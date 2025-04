Europlex, Milano: “Abbiamo scelto di realizzare i manufatti alimentari in plastica senza melamina, sono più sicuri”

La melamina è un materiale economico, ma potenzialmente dannoso per la salute umana. La scelta di non usarlo di Europlex, azienda milanese specializzata in manufatti in plastica ecosostenibile per i settori HO.RE.CA. e GDO.

Milano, 16 aprile 2025.Nel settore della grande distribuzione organizzata (GDO) la sicurezza dei prodotti alimentari è una questione cruciale. Per le aziende che operano in questo campo garantire la conformità alle normative è fondamentale, ma non tutte le scelte di produzione sono uguali. L’azienda Europlex, produttrice di articoli per l'esposizione alimentare, ha scelto di porsi come leader nella sicurezza alimentare, rifiutando l'uso di melamina nei propri prodotti. La melamina, una resina sintetica impiegata in sinergia con la formaldeide, è stata utilizzata in passato in vari articoli di consumo, tra cui utensili da cucina e prodotti per l'esposizione alimentare. Tuttavia, è classificata come "possibilmente cancerogena per l'uomo" da enti internazionali come l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) e l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC).

“Abbiamo deciso di non usare la melamina per evitare qualsiasi rischio per la salute dei consumatori – spiega Mauro Mineo, titolare di Europlex –. Utilizziamo solo materiali certificati idonei al contatto alimentare. L'uso di melamina è stato messo in discussione in quanto l'esposizione di piatti e contenitori con alimenti caldi può favorire il rilascio di formaldeide, una sostanza pericolosa per la salute umana”.

Nonostante il rischio noto, alcune aziende produttrici hanno deciso di tornare a utilizzare la melamina, attratti dal basso costo di produzione. Tuttavia, Europlex ha scelto di investire in materiali più sicuri. "Noi lavoriamo quasi esclusivamente con il metacrilato, un materiale di alta qualità, adatto all’esposizione alimentare. È stato sottoposto a rigorosi controlli per garantire la sicurezza”, ha dichiarato Mineo.

Questa posizione è particolarmente significativa, considerando che i prodotti di Europlex vengono utilizzati in contesti critici, come l'esposizione dei cibi nelle gastronomie e macellerie della GDO, dove è fondamentale garantire che i materiali non siano nocivi per gli alimenti. La sicurezza alimentare non è solo una questione di conformità alle normative europee, ma anche una questione di fiducia. Europlex, infatti, è costantemente impegnata in controlli periodici sui propri prodotti. “Noi crediamo che la sicurezza venga prima di tutto. Non possiamo permetterci di compromettere la salute dei consumatori in nome di un risparmio sui costi. La nostra missione è quella di sensibilizzare il più possibile i nostri clienti sull'importanza di scegliere prodotti certificati”, aggiunge Mauro Mineo.

In un mercato dove la concorrenza può spingere per ridurre i costi a scapito della qualità e della salute, l'impegno di Europlex di rimanere fedele ai propri principi è un messaggio importante per i consumatori e per l'intero settore. Con oltre 40 anni di esperienza, l’azienda Europlex di Sesto San Giovanni (MI) è arrivata alla terza generazione, sviluppando nel corso degli anni le sue potenzialità e guardando sempre avanti. La produzione di manufatti termoformati è applicata in molti settori: oltre che HO.RE.CA e GDO, anche telecomunicazioni, industriale, arredamento, illuminotecnica, automotive e non solo.

