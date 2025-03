Erreà sceglie Fattoretto Agency per una strategia SEO data-driven orientata alla crescita digitale

Milano, 26 marzo 2025.Erreà, realtà di riferimento nel settore dell’abbigliamento sportivo tecnico e teamwear, ha recentemente stretto una nuova collaborazione con Fattoretto Agency, agenzia specializzata in SEO data-driven, per potenziare la propria presenza online e consolidare il legame con il pubblico di riferimento.

L’accordo nasce con l’obiettivo di valorizzare il posizionamento digitale del brand, attraverso strategie SEO avanzate basate sull’analisi dei dati e l’ottimizzazione delle performance online. Grazie all’expertise dell’agenzia guidata da Massimo Fattoretto, Erreà punta a rafforzare il proprio ruolo di protagonista nel mercato globale dell’abbigliamento sportivo, un settore in cui l’azienda emiliana si distingue per qualità, autenticità, passione e sostenibilità.

Erreà: autenticità, innovazione e sostenibilità al servizio dello sport

Erreà, fondata nel 1988 a San Polo di Torrile (Parma), è cresciuta da azienda familiare a marchio internazionale, affermandosi come punto di riferimento nell’abbigliamento sportivo. Unica in Europa nel settore teamwear a gestire internamente l’intera filiera produttiva, si distingue per autenticità, qualità, innovazione e sostenibilità. Al centro della sua filosofia ci sono il servizio e l’attenzione al cliente, con l’obiettivo di garantire la massima soddisfazione. Erreà è stata la prima azienda europea nel settore teamwear a ottenere la certificazione Oeko-Tex Standard 100, che impone rigorosi limiti sulle sostanze nocive per la salute.

Nel corso degli anni, il brand ha consolidato collaborazioni con club e federazioni di livello internazionale, diventando sponsor tecnico di realtà prestigiose. Tra queste, il Genoa CFC e, in passato, la Nazionale Islandese di Calcio. Attualmente, tra le molte partnership, spiccano il Middlesbrough FC, lo Sheffield United, le Nazionali Italiane di Pallavolo e la Lega Basket Serie A (LBA).

Grazie a un perfetto equilibrio tra esperienza, qualità e innovazione, Erreà continua a evolversi, rafforzando la propria identità e il suo ruolo di protagonista nel settore dell’abbigliamento sportivo tecnico e teamwear.

SEO e innovazione: la strategia digitale di Fattoretto Agency

Per rafforzare la presenza online di Erreà, Fattoretto Agency metterà a disposizione il proprio approccio SEO data-driven, fondato su analisi approfondite e strategie su misura. L’obiettivo è chiaro: ottimizzare la visibilità del brand sui motori di ricerca e intercettare con precisione le esigenze del pubblico di riferimento.

Attraverso l’utilizzo del software proprietario FattoBoost, che integra le API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush, l’agenzia monitorerà le tendenze di ricerca, il comportamento degli utenti e le opportunità di posizionamento.

Il progetto prevede anche l’ottimizzazione tecnica del sito web e dei suoi contenuti, con l’obiettivo di migliorare la navigabilità, la velocità di caricamento e l’esperienza complessiva dell’utente. In questo modo, la piattaforma digitale di Erreà diventerà un punto di riferimento sempre più autorevole per atleti, appassionati e professionisti del settore.

Tra sport, sostenibilità e digital strategy: il futuro di Erreà

L’evoluzione di Erreà, dunque, passa attraverso un equilibrio fra tradizione e innovazione, con un impegno costante nella ricerca di materiali all’avanguardia, processi ecosostenibili e tecnologie digitali per una crescita strategica.

La collaborazione con Fattoretto Agency rappresenta un passo decisivo per rafforzare il posizionamento online del brand, consolidando la sua leadership nel mercato dell’abbigliamento sportivo tecnico e teamwear. Grazie a uno speciale approccio SEO data-driven, il marchio potrà potenziare la visibilità organica, valorizzare la propria identità e raggiungere un pubblico sempre più ampio.

Un progetto, infine, che conferma la volontà di Erreà di guardare al futuro con solide basi, puntando su qualità, innovazione e sostenibilità, per continuare a vestire lo sport ai massimi livelli.

https://www.errea.com/it