F.lli Stramaccioni Alarm Systems, Perugia: “La protezione che fa la differenza”

Sicurezza senza compromessi, dalla videosorveglianza ai sistemi antintrusione intelligenti, soluzioni su misura per proteggere abitazioni ed aziende

Perugia, 10 marzo 2025. Oggi più che mai la sicurezza non è un lusso, ma una necessità. Dal 1970, F.lli Stramaccioni Alarm Systems protegge famiglie, case e aziende con soluzioni su misura, combinando esperienza e tecnologia all’avanguardia. Nata a Perugia come azienda di famiglia, oggi è un punto di riferimento nel settore della sicurezza, garantendo tranquillità e protezione grazie a soluzioni innovative ed affidabili.

“Ogni spazio ha le sue vulnerabilità, proprio per questo i nostri impianti antifurto sono progettati per adattarsi perfettamente a qualsiasi abitazione, dall’appartamento alla villa, fino alla seconda casa”, spiega Stramaccioni, titolare della F.lli Stramaccioni Alarm Systems. “Grazie alla collaborazione con Tecnoalarm, offriamo sistemi antintrusione intelligenti, con protezione cablata o wireless per porte, finestre e varchi sensibili. Ma non ci fermiamo qui: la nostra sicurezza è totale.

Sistemi antincendio, videosorveglianza con telecamere che uniscono alta definizione ed intelligenza artificiale, controllo accessi per monitorare ogni ingresso ed impianti di sicurezza per le attività commerciali, F.lli Stramaccioni Alarm Systems ha la soluzione perfetta per ogni esigenza.

“Il nostro obiettivo è offrire protezione senza compromessi, con tecnologie avanzate ed un’interfaccia di gestione semplice ed intuitiva, anche da remoto”, prosegue Stramaccioni. “Tutto parte da un sopralluogo: analizziamo i rischi, valutiamo le esigenze specifiche e creiamo un impianto su misura, perché la sicurezza non ammette soluzioni standard. Con 55 anni di esperienza e continua innovazione, siamo certi di una cosa - conclude - proteggere ciò che conta è la scelta più importante che si possa fare. E noi lavoriamo per farlo nel modo migliore”.

Contatto: https://www.stramaccionisicurezza.it/