Festeggia un Natale sostenibile con BLUETTI EP760:Alimenta la tua casa, risparmia alla grande

Prova l'indipendenza energetica e un risparmio senza pari in questa stagione natalizia

Francoforte sul Meno, 10 Dicembre 2024 . BLUETTI, leader nelle soluzioni energetiche sostenibili, è orgogliosa di presentare il sistema di accumulo di energia domestica EP760 come regalo perfetto per la tua casa questo Natale. Con i prezzi dell'energia in continuo aumento e la crescente consapevolezza ambientale, l'EP760 offre una combinazione perfetta di efficienza energetica, affidabilità e sostenibilità. In questa stagione, i proprietari di casa italiani hanno un motivo in più per festeggiare, grazie a un bonus del 50% per i sistemi di accumulo di energia, che rende l'EP760 una scelta imbattibile per un'alimentazione pulita e conveniente.

EP760: Il cuore di una casa ecologica

BLUETTI EP760 è stato progettato per fornire ininterrottamente energia alla tua casa, sia che si tratti di una nevosa serata di Natale o di una tipica giornata con un elevato fabbisogno energetico.

· Backup senza soluzione di continuità: Grazie alla funzione UPS, l'EP760 assicura che i tuoi elettrodomestici e i tuoi dispositivi rimangano alimentati durante le interruzioni.

· Capacità personalizzabile: La capacità di accumulo di energia può variare da 9,9 kWh a 19,8 kWh, perfetta per case di tutte le dimensioni.

· Funzionamento eco-compatibile: Abbina l'EP760 ai pannelli solari per sfruttare il 100% di energia rinnovabile, riducendo l'impronta di carbonio e risparmiando sulle bollette.

· Silenzioso e compatto: Il design elegante dell'EP760 permette di inserirlo senza problemi nella tua casa senza interferire con l'atmosfera delle vacanze.

Un regalo di Natale per il tuo portafoglio I proprietari di casa italiani possono ricevere una detrazione del 50% su EP760 se installato entro il 31 dicembre 2024. (Estensione al 2025 del bonus di ristrutturazione del 50% sulla prima casa). Installando questa soluzione all'avanguardia, non solo contribuisci a rendere il pianeta più verde, ma puoi anche beneficiare di un notevole risparmio.

Grazie all'elevata efficienza e al design a bassa manutenzione di BLUETTI, l'EP760 è un investimento a lungo termine che si ripaga, rendendolo la soluzione energetica ideale per le case che desiderano passare alle energie rinnovabili.

Perché scegliere l’EP760 questo Natale?

· Potenzia la tua gioia per le feste: Fai in modo che le luci di Natale, i sistemi di riscaldamento e gli elettrodomestici della cucina funzionino senza problemi, in qualsiasi circostanza.

· La sostenibilità incontra il risparmio: Risparmia sui costi dell'energia e sostieni la conservazione dell'ambiente.

· Affidabilità a lungo termine: Goditi la tranquillità di un sistema robusto e progettato per durare nel tempo.

Offerta per le vacanze a tempo limitato Dal 10 al 20 dicembre, BLUETTI offre esclusive offerte natalizie su centraline elettriche portatili, soluzioni di backup per tutta la casa e pannelli solari, garantendo ai nostri clienti un valore ancora maggiore. Per esempio, acquista EP760 e 1 batteria B500, altra batteria B500 sarà in omaggio. Per un sistema completo da 9,92 kWh, con inverter, a solo 3999 euro. Non perdere l'occasione di regalare alla tua famiglia l'indipendenza energetica e un futuro più verde.

Questo Natale, lascia che BLUETTI alimenti le tue feste e ti aiuti a fare un passo significativo verso la sostenibilità. Insieme, possiamo rendere la stagione più luminosa e il futuro più verde. A proposito di BLUETTI

In qualità di pioniere tecnologico nel campo dell'energia pulita, BLUETTI si impegna per un futuro sostenibile fornendo soluzioni di accumulo di energia verde a prezzi accessibili sia per uso interno che esterno. Attraverso iniziative come il programma LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI si impegna a portare l'energia elettrica a 1 milione di famiglie africane in aree non collegate alla rete. Con una forte attenzione all'innovazione e alle esigenze dei clienti, BLUETTI si è affermata come leader affidabile del settore in oltre 110 paesi e regioni. Per maggiori informazioni su BLUETTI e sui suoi prodotti innovativi, visita il sito web di BLUETTI all'indirizzo https://it.bluettipower.eu/.

Contatto

alice@bluetti.com