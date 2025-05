Eurovision Song Contest 2025 – Su Sisal.it, Svezia favorita sia per la prima semifinale, a 1,25, che per la vittoria, a 2,25

Parte indietro Lucio Corsi, la vittoria italiana vale 50,00



Roma, 12 maggio 2025 – A Basilea è già quasi tutto pronto per l’Eurovision Song Contest 2025 e, in attesa di scoprire i 10 paesi che accederanno alla finale, gli esperti Sisal vedono già nella Svezia la grande favorita per passare il primo turno, a 1,25, e conquistare la serata conclusiva, ipotesi a 2,25.

Ma quali altri artisti insieme ai Kaj, potrebbero superare la prima semifinale? Buone le chance per Tommy Cash offerto a 6,00 in rappresentanza dell’Estonia e per Claude dei Paesi Bassi a 16,00. Si difendono invece l’Albania, con gli Shkodra Elektronike (25,00), l’Ucraina che data a 33,00 su Sisal.it punterà tutto sul gruppo Ziferblat e San Marino (50,00) che con Gabry Ponte cercherà di far di tutto per accedere alla serata finale. Anche Theo Evan per Cipro e la polacca Justyna Steczkowska – appaiati in quota 66,00 – sono però determinatissimi a conquistare il loro pass per il trionfo.

E poi c’è chi cerca il colpo di scena, o di fortuna, per rientrare nella prima top ten: Azerbaigian, Belgio, Islanda, Norvegia, Portogallo e Slovenia. Tutti questi paesi, offerti a 100,00, nella serata di domani proveranno a giocarsi tutto. Mentre la Croazia, di Marko Bošnjak con la sua hit dark-pop “Poison Cake”, è la grande sfavorita di questa prima semifinale a quota 200,00.

L’Italia, salva dall’esito della prima serata in quanto Big5, resta invece concentrata solo sull’esibizione di domani per iniziare la dura conquista del pubblico europeo. La possibile vittoria di Lucio Corsi è infatti offerta a 50,00,una mission non così impossible.

