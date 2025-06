Ericsson e Supermicro migliorano la connettività aziendale per i sistemi IA all'edge

Ericsson e Supermicro esplorano la cooperazione su un innovativo pacchetto 5G per tempi di implementazione rapidi per molteplici applicazioni IA all'edge

SAN JOSE, California e PARIGI, 11 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Ericsson (NASDAQ: ERIC) e Supermicro (NASDAQ: SMCI) -- hanno annunciato oggi l'intenzione di avviare una collaborazione strategica per accelerare l'implementazione dell'IA all'edge, siglando un protocollo d'intesa per esplorare la combinazione della connettività 5G all'avanguardia sviluppata da Ericsson Enterprise Wireless Solutions con le piattaforme di IA all'edge ineguagliate di Supermicro in pacchetti commerciali che:

Mentre l'IA si integra in un'ampia gamma di funzioni aziendali, molte di tali applicazioni richiedono tempi di risposta a bassa latenza. Questo sviluppo sta portando a una richiesta di soluzioni IA all'edge che distribuiscono modelli di IA pre-addestrati, IA generativa e IA agentica all'edge della rete, al di fuori del data center, per l'elaborazione locale. La combinazione delle tecnologie Supermicro ed Ericsson è pensata per consentire alle aziende nei settori retail, delle fabbriche, dell'assistenza sanitaria e altri ancora di implementare rapidamente l'infrastruttura IA all'edge insieme alla connettività wireless.

Supermicro continua ad ampliare il suo vasto portafoglio di prodotti infrastrutturali a supporto delle applicazioni IA all'edge, con una gamma di prodotti che spazia da piccoli dispositivi senza ventole a sistemi delle dimensioni di una scatola da scarpe, fino a sistemi rackmount 1U. Questi nuovi sistemi wireless autonomi possono essere implementati in diversi ambienti, garantendo comunque una velocità di trasmissione dati standard nel settore, paragonabile a quella dei sistemi cablati.

"Supermicro offre soluzioni all'avanguardia che consentono alle aziende di sfruttare la potenza dell'IA ai margini della rete", spiega Mory Lin, Vicepresidente, IoT/Embedded & Edge Computing, Supermicro. "Le nostre piattaforme di elaborazione, unite alla tecnologia 5G di Ericsson, consentiranno alle aziende e alle organizzazioni del settore pubblico di ampliare la portata delle loro applicazioni IA laddove le tecnologie cablate non rappresentano un'opzione praticabile, come negli incroci intelligenti, nella produzione industriale e nelle infrastrutture remote".

Il portfolio WAN wireless Ericsson di adattatori wireless a banda media e bassa per locali chiusi e all'aperto nonché i relativi dispositivi 5G, SD-WAN e di sicurezza sono componenti essenziali per un'azienda quando la connettività cablata tradizionale può risultare scomoda o addirittura non disponibile per alcune di queste implementazioni all'edge. In queste situazioni, il 5G può fungere da connessione WAN primaria o addirittura da connessione WAN di riserva per distribuzioni aziendali critiche. Grazie alla soluzione Ericsson, le aziende potranno inoltre sfruttare le molteplici funzionalità del 5G – network slicing, intelligenza cellulare e sicurezza zero trust.

Aggiunge Jonathan Fischer, Vicepresidente Global OEM & Embedded Partners presso Ericsson: "Ericsson sta trasformando l'edge WAN da quasi un decennio, consentendo alle aziende di connettere qualsiasi cosa, ovunque, con velocità e agilità. Guadiamo con fiducia a questa opportunità di collaborazione con Supermicro per estendere la stessa velocità e agilità al settore emergente dell'IA all'edge. Insieme, abbiamo la possibilità di semplificare l'utilizzo dell'IA all'edge da parte delle aziende".

Le specifiche applicazioni industriali sono:

I clienti aziendali e gli integratori di sistemi potranno saperne di più visitando lo stand Supermicro n. P10, Padiglione 7 all'NVIDIA GTC di Parigi, dall'11 al 12 giugno 2025. Oppure visitando https://supermicro.com/en/solutions/ericsson per ulteriori dettagli sulle soluzioni e sui prodotti.

