Floricoltura Moretti, Bergamo: dalla casa ai grandi eventi, il garden che trasforma ogni spazio con eleganza

Con una vasta selezione di piante da interno ed esterno, bonsai, piante grasse ed esotiche, il garden di Gorle non solo impreziosisce gli ambienti domestici ma offre anche soluzioni su misura per eventi prestigiosi e showroom.

Bergamo, 3 ottobre 2024.Piante sempre più protagoniste negli ambienti domestici: il tocco verde in casa non rispecchia solo una maggiore sensibilità per la natura o un modo per rendere l’abitazione più accogliente, ma è considerato un complemento d’arredo a tutti gli effetti.

«Negli ultimi anni abbiamo assistito a un’autentica riscoperta delle piante. Il piacere di avere il verde in casa o di arredare balconi e giardini è tornato di moda anche grazie a una crescente attenzione verso il green e alla maggiore facilità di cura rispetto al passato, quando le piante erano considerate poco pratiche da gestire. Oggi, invece, le tecniche si sono evolute e anche chi non ha il pollice verde si sente a proprio agio nell’integrare il verde in casa, grazie a metodi di coltivazione innovativi come l’idrocoltura e a vasi più pratici e funzionali, che evitano perdite d’acqua. Tutto ciò purché si ricevano i consigli giusti da esperti del settore», spiega Davide Moretti, designer d’interni e mente creativa di Floricoltura Moretti, a Gorle, in provincia di Bergamo. L’ampio e rinomato garden è attivo da oltre 60 anni e perpetua la tradizione familiare di ben tre generazioni. Attualmente è gestito dal titolare, Marco Moretti, e dalla moglie Maria, entrambi profondi conoscitori di piante, fiori e giardinaggio.

La vastissima esposizione comprende una ricca selezione di piante verdi da interno e da esterno, piante grasse, pregiati bonsai, oltre a piante fiorite o da complemento, composizioni floreali, fiori finti e stabilizzati: «Oggi la tendenza spazia dalle piccole piante, come il Pothos, fino agli imponenti Banani, alle eleganti Kenthie, ai classici Ficus, alle ricercate Sterlizie e alle maestose Felci, tutte perfette per arredare ampi spazi - illustra Davide Moretti -. Per gli esterni proponiamo un’ampia gamma di piante che creano delle bellissime macchie di colore in giardini e terrazze, formando veri e propri “cuscini fioriti” o aiuole maestose. Inoltre, disponiamo di una selezione di piante grasse che sono sempre più richieste perché danno un tocco esotico agli ambienti e sono anche abbastanza semplici da curare. Al garden ospitiamo anche bonsai ed esemplari rari di dimensioni importanti, che conferiscono un indubbio effetto scenico a ogni location».

La competenza del team di Floricoltura Moretti non si limita, infatti, solo agli spazi privati: Davide Moretti e il suo staff si occupano di un servizio su misura per eventi di prestigio.

«Poiché il trend attuale è quello di coniugare il tocco di verde, che richiama il concetto di sostenibilità, con la capacità di donare colore e vita a grandi spazi espositivi come showroom, fiere ed eventi di vario genere, offriamo un’assistenza professionale che risponde alle crescenti richieste di una clientela che opera nel settore degli eventi. Qui l’esperienza e la consulenza raggiungono il loro massimo in quanto le installazioni verdi sono frutto di uno studio approfondito con il committente in cui si valutano le esigenze del brand e la fattibilità delle proposte. In questo caso sono necessari non solo una profonda competenza e un grande senso estetico, ma anche la reperibilità di piante, spesso rare o esemplari, in tempi spesso strettissimi. La collaborazione con brand e designer, come avviene durante eventi prestigiosi quali la Design Week, ci permette di creare scenografie di grande effetto che valorizzano l’immagine del brand, regalando un impatto visivo davvero unico e originale».

Oltre alla vendita, il garden si distingue per le consulenze personalizzate: l’azienda guida i clienti verso scelte più consapevoli, considerando non solo le esigenze estetiche, ma anche pratiche, come l’esposizione al sole e gli spazi disponibili. Il parere di un esperto è, infatti, fondamentale e solo chi ha anni di esperienza nel settore sa come affrontare le necessità di ogni pianta, che richiede cure e trattamenti adeguati. E poiché la bellezza di una pianta è data anche dal suo contenitore, Floricoltura Moretti dedica ampio spazio anche ai vasi: «La nostra gamma di vasi spazia dai modelli classici alle soluzioni più moderne, con texture e finiture all’avanguardia – conclude Moretti -. Accanto alla terracotta abbiamo introdotto materiali ecosostenibili come fibre, resine riciclate e cementi, che riducono l’impatto ambientale senza compromettere qualità ed estetica. Sono elementi di design che completano gli ambienti interni ed esterni, coniugando bellezza e praticità».

www.floricolturamoretti.it