Fasoul e Lightec Debuttano in Pista Mentre Batmobile Racing Conquista una Doppia Vittoria alla Lamborghini Super Trofeo Asia, Fuji Speedway

La vettura n. 3 con livrea Fasoul-Lightec ottiene il P1 nella classe Pro al Fuji Speedway

FUJI SPEEDWAY, Giappone, July 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fasoul ha fatto il suo debutto nel motorsport questo fine settimana al Fuji Speedway, mentre il team partner Batmobile Racing ha conquistato una netta doppia vittoria nella classe Pro della Lamborghini Super Trofeo Asia. I piloti William Tregurtha (Regno Unito) e Jonathan Cecotto (Monaco), al volante della Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 n. 3, hanno ottenuto il P1 in Gara 1 e il P1 in Gara 2, distinguendosi in un competitivo schieramento di vetture Lamborghini con un weekend perfetto.

Fasoul a bordo pista

Con lo spettacolare Monte Fuji sullo sfondo, Fasoul ha ospitato per l’intero weekend di gara un ricevimento esclusivo a bordo pista per partner e ospiti. I partecipanti hanno preso parte, insieme ai rappresentanti di Fasoul e Lightec, a una visita guidata del garage Batmobile Racing, vivendo da vicino l’intensità della preparazione alla gara prima di seguire l’azione dall’area hospitality del team. L’occasione ha inoltre offerto a entrambe le parti l’opportunità di esplorare future possibilità di collaborazione in un contesto dinamico e ad alta energia.

Fasoul × Lightec Q1 Pro Racing Edition

Per celebrare il debutto della partnership al Fuji Speedway, Fasoul ha presentato in anteprima uno speciale design in edizione limitata ispirato alla livrea della vettura n. 3 di Batmobile Racing: Fasoul × Lightec Q1 Pro Racing Edition. Ulteriori informazioni sul prodotto, ove applicabili, saranno comunicate esclusivamente tramite canali ufficiali adeguati e riservati agli utenti di età consentita, in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti.

Al centro dell’edizione limitata vi è la EverCore Tube Technology di Fasoul, un elemento riscaldante in vetro composito di nuova generazione che garantisce un riscaldamento uniforme sull’intera area, prolungando la durata del riscaldatore oltre i due anni e aumentando il tasso di utilizzo degli stick al 90%. Questa base termica consente l’innovativa Secondary Mode di Fasoul, grazie alla quale uno stick di tabacco già utilizzato una volta con un altro dispositivo HNB può essere inserito in un dispositivo Fasoul e utilizzato nuovamente, permettendo di fatto un doppio utilizzo dello stesso stick e migliorandone l’efficienza d’uso.

About FasoulFasoul è un marchio guidato dalla tecnologia, impegnato nell’innovazione nel settore heat-not-burn (HNB). Attraverso una continua attività di ricerca ingegneristica e sviluppo prodotto, Fasoul si impegna a promuovere l’evoluzione dei prodotti e a migliorare l’esperienza d’uso, offrendo maggiore valore ai consumatori adulti.

About Lightec

Lightec è una storica azienda giapponese fondata nel 1937, impegnata a migliorare gli stili di vita moderni attraverso prodotti innovativi e un design attento. Guidata da un impegno verso qualità, accessibilità, sostenibilità e innovazione continua, si è affermata come un marchio affidabile, capace di anticipare e rispondere all’evoluzione delle esigenze dei consumatori.

Riconosciuta per la sua solida reputazione e la presenza duratura nel mercato giapponese, Lightec continua a valorizzare la propria tradizione offrendo prodotti innovativi e un eccellente valore per i clienti. La partnership con Batmobile Racing riflette una comune ricerca dell’eccellenza.

Quotes

“Vedere la livrea Fasoul in pista al Fuji Speedway è stato un momento di grande orgoglio per il nostro team. Insieme a Lightec, siamo lieti di supportare Batmobile Racing e di segnare l’inizio di questa partnership in Giappone. Come Lamborghini, aspiriamo a offrire esperienze straordinarie ai consumatori di tutto il mondo. Guardiamo con entusiasmo allo sviluppo della collaborazione nelle prossime stagioni.” — Gavin Zhang, Director, Fasoul

“È stato davvero emozionante assistere al sorpasso decisivo per la leadership della gara. L’autentica ospitalità italiana, dal cibo alle bevande, ha reso l’esperienza ancora più piacevole. L’atmosfera del circuito è incomparabile rispetto alla visione in TV, e mi sono ritrovato più volte a dire: ‘Incredibile!’. Anche avere l’opportunità di sedermi al posto di guida è stata un’esperienza indimenticabile.” —Head of Public Relations, LIGHTEC INC.

“È stato un weekend fantastico per il team. L’atmosfera al Fuji era incredibile, la vettura era competitiva e l’intera operazione ha funzionato alla perfezione dall’inizio alla fine. Siamo grati a Fasoul e Lightec per il loro supporto e ora concentriamo la nostra attenzione sul prossimo round.” — Batmobile Racing Team Manager, Iris

“Che weekend. L’energia al Fuji è stata davvero speciale ed è stato fantastico correre davanti a tifosi così appassionati. Ottenere il P1 in entrambe le gare al nostro debutto insieme è una sensazione incredibile: non avremmo potuto chiedere un inizio migliore. Un grande ringraziamento a tutto il team per il duro lavoro e a Fasoul e Lightec per il supporto di questo weekend.” — Jonathan Cecotto, pilota della vettura n. 3

“Fuji ha offerto tutto ciò che ci aspettavamo: gare intense, un’atmosfera straordinaria e un circuito impegnativo. La vettura era molto competitiva e il team ci ha messo a disposizione un pacchetto eccellente. Non vediamo già l’ora del prossimo appuntamento.” — William Tregurtha, pilota della vettura n. 3

Informazioni sull’evento

Serie: Lamborghini Super Trofeo Asia

Sede: Fuji Speedway, Giappone

Team: Batmobile Racing

Numero vettura: #3

Categoria: Classe Pro

Piloti: William Tregurtha (GBR) & Jonathan Cecotto (MON)

Partner: Fasoul & Lightec

Risultato Gara 1:

P1 assoluto / P1 Classe Pro — vittoria con 32,744 secondi di vantaggio

Risultato Gara 2:

P1 assoluto / P1 Classe Pro — vittoria con 9,822 secondi di vantaggio

Posizione in campionato: 1° assoluto — Categoria Pro

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Contact: Ein Wu, pr@globalfasoul.com

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