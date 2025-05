Fiumicino, 27 maggio 2025: un convegno per rilanciare la marineria e il settore ittico

Un confronto tra istituzioni, pescatori e mondo della formazione per costruire un futuro sostenibile

Fiumicino, 26 maggio 2025 – Si terrà lunedì 27 maggio, dalle ore 11:00 alle 13:30, presso l’Aula consiliare del Comune di Fiumicino, il convegno “Marineria di Fiumicino: progetti e opportunità di sviluppo”, promosso dall’associazione AlfaComunicazione APS in collaborazione con il magazine Fornelliditalia.it, con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Fiumicino.

L’incontro rappresenta un’occasione strategica per mettere intorno allo stesso tavolo istituzioni, operatori del settore ittico, scuole e associazioni, al fine di avviare un percorso condiviso per la tutela e la valorizzazione del mare e delle sue economie.

Un tavolo permanente per costruire sviluppo sostenibile

Il convegno si propone di dar voce ai protagonisti diretti della vita sul mare, con l’obiettivo di costruire un modello di sviluppo strategico, sostenibile e consapevole per il comparto della pesca e delle attività collegate. Verrà proposta la creazione di un tavolo di lavoro permanente tra amministrazioni, marineria, realtà formative e associative.

Al centro del dibattito: rottamazione delle imbarcazioni e divieto di pesca entro le tre miglia

Tra i temi più urgenti che saranno affrontati:

La proposta europea di rottamazione del parco barche, che prevede incentivi solo per la dismissione delle imbarcazioni, senza possibilità di ammodernamento o sostituzione.

Il possibile divieto totale di pesca entro le tre miglia dalla costa, presentato come misura strutturale per la tutela degli ecosistemi marini.

A questi si aggiungono le criticità quotidiane del comparto: costo del carburante, gestione del fermo pesca, smaltimento dei rifiuti in mare e lentezze del sistema normativo europeo.

I protagonisti dell’evento

Tra i relatori confermati:

• Giuseppe Cangemi, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio • Giancarlo Righini, assessore regionale alla Pesca

• Mario Baccini, sindaco di Fiumicino

• Roberto Severini, presidente del Consiglio comunale di Fiumicino

• Stefano Costa, assessore comunale alla Pesca

• Raffaello Biselli, assessore alle Attività produttive Interverranno inoltre:

Luca Muzzioli, biologo nutrizionista, Dipartimento di Medicina Sperimentale – Università La Sapienza

Gennaro Del Prete, vicepresidente GAL Pesca Lazio

Un rappresentante di Federpesca Lazio

I referenti della rete Slow Fish

Degustazione di prodotti locali

Al termine dell’incontro, i partecipanti saranno invitati a una degustazione di prodotti tipici del territorio, curata da Officina Alimentare, per valorizzare il legame tra cultura marinara, pesca e tradizione enogastronomica.

