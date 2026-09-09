EZVIZ inaugura un'era di convenienza intelligente con il suo portafoglio di ingressi smart basato su scenari, che include campanelli video innovativi, videocitofoni e apricancelli

HOOFDDORP, Paesi Bassi, 9 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Mentre le vetrine dell'innovazione all'IFA diventano sempre più competitive, EZVIZ eleva la conversazione con tecnologia basata sull'intelligenza artificiale e un'ampia gamma di prodotti progettati per le famiglie europee al Padiglione 1.2. Ponendo al centro le esigenze degli utenti, l'azienda richiama l'attenzione sull'interazione intuitiva e sull'adozione semplice, esemplificate dalle sue soluzioni di ingresso smart per la comodità della casa intelligente.

Estendendo la propria esperienza visiva e la propria filosofia di design all'intera collezione di prodotti per l'accesso domestico, EZVIZ ha rinnovato il mercato con campanelli video AI, videocitofoni e apricancelli che rispondono a esigenze specifiche nell'interazione all'ingresso. Affinando ulteriormente gli scenari della vita reale, EZVIZ ha saputo intercettare i bisogni profondi degli utenti e ha creato probabilmente la gamma di ingressi smart più versatile del settore, adattata agli stili di vita europei indipendentemente dalla dimensione della famiglia o dal tipo di abitazione. Grazie al riconoscimento internazionale dei suoi modelli di punta e all'impatto del marchio, EZVIZ ha, ancora una volta, vinto i Digital Trends Publisher Awards per la sua linea di ingressi smart all'IFA.

"Vogliamo che le nostre soluzioni di tecnologia domestica vadano oltre le videocamere smart e si estendano all'ingresso e alla comodità quotidiana", ha dichiarato Jasmine Zhu, Product Manager di EZVIZ Europe. "Con i dispositivi di ingresso smart EZVIZ, vogliamo che gli utenti europei trovino facilmente la combinazione perfetta e godano di una vera comodità fin dal primo momento in cui entrano nelle loro case".

Il campanello video EP8 Ultra continua a brillare dopo il successo del suo lancio poco prima dell'IFA, grazie al suo schermo AI integrato. È una potente combinazione di intelligenza artificiale avanzata e design pionieristico pensata per ingressi specifici come i corridoi degli appartamenti, secondo Zhu. Evoluzione dei campanelli video a doppia lente, in grado di vedere visitatori e pacchi, tuttora una rarità tra le opzioni attuali, l'EP8 Ultra introduce uno schermo interattivo con personaggi AI per la connessione emotiva e il riconoscimento AI on-device di volti familiari, ottimizzando il risparmio energetico e rendendo l'ingresso più connesso e curato che mai.

Oltre alle soluzioni a singolo punto di contatto, EZVIZ presenta anche sistemi completi, videocitofoni e apricancelli, e incuriosisce il pubblico offrendo un'anteprima dei modelli in arrivo. Sulla scia del successo dei videocitofoni HP7 e HP7 Pro, il nuovo HP7 Battery rende la connessione wireless una realtà, liberando gli utenti dal cablaggio e dalla manutenzione manuale grazie a batteria integrata a ricarica solare. Elimina i pochi dubbi rimasti sull'adozione dello sblocco fluido e della gestione in remoto, che spesso nascono da installazioni complesse.

EZVIZ completa inoltre le soluzioni per le abitazioni con vialetto con il nuovo HG1 250 Pro per cancelli a battente e il nuovo HG3 300 Pro per cancelli a cilindro. Insieme agli apricancelli scorrevoli HG2 600 Pro, questa gamma copre praticamente tutti i tipi di cancello, con diversi pesi e modalità di apertura, presenti in Europa, abbattendo le barriere all'adozione del fai-da-te smart per più famiglie.

Oltre allo smart entry, EZVIZ offre un'esperienza immersiva di una smart home futuristica nelle sue cinque aree di prodotto in loco. Per ulteriori informazioni, visitare lo stand online di EZVIZ.

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