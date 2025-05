Eurovision 25 – Israele, Finlandia e Austria vedono la finale. L’Italia e Lucio Corsi, a 50 su Sisal.it, sognano di imitare i Maneskin

– Dopo aver scoperto chi sono i primi dieci finalisti dell’Eurovision 2025, tra conferme e sorprese, ora i fari sono tutti puntati sulla seconda semifinale di domani sera. Chi si aggiudicherà un posto per contendersi il titolo? Secondo gli esperti SisalIsraele (1,67), Finlandia (3,25) e Austria (5,00) sono i paesi con più chance di passare il turno.

Ci crede Malta che, offerta a 33 su Sisal.it , vuole tornare a giocarsi il titolo dopo essere finita, per quattro volte, sul podio nella storia della manifestazione. Sarà la volta buona per essere incoronata? Il gioco ora è tutto in mano a Miriana Conte. Australia e Repubblica Ceca non restano a guardare e, appaiate in quota a 100, le tenteranno tutte per rientrare nella rosa dei 10.

Provano a conquistare gli ultimi quattro posti, un parterre di nazioni come Danimarca, Grecia, Irlanda, e Lituania che, a 200, sognano di conquistare il pubblico eaccedere alla gara del 17. Non dovranno però sottovalutare anche rivali come Lussemburgo, trionfatore in 5 occasioni ma la più recente è datata 1983, Lettonia e Montenegro, tutte offerte a 300. Chi invece dovrà forse già abbandonare le speranze di arrivare in finale sono Armenia, Georgia e Serbia che chiudono la semifinale a 500.

E infine, come se l’è cavata l’Italia dopo il debutto di Lucio Corsi sul palco dell’Eurovision? La sua posizione resta stabile, offerta vincente a 50, e il suo destino continua a essere appaiato a quello di Gabry Ponte che, nel frattempo, è volato in finale.

Se invece siete curiosi di scoprire se la Svezia è ancora la principale candidata alla vittoria, non resta che attendere…

