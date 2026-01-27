circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire

Fira de Barcelona: Con un nuovo evento Barcellona collegherà il futuro dell'Energy storage industriale europeo

27 gennaio 2026 | 11.37
LETTURA: 2 minuti

BARCELLONA, Spagna, 27 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Il prossimo autunno nella capitale catalana si terrà un nuovo evento europeo che presenterà le ultime innovazioni nel campo dei Battery energy storage systems (sistemi di accumulo dell'energia a batteria) per applicazioni industriali e grandi infrastrutture. Dall'8 al 9 settembre, il Battery & Energy Storage Tech Europe riunirà più di 100 aziende e 2000 esperti presso la Fira de Barcelona con l'obiettivo di incrementare il business, scoprire opportunità e analizzare le sfide principali di un settore strategico per accelerare la transizione verso un modello energetico più sostenibile e guidare la trasformazione dell'industria europea.

Organizzato dalla Fira de Barcelona in collaborazione con 104-Media, il Battery & Energy Storage Tech Europe si posiziona come piattaforma strategica per la promozione dell'indipendenza industriale ed energetica del continente, in un momento in cui l'Europa sta lavorando per ridurre la dipendenza esterna e assumere un ruolo di guida nelle applicazioni tecnologiche emergenti.

A tal fine, l'evento presenterà i progressi più innovativi che alimentano la filiera produttiva del settore: dai nuovi materiali e processi di produzione ai sistemi di gestione e riciclaggio, con applicazioni che includono l'accumulo su larga scala, i sistemi energetici a lunga durata, le tecnologie aerospaziali, i droni, il trasporto ferroviario e l'elettrificazione marittima.

"Il Battery Tech Europe è nato con l'obiettivo di essere un punto di incontro per le imprese, i professionisti e gli esperti, dove analizzare le grandi sfide del settore, generare opportunità di business e agevolare alleanze che promuovano lo sviluppo di un settore chiave per il futuro dell'Europa", sottolinea Ken Davies, direttore del programma della conferenza.

Il nuovo evento prevede di riunire nella sede Gran Via della Fira de Barcelona 100 aziende espositrici provenienti da tutta Europa, tra cui aziende tecnologiche leader, centri di ricerca e sviluppo e start-up che presenteranno materiali avanzati di nuova generazione, tecnologie di sviluppo e produzione, sistemi di progettazione e gestione delle batterie, gestione del ciclo di vita, passaporti digitali e tecnologie di riciclaggio.

Il Battery Tech & Energy Storage Europe affiancherà quest'area espositiva a un congresso internazionale che affronterà questioni cruciali come l'intelligenza applicata alla gestione delle batterie, la progettazione di sistemi sostenibili e nuove strategie di investimento per rafforzare la competitività europea. Inoltre, offrirà spazi di networking e presentazioni di progetti innovativi che metteranno in contatto l'industria, la ricerca e le pubbliche amministrazioni.

Con questo nuovo evento la Fira de Barcelona rafforza il suo impegno verso settori strategici e lungimiranti, consolidando il ruolo del capoluogo catalano come punto di incontro per l'industria energetica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2869316/Fira_de_Barcelona.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

 

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/fira-de-barcelona-con-un-nuovo-evento-barcellona-colleghera-il-futuro-dellenergy-storage-industriale-europeo-302671125.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ambiente Energia Energia ICT Ambiente Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza