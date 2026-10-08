Federico Fashion Style compie 37 anni, festa con oltre 150 vip a Roma e annuncia il nuovo programma tv

Da Manuela Arcuri ad Aida Yespica, passando per Sara Tommasi e Rita De Crescenzo: al Blume una serata tra spettacolo e glamour. Il 18 ottobre debutta su Canale Dieci “Sotto il casco… nessuna è santa”

Oltre 150 invitati, numerosi volti noti dello spettacolo e un nuovo progetto televisivo in arrivo. Federico Fashion Style ha festeggiato il suo 37° compleanno a Roma, trasformando la serata in un evento che ha riunito personaggi della televisione, influencer e protagonisti della nightlife romana. L'occasione è stata anche quella di presentare ufficialmente il suo nuovo format, “Sotto il casco… nessuna è santa”, in onda da domenica 18 ottobre alle ore 21.00 su Canale Dieci.

I festeggiamenti sono iniziati con una speciale passerella in Piazza di Spagna, nel cuore della Capitale, per poi proseguire al Blume, dove l'hair stylist ha accolto gli oltre 150 ospiti. Per il suo ingresso, Federico Fashion Style ha scelto un look scenografico e ricercato, in linea con lo stile che lo ha reso riconoscibile al pubblico televisivo.

Tra i presenti Manuela Arcuri, Aida Yespica, Sara Tommasi, Amedeo Goria con la figlia Guenda, Maria Monsè accompagnata dal marito Salvatore Paravia e dalla figlia Perla Maria, Rita De Crescenzo e Antonello Lauretti, insieme a numerosi altri esponenti del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento. Alla festa ha partecipato anche Sophie Maelle, figlia di Federico, che ha condiviso con il padre la serata.

Ma il compleanno romano è stato anche l'occasione per annunciare il ritorno in televisione dell'hair stylist. Il nuovo programma, dal titolo “Sotto il casco… nessuna è santa”, debutterà sul digitale terrestre, su Canale Dieci, domenica 18 ottobre alle ore 21.00.

Il format porterà personaggi dello spettacolo e persone comuni sotto il casco del salone di bellezza, trasformando uno dei luoghi simbolo dell'attività professionale di Federico Fashion Style in uno spazio di conversazione informale, nel quale affrontare temi legati alla carriera, alla vita privata, alle curiosità e agli aspetti meno conosciuti degli ospiti.

La prima stagione sarà composta da 35 puntate e vedrà tra le protagoniste annunciate Rita De Crescenzo, Flavia Vento, Floriana Secondi, Aida Yespica e la Principessa Conny Caracciolo. Un progetto che punta a coniugare il mondo del beauty con quello dell'intrattenimento televisivo, attraverso racconti diretti, ironici e senza filtri.

Tra musica, brindisi, fotografie e incontri, la festa al Blume ha così segnato non soltanto il 37° compleanno di Federico Fashion Style, ma anche l'inizio di una nuova fase del suo percorso professionale.

Un evento che ha riunito televisione, moda, bellezza e social nella Capitale, anticipando il ritorno sul piccolo schermo dell'hair stylist con un programma dedicato alle storie e alle personalità dei suoi ospiti.

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