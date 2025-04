Estate in arrivo? Allenati online proteggendo i tuoi dati con i consigli di Kaspersky

Milano, 10 aprile 2025. Con le giornate che si allungano e le temperature che salgono, l’estate si sta avvicinando ed è arrivato il momento ideale per rimettersi in forma e sentirsi al meglio. Grazie ai social media e alle app dedicate al fitness, sempre più persone scelgono di allenarsi online comodamente da casa o all’aperto, ma mentre ci si concentra su squat, plank e sessioni di HIIT, c’è un aspetto che spesso viene trascurato: la sicurezza digitale. Dati sanitari, dettagli di pagamento, foto dei progressi fisici, tutto ciò che viene caricato su piattaforme digitali potrebbe finire nelle mani sbagliate, esponendo gli utenti a violazioni della privacy, truffe o addirittura furti d’identità.

Per evitare brutte sorprese mentre si lavora sulla propria forma fisica, Kaspersky, leader mondiale della cybersecurity, ha stilato una guida pratica per proteggersi dalle insidie del fitness digitale e godersi un percorso di remise en forme in totale sicurezza.

Il lato nascosto del fitness digitale: quali sono i rischi?

Allenarsi online è pratico ed efficace, ma è importante essere consapevoli delle minacce informatiche che possono nascondersi dietro le app e le piattaforme digitali. Uno dei pericoli principali è l’uso di strumenti di terze parti non protetti. Molti personal trainer si affidano ad app esterne per gestire schede di allenamento, piani alimentari e pagamenti, ma se queste piattaforme non garantiscono adeguati standard di sicurezza, i dati degli utenti possono essere esposti a fughe di informazioni o attacchi hacker.

Un altro rischio comune è la condivisione inconsapevole di immagini e dati sensibili. Le foto dei progressi fisici, se caricate su social media o inviate tramite canali non sicuri, possono essere utilizzate senza consenso per scopi fraudolenti o manipolate da malintenzionati. Inoltre, i falsi profili e le truffe online sono sempre più diffusi: hacker creano copie di profili social di trainer famosi per ingannare gli utenti, chiedendo loro denaro o informazioni personali.

Remise en forme sì, ma in sicurezza

Prepararsi all’estate attraverso il fitness online è una scelta pratica e stimolante, bastano pochi accorgimenti per allenarsi con tranquillità, proteggendo i propri dati e godendo dei benefici dell’allenamento digitale senza brutte sorprese:

Verificare l'identità del trainer: controllare le credenziali e le certificazioni del trainer tramite organizzazioni di fitness affidabili e cercare recensioni e testimonianze di clienti verificati. Inoltre, è consigliabile assicurarsi che il profilo social del trainer sia verificato (ad esempio con il segno di spunta blu o equivalente).

Evitare link sospetti: i link dannosi spesso arrivano tramite messaggi non richiesti o e-mail che affermano di offrire offerte fitness. È importante consultare direttamente il sito web ufficiale del trainer o piattaforme riconosciute.

Verificare la presenza di HTTPS: assicurarsi che qualsiasi sito web a cui si viene indirizzati utilizzi HTTPS nell'URL, un segnale che indica la legittimità del sito.

Limitare la condivisione dei dati personali: fornire solo le informazioni essenziali e assicurarsi che i dati sensibili, come cartelle cliniche o foto dei progressi, siano condivisi attraverso piattaforme sicure e crittografate.

Utilizzare un software antivirus: un antivirus affidabile, come Kaspersky Premium, protegge i dispositivi da virus e malware in tempo reale, bloccando siti dannosi, e-mail di phishing, pubblicità infette e skimmer di carte di credito creati dagli hacker per rubare dati.



"Il fitness digitale ha rivoluzionato il nostro modo di allenarci, rendendo l’attività fisica più accessibile, flessibile e su misura per ogni esperienza. Tuttavia, mentre ci concentriamo su obiettivi di benessere e performance, spesso trascuriamo la sicurezza dei nostri dati personali. Ogni giorno, milioni di utenti condividono informazioni sensibili su app, social e piattaforme di training online, esponendosi inconsapevolmente a rischi come furti d’identità, truffe e violazioni della privacy, per questo è essenziale adottare semplici ma efficaci misure di protezione. La tecnologia ci offre strumenti straordinari per migliorare il nostro stile di vita, ma la vera forza sta nell’utilizzarli con consapevolezza e in totale sicurezza”, ha affermato Cesare D’Angelo, General Manager Italy, France & Mediterranean di Kaspersky.

