira direttamente l'infrastruttura civile della capitale.

Colpito in particolare il terminal 3 dell'aeroporto. I voli in arrivo sono stati cancellati o hanno subito ritardi. Un passeggero diretto a Riad ha raccontato che il suo aereo è stato dirottato a Dammam e che stava prendendo un taxi per rientrare nella capitale. Usa, Canada, Germania e Irlanda hanno avvertito i propri cittadini di evitare l'aeroporto di Riad e le aree intorno allo scalo.

L'attacco segue quello di giovedì, che aveva provocato tre morti - tra cui un pilota della compagnia di bandiera Saudia - e la distruzione di un aereo di linea.

Due morti e decine di feriti

Almeno due persone sono rimaste uccise nell'attacco avvenuto oggi all'aeroporto di Riad in Arabia Saudita. E' quanto ha riferito all'Afp una fonte medica di un ospedale locale. Secondo la fonte, una delle vittime era un membro dell'equipaggio di nazionalità egiziana che lavorava per una compagnia aerea saudita. La seconda era un palestinese in possesso di documenti di viaggio egiziani. Un'altra fonte ha confermato i decessi e le nazionalità delle vittime.

Il bilancio dell'attacco conta decine di persone ferite, la maggior parte delle quali di nazionalità saudita. Secondo fonti ospedaliere della capitale, almeno cinque feriti si trovano attualmente ricoverati in gravi condizioni nei reparti di terapia intensiva a Riad. Per accelerare le operazioni di soccorso e garantire le cure tempestive ai pazienti più critici, diversi feriti sono stati trasferiti negli ospedali cittadini tramite elicotteri sanitari.

Tajani: "Evitare spostamenti non essenziali verso l'aeroporto di Riad"

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani esprime piena solidarietà all’Arabia Saudita e al suo popolo e condanna gli attacchi alle infrastrutture civili, incluso l’aeroporto di Riad. La Farnesina, si legge in un post su X del ministero, raccomanda "ai connazionali di evitare spostamenti non essenziali verso l’area dell’aeroporto di Riad e l’utilizzo dello scalo per arrivi/partenze".

Kuwait Airways da e per Riad

Kuwait Airways ha annunciato di aver cancellato due voli da e per Riad, a causa della chiusura dell'aeroporto della capitale dell'Arabia Saudita e la "situazione di sicurezza" nella zona. "Kuwait Airways annuncia che il volo Ku775 da Kuwait a Riad e il volo Ku776 da Riad a Kuwait sono stati cancellati oggi, sabato 10 ottobre 2026, a causa della chiusura dell'aeroporto a seguito della situazione di sicurezza", si legge nel comunicato pubblicato online.

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