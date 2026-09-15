Flottando chiude un round di finanziamento pre-seed guidato da HFGA Investment Holding e apre il capitale a investitori esterni dopo tre anni di autofinanziamento

La società italo-svizzera esce dalla fase di riservatezza forte di centinaia di clienti in Italia e in Europa e di un sistema operativo basato sull'IA che svolge direttamente le attività amministrative legate alla gestione delle flotte, anziché limitarsi a visualizzarne i dati. Luca Ziche entra nel Consiglio di amministrazione L'Italia è il primo mercato di riferimento

GINEVRA, 15 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Flottando, società software italo-svizzera che ha dato vita alla categoria Fleet Intelligence, ha annunciato oggi la chiusura di un round di finanziamento pre-seed guidato da HFGA Investment Holding. L'importo dell'operazione non è stato reso noto. Il round segna l'ingresso del primo investitore istituzionale nel capitale di una società autofinanziata dai fondatori per tre anni e sostenuta da business angel svizzeri e da FONGIT (Fondation Genevoise pour l'Innovation Technologique). In questo periodo, la piattaforma è stata sviluppata, testata e implementata presso centinaia di aziende italiane ed europee. Nell'ambito dell'operazione, Luca Ziche, membro dell'Executive Board di HFGA Investment Holding, entra nel Consiglio di amministrazione di Flottando in qualità di consulente strategico.

L'annuncio segna inoltre l'uscita della società dalla fase di riservatezza. Fondata da Badr Bounafaa (CEO) e Roy Engelen (CTO), Flottando nasce da un presupposto che ribalta l'approccio tradizionale del settore: la gestione delle flotte non dovrebbe ruotare intorno ai veicoli, bensì alle persone e ai processi che ne rendono possibile il funzionamento.

Il costo nascosto tra i reparti

Una flotta aziendale non fa mai capo a un unico reparto. L'amministrazione gestisce fatture e riconciliazioni; le risorse umane si occupano dei conducenti e dei fringe benefit; l'ufficio acquisti gestisce contratti e fornitori; i servizi generali seguono le attività operative quotidiane; l'IT garantisce il corretto funzionamento e l'integrazione di dati e sistemi. Flottando definisce "Fragmentation Tax" ovvero «costo della frammentazione», l'onere che si accumula nei passaggi tra questi reparti: non una voce specifica di bilancio, ma il risultato complessivo di attività duplicate, informazioni disperse e strumenti che non comunicano tra loro. Per sua natura, si tratta di un costo di cui nessun singolo reparto è direttamente responsabile e che nessun sistema esistente è in grado di misurare.

«Ogni azienda paga due volte per la propria flotta», ha dichiarato Badr Bounafaa, cofondatore e CEO. «Una volta alla società di leasing e una seconda volta attraverso il tempo che, ogni mese, più reparti dedicano ad attività amministrative che nessuno contabilizza. Il nostro intero modello di business nasce per eliminare questo secondo costo. Guadagniamo soltanto quando il cliente ottiene un risparmio concreto: proprio per questo abbiamo potuto sviluppare l'azienda con gradualità prima di accelerarne la crescita».

Svolgere il lavoro, non limitarsi a mostrare i dati

La distinzione su cui punta Flottando è quella tra i sistemi che mostrano il lavoro da svolgere e quelli che lo svolgono direttamente. La maggior parte dei software per la gestione delle flotte mette a disposizione le informazioni, lasciando però a una persona l'attività amministrativa da completare. Una dashboard può segnalare che è arrivata una fattura, ma qualcuno deve comunque classificarla e contabilizzarla. Il sistema operativo basato sull'IA di Flottando è invece progettato per eseguire direttamente queste attività: classifica contabilmente le fatture e le trasferisce nei sistemi ERP, centralizza il calcolo dei fringe benefit e segnala in anticipo il superamento delle soglie chilometriche prima che si trasformi in una penale a fine contratto. L'intelligenza artificiale acquisisce e classifica fatture, contratti di leasing, documenti di immatricolazione dei veicoli, note di credito e multe, associando ciascun documento al veicolo, al conducente, alla società e al centro di costo corretti.

«Leggere un documento con l'IA è la parte semplice: ormai chiunque è in grado di mostrarlo in una demo», ha dichiarato Roy Engelen, cofondatore e CTO. «La vera difficoltà risiede nella struttura di relazioni sottostante: associare ogni singola riga di una fattura al veicolo, al conducente, alla società e al trattamento fiscale corretti, anche quando si tratta di aziende articolate in più entità giuridiche e presenti in diversi Paesi. Visualizzare i dati è un problema di reportistica. Eseguire direttamente il lavoro significa invece assumersi la responsabilità del risultato, ed è una sfida molto più complessa».

Prima le fondamenta, poi il capitale

Per tre anni i fondatori hanno scelto di non ricorrere a capitali istituzionali, finanziando direttamente la società con il sostegno di business angel svizzeri fino a quando il prodotto, l'architettura dei dati e il modello commerciale non sono stati validati sul campo. È stata una scelta deliberata, non dettata dalle circostanze.

«Non abbiamo raccolto capitali per poi andare alla ricerca di un problema da risolvere», ha dichiarato Bounafaa. «Abbiamo trascorso tre anni lavorando fianco a fianco con i reparti amministrativi di aziende reali. Aprire oggi il capitale a investitori esterni è una scelta dettata dalla volontà di accelerare, non dalla necessità di sopravvivere. Lo sviluppo tecnologico non rappresenta più il principale limite alla velocità con cui possiamo crescere. Ora il fattore determinante è il capitale».

Perché l'Italia

Flottando è nata in Svizzera, ma ha validato il proprio modello in Italia, scelta deliberatamente come uno dei mercati europei più complessi dal punto di vista amministrativo per la gestione delle flotte, dove fiscalità, regimi dei fringe benefit e strutture contrattuali rendono particolarmente articolata la gestione di gruppi societari composti da più entità giuridiche. «Se funziona qui, può funzionare ovunque», ha dichiarato Bounafaa.

«Flottando si distingue nel panorama software italiano come un'azienda straordinariamente innovativa, sia nell'esecuzione sia nel modello di business», ha dichiarato Luca Ziche. «Gli investitori sono impegnati a sostenere una crescita virtuosa, accelerando l'innovazione tecnologica e rafforzando l'attenzione verso il cliente».

I capitali raccolti saranno destinati allo sviluppo tecnologico e delle funzionalità di intelligenza artificiale, all'espansione commerciale sul mercato italiano e a integrazioni native più profonde con sistemi ERP, HR e di gestione degli acquisti.

Informazioni su Flottando

Flottando è una società software italo-svizzera con sede a Ginevra, in Svizzera, e ideatrice della categoria Fleet Intelligence. Il suo sistema operativo basato sull'IA è progettato per eliminare la «Fragmentation Tax», ovvero il costo generato dalla frammentazione delle attività tra amministrazione e finanza, risorse umane, acquisti, servizi generali e IT, eseguendo direttamente le attività amministrative anziché limitarsi a produrre report sui relativi dati. Flottando è stata fondata da Badr Bounafaa e Roy Engelen. www.flottando.com

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